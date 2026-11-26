„Pro mě osobně je to největší vítězství, u kterého jsem byl devadesát minut na hřišti. Byl jsem součástí velkých zápasů, ale ne v takové míře,“ hlásil pětadvacetiletý Gabriel po čtvrtečním úchvatném plzeňském večeru, který vstoupí do klubové historie.
Viktoria v pátém kole Evropské ligy doma senzačně rozprášila portugalský velkoklub 4:0, dosavadnímu lídrovi tabulky uštědřila nejtěžší debakl od porážky 0:5 s ligovým rivalem z Porta předloni v březnu.
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Napadá vás nějaký moment, který to všechno odstartoval?
Popravdě nevím, kdy se to zlomilo. Naše góly padaly spíš po chybách soupeře v rozehrávce, v těch chvílích jsem byl spíš v zadních řadách. Ale musím říci, že dát čtyři branky takovému soupeři jako je Benfica a k tomu žádný neinkasovat, to je prostě super. Obrana nám fungovala dobře. Možná byly chvíle, kdy měli balon na noze okolo naší šestnáctky, ale nedostali se do žádné velké šance, což je pro nás dobrá vizitka.
Jste zpět ve hře o postup do vyřazovací fáze, dostali jste nový impuls a motivaci?
Motivace je pořád, cíle jsou v Plzni vysoké. Teď je pro nás další motivací vybojovat si další super zápasy na příští jaro. Takový program mám raději. Všechno je o zápasech. Když dobře trénujete a pak to v něm neukážete, je to víceméně o ničem. Doufám, že dnes jsme vykročili k tomu, abychom si vybojovali v Evropské lize další zápasy a přitáhli zpátky další fanoušky.
Plzeň prožila jeden z největších večerů v klubové historii. Vnímal jste to ke konci zápasu na hřišti?
Já měl v sobě obrovské emoce. Vedli jsme 4:0 a už od osmdesáté minuty jsem sledoval časomíru a přál si, aby rozhodčí foukl do píšťalky a my mohli začít slavit. S kotelníky za brankou jsme si to pak užili déle než obvykle, zároveň si zakřičeli i s lidmi, kteří nám děkovali podél všech tribun stadionu. Já mám tohle strašně rád. Když se daří, je třeba to pořádně oslavit. Pak mohou přijít slabší momenty, ale fanoušci za námi budou stát a my se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom zažili další takové večery.
Benfica přijela jako lídr celé Evropské ligy, čím jste ji zaskočili?
Náš plán nebyl zase tak odlišný od toho, co chceme hrát v domácí lize. I na Bohemce to minulý víkend bylo podobné. Hlavně denně trénujeme, abychom byli pevnější v defenzivě, abychom drželi správné vzdálenosti od sebe. Benfica je na takové úrovni, že si to přihrává z jedničky, měla tam hezké prostrkávačky do meziprostorů. Ale když jsme byli správně u sebe, nic jim z toho nevylezlo. Z toho jsem nadšený a potvrzuje to, že má smysl na tom pracovat každý den.
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Je znát, kam jste se v defenzivě postupně posunuli pod novým koučem Kováčem?
V hráčích to je a také bylo. Teď se nám podařilo zpevnit obrannou fázi. A pak přijdou zápasy jako tenhle, kdy třeba Adu s Kabongem ukáží ve finální fázi své individuální kvality. Když se to všechno nabalí, vzejde z toho něco lepšího než dřív. Jsem spokojený a jen to potvrzuje, proč jsem do Plzně přišel.
Víte, že v pátek má váš trenér narozeniny? Už vám něco slíbil?
Zatím nic. Tedy já o tom ani nevěděl, ale aspoň budu na pátek v kabině dobře připravený. (smích)