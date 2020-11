O tom se mi ani nesnilo, líčil Kuchta. Konkurentovi byl vděčný za vlídná slova

Na hřišti je otravný, nepříjemný pro soupeře. Provokuje, simuluje, za teatrální pád dostal žlutou kartu.

Když však po utkání Kuchta mluvil na tiskové konferenci, byl nesmělý, za každou otázku poděkoval.

Ve čtvrtek večer v pohárovém utkání poprvé nastoupil v základní sestavě, dosud za Slavii sbíral jen minuty. A proti Nice v Evropské lize dvěma góly zařídil vítězství 3:2.

„Že bych někdy hrál proti špičkovému francouzskému týmu, o tom se mi ani nesnilo. Natož, abych dal dva góly,“ líčil Kuchta až dojemně.

Až tak?

Říkal jsem si, jestli se mi to nezdá. Jsem obyčejný kluk z vesnice. A góly? Od útočníka se samozřejmě čekají.

Cítíte, že ty dvě branky vám pomůžou k lepší pozici v týmu? Že vám pomohou v boji s konkurencí?

Velká konkurence ve Slavii vždycky bude, protože je to obrovský klub. Ale my jsme s klukama kamarádi, přejeme si navzájem. Když mě Standa při tom střídání objal, cítil jsem, jak mi přeje. Jsem mu vděčný.

Když si vás Slavia v létě vybrala, pro fanoušky byl váš přestup z Liberce překvapením. Je pro vás zápas s Nice v tomto směru zadostiučiněním?

Jsem šťastný, že tady můžu být. Trenéři si mě vybrali pro můj styl, pracovitost. Šance, které jsem měl v lize, jsem nedal. Dneska mužstvo potřebovalo, abych je proměnil. Jsem rád, že jsem ve Slavii a že můžu hrát takové zápasy.

Při nástupu to za stadionem vypadalo jako na Silvestra. Fanoušci vám připravili ohňostroj. Věděli jste o tom?

Nevěděl. Nečekal jsem to. Bylo to zážitek. Při nástupu jsem se pořád otáčel. Stál jsem vedle Ondry Lingra a pak jsme se na sebe nevěřícně podívali. Fanoušci nám na tribunách moc chybí, ale nedá se nic dělat, taková je doba. Hráli jsme i za ně. A jsem rád, že jsme jim mohli dát vítězství.