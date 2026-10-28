Mladí královéhradečtí fotbalisté začali Youth League jasnou výhrou 6:0 v Albánii

Český celek naprosto ovládl utkání, které podle sázkových kanceláří nemělo favorita. V závěru první půle otevřel skóre Matuška a Východočechům pak pomohlo vyloučení domácích v 58. minutě. Hosté si v přesilovce připsali hned pět branek, z toho dvě v závěru střídající Nigerijec Ayomide.
Hradec vstoupil do druhé větve soutěže, kterou na podzim hraje i pražská Slavia. Vršovičtí mladíci figurují v ligové fázi a po třech z šesti kol mají plný počet devíti bodů. V tabulce 36 účastníků jim patří lichotivé druhé místo a jsou velmi blízko postupu. V soutěži startují díky účasti svých starších kolegů v „dospělé“ Lize mistrů.
Youth League je mládežnickou obdobou elitní klubové soutěže. České maximum drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
Úvodní utkání 2. kola mistrovské části
Partizani - FC Hradec Králové 0:6 (0:1)
Sestava Hradce: Husak - Syrovátka (78. Cvejn), Turek, Hronek, Poděbradský - Matuška (61. Podhajský), Thiele (25. Mareš), Ponikelský - Vobořil (61. Fejgl), Halama (79. Ayomide), Vaněk. Trenér: Kulič.