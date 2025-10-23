V italské lize na sestup, v Konferenční stoprocentní. Fiorentina vyhrála ve Vídni

V italské lize Fiorentina stále marně čeká na vítězství a je s pouhými třemi body v pásmu sestupu, ale na evropské scéně se jí daří. Hlavní postavou byl ve čtvrtečním duelu devětatřicetiletý bosenský útočník Džeko, který před dvaceti lety nastartoval kariéru v Teplicích.
Nejprve jeho střelu domácí brankář Hedl na mokrém trávníku neudržel a záložník italské jednadvacítky Ndour zblízka otevřel skóre. Po přestávce se zapsal mezi střelce i Džeko, v dresu Fiorentiny se mu to povedlo poprvé od letního přestupu z Fenerbahce. Výhru v závěru zpečetil střídající Islanďan Gudmundsson.
|
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek
Slovan Bratislava v minulém ročníku prohrál všech osm zápasů v Lize mistrů, teď má zatím nulu na bodovém kontě i o dvě patra níž. V Alkmaaru v závěru prvního poločasu vstřelil vítězný gól kapitán domácích Mijnans.
A to ještě několik šancí včetně Mijnansovy penalty zmařil brankář Takáč a dvakrát hosty zachránilo břevno. Slovenský mistr dohrával v deseti, v závěru dostal červenou kartu angolský obránce Cruz.
Matěj Šín v dresu Alkmaaru nastoupil v 72. minutě. Stefan Simič byl jen na lavičce Omonie Nikósie při remíze 1:1 na hřišti kosovského mistra Drity.
|
ONLINE: AS Řím - Plzeň 1:2, Jemelka hrál rukou, z penalty snižuje Dybala
Legia Varšava, která bude ve 4. kole hostit Spartu, zdolala Šachtar Doněck 2:1. Zápas, který se hrál na neutrální půdě v Krakově, rozhodl dvěma góly Augustyniak, ten druhý dal až v nastavení.
Jednoznačnou záležitostí byla výhra AEK Atény nad Aberdeenem 6:0. Naopak na hřišti švédského Häckenu stanovila remízu 2:2 až penalta, kterou ve 13. minutě nastavení proměnil Rumun Ratiu ve službách španělského klubu Rayo Vallecano.