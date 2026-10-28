Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mladí královéhradečtí fotbalisté začali Youth League jasnou výhrou 6:0 v Albánii

Autor: ,
  17:07

Marek Kulič, trenér | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Fotbalisté Hradce Králové do 19 let vstoupili do mládežnické Youth League drtivým vítězstvím. Úřadující český dorostenecký šampion v úvodním utkání druhého kola mistrovské části deklasoval Partizani 6:0 a v Tiraně si prakticky zajistil postup do další části. Odvetu budou Východočeši hostit za týden.

Český celek naprosto ovládl utkání, které podle sázkových kanceláří nemělo favorita. V závěru první půle otevřel skóre Matuška a Východočechům pak pomohlo vyloučení domácích v 58. minutě. Hosté si v přesilovce připsali hned pět branek, z toho dvě v závěru střídající Nigerijec Ayomide.

Hradec vstoupil do druhé větve soutěže, kterou na podzim hraje i pražská Slavia. Vršovičtí mladíci figurují v ligové fázi a po třech z šesti kol mají plný počet devíti bodů. V tabulce 36 účastníků jim patří lichotivé druhé místo a jsou velmi blízko postupu. V soutěži startují díky účasti svých starších kolegů v „dospělé“ Lize mistrů.

Youth League je mládežnickou obdobou elitní klubové soutěže. České maximum drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

Úvodní utkání 2. kola mistrovské části

Partizani - FC Hradec Králové 0:6 (0:1)
Branky: 84. a 90. Ayomide, 45.+1 Matuška, 64. Fejgl, 68. Halama, 76. Ponikelský. ČK: 58. Nela (Partizani).

Sestava Hradce: Husak - Syrovátka (78. Cvejn), Turek, Hronek, Poděbradský - Matuška (61. Podhajský), Thiele (25. Mareš), Ponikelský - Vobořil (61. Fejgl), Halama (79. Ayomide), Vaněk. Trenér: Kulič.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Slovácko vs. PardubiceFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Slovácko vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 20.00
  • 8.50
  • 1.09
FC Košice vs. Dunajská StredaFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:FC Košice vs. Dunajská Streda //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:00
  • 3.25
  • 4.11
  • 1.96
Trenčín vs. Slovan BratislavaFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Trenčín vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:00
  • 5.90
  • 4.76
  • 1.46
Sparta vs. OstravaFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Sparta vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:30
  • 1.20
  • 6.62
  • 12.50
Venezia vs. InterFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Venezia vs. Inter //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:30
  • 7.51
  • 5.57
  • 1.38
Parma vs. UdineseFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Parma vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:30
  • 2.80
  • 3.22
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Hulákal, mával rukama, ale na hřišti na něj stejně nikdo nereagoval. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Člověk si musel co nejdřív upoutat pozornost hráčů, kteří vám ale pak stejně nerozumí,“ usmál se...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Mladí královéhradečtí fotbalisté začali Youth League jasnou výhrou 6:0 v Albánii

Marek Kulič, trenér

Fotbalisté Hradce Králové do 19 let vstoupili do mládežnické Youth League drtivým vítězstvím. Úřadující český dorostenecký šampion v úvodním utkání druhého kola mistrovské části deklasoval Partizani...

28. října 2026  17:07

Hradec slavil v MOL Cupu v prodloužení, Plzeň drtila. Večer Sparta s Baníkem

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu, vpravo autor Abdullahi Umar.

Fotbalisté Hradce Králové v osmifinále domácího poháru MOL Cup vyhráli v druholigovém Prostějově až po boji 3:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v 97. minutě střídající Tom Slončík. Východočeši...

28. října 2026  15:50,  aktualizováno 

Gorenův otec: Zájem z Česka? Mluvili jsme se Santim, čeká nás zásadní rozhodnutí

Orian Goren, izraelský fotbalista s českým původem, se rozcvičuje během...

Byl u toho, když synovi, talentu fotbalové Barcelony, volal nový reprezentační kouč Santi Denia. „Takovým zájmem z Česka jsme opravdu velmi poctění,“ říká Jarom Goren, otec mladého izraelského...

28. října 2026  14:30

Penalty jsme ani necvičili! Jak Fleetwood připravil Arsenalu historickou ostudu

Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal.

Ve čtvrté nejvyšší soutěži jsou dva body od sestupových příček, přesto se v úterý večer postarali o jednu z největších senzací v historii anglického fotbalu. Hráči Fleetwoodu v osmifinále Ligového...

28. října 2026

Real se omluvil za Mbappého „urážku“ Maa: K Číně a její historii máme úctu

Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch.

Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský...

28. října 2026  12:03

Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci

Premium
David Vitásek, brankář třetiligového Mostu, účastník soutěže Love Island.

Mrzutý. Otrávený. Nepochopený. David Vitásek si přeje, ať ho český fotbal nevnímá zúženým viděním v prvním plánu jako kluka z Love Island, ale hlavně jako fotbalistu. Mostecký brankář se pere se...

28. října 2026

Kontroverzní i jasné volby ve Zlatém míči. Podívejte se na vítěze posledních ročníků

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý...

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý míč. V sedmdesátileté historii ankety je rekordmanem Lionel Messi s osmi trofejemi, jeho letitý rival Cristiano Ronaldo...

28. října 2026  9:10

Nová zbraň Slavie? Nowak na hrotu! Svou roli plnil skvěle, chválil ho asistent Kerbr

Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól do sítě Zbrojovky Brno.

S pěti ligovými góly je na děleném druhém místě tabulky střelců, takže tenhle krok až tolik nepřekvapil. Polský záložník Wiktor Nowak vyběhl v pohárovém utkání se Zbrojovkou Brno (4:0) na hrotu a...

28. října 2026  7:22

I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Premium
Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova.

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov...

28. října 2026

Kolaps Arsenalu, sláva ve čtvrté lize. Anglie zažila senzaci v Ligovém poháru

Fotbalisté Fleetwodu se radují z postupu přes Arsenal.

Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil zápas 1:1. Domácí, které od...

27. října 2026  23:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

27. října 2026  18:09,  aktualizováno  20:56

Xhaka a Embolo mají milost. Po covidových podvodech se smějí vrátit do reprezentace

Granit Xhaka proměňuje pokutový kop.

Záložník Granit Xhaka a útočník Breel Embolo se mohou po aféře s falešným potvrzením o očkování proti covidu-19 vrátit do švýcarské fotbalové reprezentace. Zástupci domácího svazu oznámili, že oba...

27. října 2026  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.