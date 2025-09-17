V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

Je jedním z těch, kteří byli ve slávistickém kádru i na podzim 2019. Slavné zápasy Champions League s Interem, Barcelonou a Dortmundem ovšem sledoval jen zpovzdálí.
Dvakrát jako náhradník, čtyřikrát mimo nominaci. Podobně na tom byl i rezervní brankář Jakub Markovič.
„Tenkrát jsem byl v jiné pozici než nyní,“ ohlíží se dnes dvaatřicetiletý Holeš. „Celé ty roky jsem měl velkou touhu se do Ligy mistrů dostat, teď jsem šťastný a natěšený. A budu si to hodně užívat,“ slibuje.
Slavii čeká ve středu večer v Edenu norské Bodö/Glimt, pro které půjde o stý zápas v evropských pohárech a první v Lize mistrů.
Holeš má v Evropě u svého jména zatím 58 zápasů včetně tří vstřelených branek proti Arsenalu, Fenerbahce a Čenstochové. Jeho hlavním úkolem je však gólům zabraňovat.
Kteří slávisté si už Ligu mistrů zahráli?
Tomáš Chorý – 9 zápasů, 2 góly
Jan Bořil – 6 zápasů
Ondřej Kolář* – 6 zápasů
Jindřich Staněk – 5 zápasů
Lukáš Provod – 2 zápasy
Michal Sadílek – 1 zápas
*letos chybí na soupisce
„Víme, jaké síle čelíme,“ ujišťoval slávistický fotbalista před středečním tréninkem. „Bodö má hlavně dopředu výborné hráče, rychlá a technická křídla a k tomu silného a gólového útočníka, který je výborný ve vápně.“
V posledních pěti zápasech dali Norové hned třikrát minimálně pět gólů. Naposledy v pátek rozstříleli Kristiansund v domácí soutěži dokonce 7:1.
„Doufám, že na ně bude platit hra, která je nám vlastní. Hodně agresivity, fyzično. Chceme je unavit, aby na brejky a věci, ve kterých jsou dobří, neměli sílu,“ říká Holeš.
Ten od začátku sezony ve slávistických barvách v osmi zápasech nevynechal jedinou minutu, za reprezentaci odehrál na začátku měsíce také celé utkání v Černé Hoře (2:0).
„Myslím si, že naše výkony mají od začátku sezony vzestupnou tendenci. Běžecky i fotbalově to od nás v posledních zápasech bylo mnohem lepší. Zase jsem z týmu cítil velkou sílu,“ pravil Holeš.
V Lize mistrů slávisty po utkání s Bodö/Glimt čeká italský dvojboj s Interem a Atalantou. Následují zápasy s Arsenalem, Bilbaem, Tottenhamem, Barcelonou a Pafosem.