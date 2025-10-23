V italské lize na sestup, v Konferenční stoprocentní. Fiorentina vyhrála ve Vídni

Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole zdolal Sigmu Olomouc 2:0, je po podvečerním programu v čele tabulky a jako jediný má šest bodů.

Fotbalisté Fiorentiny slaví gól do sítě Rapidu Vídeň. | foto: AP

V italské lize Fiorentina stále marně čeká na vítězství a je s pouhými třemi body v pásmu sestupu, ale na evropské scéně se jí daří. Hlavní postavou byl ve čtvrtečním duelu devětatřicetiletý bosenský útočník Džeko, který před dvaceti lety nastartoval kariéru v Teplicích.

Nejprve jeho střelu domácí brankář Hedl na mokrém trávníku neudržel a záložník italské jednadvacítky Ndour zblízka otevřel skóre. Po přestávce se zapsal mezi střelce i Džeko, v dresu Fiorentiny se mu to povedlo poprvé od letního přestupu z Fenerbahce. Výhru v závěru zpečetil střídající Islanďan Gudmundsson.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Slovan Bratislava v minulém ročníku prohrál všech osm zápasů v Lize mistrů, teď má zatím nulu na bodovém kontě i o dvě patra níž. V Alkmaaru v závěru prvního poločasu vstřelil vítězný gól kapitán domácích Mijnans.

A to ještě několik šancí včetně Mijnansovy penalty zmařil brankář Takáč a dvakrát hosty zachránilo břevno. Slovenský mistr dohrával v deseti, v závěru dostal červenou kartu angolský obránce Cruz.

Matěj Šín v dresu Alkmaaru nastoupil v 72. minutě. Stefan Simič byl jen na lavičce Omonie Nikósie při remíze 1:1 na hřišti kosovského mistra Drity.

ONLINE: AS Řím - Plzeň 1:2, Jemelka hrál rukou, z penalty snižuje Dybala

Legia Varšava, která bude ve 4. kole hostit Spartu, zdolala Šachtar Doněck 2:1. Zápas, který se hrál na neutrální půdě v Krakově, rozhodl dvěma góly Augustyniak, ten druhý dal až v nastavení.

Jednoznačnou záležitostí byla výhra AEK Atény nad Aberdeenem 6:0. Naopak na hřišti švédského Häckenu stanovila remízu 2:2 až penalta, kterou ve 13. minutě nastavení proměnil Rumun Ratiu ve službách španělského klubu Rayo Vallecano.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

ONLINE: AS Řím - Plzeň 1:2, Jemelka hrál rukou, z penalty snižuje Dybala

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Evropské ligy, v níž jsou zatím neporažení. Jejich soupeřem je AS Řím, nad kterým vedli o poločase 2:0 po gólech Adua a Souarého, ale krátce po...

23. října 2025  19:54,  aktualizováno  22:12

ONLINE: Olomouc - Čenstochová 0:0, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Sledujeme online

První body do tabulky zkusí olomoučtí fotbalisté získat ve svém druhém zápase v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma hrají s polským Rakówem Čenstochová, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete...

23. října 2025  20:15,  aktualizováno  21:02

Messi chce hrát v Miami i po čtyřicítce, s Interem prodloužil smlouvu do roku 2028

Lionel Messi bude pokračovat ve fotbalové kariéře v zámořské MLS v dresu Miami i v dalších letech. Vedení klubu oznámilo, že se s argentinskou hvězdou dohodlo na tříletém prodloužení smlouvy do roku...

23. října 2025  19:34

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v...

23. října 2025  17:59,  aktualizováno  18:13

Miliardáře to třeba omrzí. Mikloško: Baník nekupuje škodovky za cenu mercedesů

Fotbalisté ostravského Baníku strádají. Místo toho, aby jako v minulých dvou sezonách proháněli elitní české týmy, propadli se do boje o záchranu. Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško vysvětluje,...

23. října 2025  17:15

U nás je fotbal pořád mužský sport, říká Klimková. Návrat na Slovácko si užívá

Když se stočí řeč na její rodné Slovácko, rozzáří se jí oči. „Jsem tady doma, těšila jsem se sem jak malý Jarda,“ usmívá se Jitka Klimková (51) na hotelu v Modré, kde se české fotbalové...

23. října 2025  16:20

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  14:56

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

U fotbalistů Pardubic působí od léta 2023 a ačkoliv dostal nabídku z Kypru, rozhodl se zůstat. Anglický datový analytik Tristan Thomas se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy.

23. října 2025  14:39

Ostuda našeho fotbalu, zní z Chorvatska. Klec v Rijece budí vášně, co zažije Sparta?

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Uprostřed moderního tréninkového centra se ze silnice vydáte po malých betonových schůdcích, projdete ocelovými dvířky a stanete se součástí jednoho ze světových fotbalových unikátů. Před vámi, za...

23. října 2025  14:15

