V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

  8:40
Vzhledem k absenci stálého kapitána Jana Bořila to bude nejspíš on, kdo ve středu večer přivede slávistické válečníky do prvního letošního boje v Lize mistrů. Mimochodem, pro fotbalistu Tomáše Holeše to bude ve slavné soutěži premiéra. „Ubíjelo mě, že jsme se do téhle společnosti nemohli tak dlouho dostat,“ přiznal před utkáním s norským Bodö/Glimt.
Slávistický obránce Tomáš Holeš na tiskové konferenci před startem Ligy mistrů proti norskému Bodö/glimt.

Je jedním z těch, kteří byli ve slávistickém kádru i na podzim 2019. Slavné zápasy Champions League s Interem, Barcelonou a Dortmundem ovšem sledoval jen zpovzdálí.

Dvakrát jako náhradník, čtyřikrát mimo nominaci. Podobně na tom byl i rezervní brankář Jakub Markovič.

„Tenkrát jsem byl v jiné pozici než nyní,“ ohlíží se dnes dvaatřicetiletý Holeš. „Celé ty roky jsem měl velkou touhu se do Ligy mistrů dostat, teď jsem šťastný a natěšený. A budu si to hodně užívat,“ slibuje.

Slavii čeká ve středu večer v Edenu norské Bodö/Glimt, pro které půjde o stý zápas v evropských pohárech a první v Lize mistrů.

Slávistický obránce Tomáš Holeš se raduje ze svého gólu v utkání proti Pardubicím.

Holeš má v Evropě u svého jména zatím 58 zápasů včetně tří vstřelených branek proti Arsenalu, Fenerbahce a Čenstochové. Jeho hlavním úkolem je však gólům zabraňovat.

Kteří slávisté si už Ligu mistrů zahráli?

Tomáš Chorý – 9 zápasů, 2 góly

Jan Bořil – 6 zápasů

Ondřej Kolář* – 6 zápasů

Jindřich Staněk – 5 zápasů

Lukáš Provod – 2 zápasy

Michal Sadílek – 1 zápas

*letos chybí na soupisce

„Víme, jaké síle čelíme,“ ujišťoval slávistický fotbalista před středečním tréninkem. „Bodö má hlavně dopředu výborné hráče, rychlá a technická křídla a k tomu silného a gólového útočníka, který je výborný ve vápně.“

V posledních pěti zápasech dali Norové hned třikrát minimálně pět gólů. Naposledy v pátek rozstříleli Kristiansund v domácí soutěži dokonce 7:1.

„Doufám, že na ně bude platit hra, která je nám vlastní. Hodně agresivity, fyzično. Chceme je unavit, aby na brejky a věci, ve kterých jsou dobří, neměli sílu,“ říká Holeš.

Ten od začátku sezony ve slávistických barvách v osmi zápasech nevynechal jedinou minutu, za reprezentaci odehrál na začátku měsíce také celé utkání v Černé Hoře (2:0).

Bořil si po titulu dobíral Holeše: Neboj, teď už to vyjde! Parťákovi chyběla Liga mistrů

„Myslím si, že naše výkony mají od začátku sezony vzestupnou tendenci. Běžecky i fotbalově to od nás v posledních zápasech bylo mnohem lepší. Zase jsem z týmu cítil velkou sílu,“ pravil Holeš.

V Lize mistrů slávisty po utkání s Bodö/Glimt čeká italský dvojboj s Interem a Atalantou. Následují zápasy s Arsenalem, Bilbaem, Tottenhamem, Barcelonou a Pafosem.

V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

