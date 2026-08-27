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Uráželi mou matku! Guendouzi provokoval v Lyonu, potyčku uklidňoval i Šulc

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  10:59

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Matteo Guendouzi po postupu do Ligy mistrů vyprovokoval potyčku. | foto: PSNEWZ / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Oslavy postupu do Ligy mistrů se zvrhly. Když fotbalisté tureckého Fenerbahce zvítězili v Lyonu 2:1, francouzský záložník Matteo Guendouzi provokoval domácí kotel skandováním chorálů rivalského Marseille, kde dříve dva roky působil. To se nelíbilo hráčům soupeře, a tak se na trávníku po závěrečném hvizdu strhla mela.

„Allez l’OM!“ křičel do kamer oslavně, načež po trávníku poskakoval a radoval se, čímž opět pobouřil pískající fanoušky.

A nejen je.

Během chvilky se na Guendouziho sesypali hráči soupeře, mezi prvními ho šel pokárat i český záložník Pavel Šulc. Do strkanice se zapojili i hráči z laviček a členové realizačních týmů.

Sám provokatér Guendouzi jen se zvedlýma rukama nad hlavu procházel melou až k útrobám stadionu, kde si neodpustil další radostná gesta vůči domácím fanouškům.

Vtom na něj z tunelu vystartoval kdosi v teplákové soupravě Lyonu, až ho musela z cesty odklidit ochranka Fenerbahce. Podle francouzských médií šlo o trenéra gólmanů Antónia Ferreiru.

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„Uráželi mou rodinu a matku během celého zápasu, bylo to neuctivé,“ citoval poté Guendouziho francouzský deník L’Equipe. „Jsem velmi zklamaný z toho, jestli nemůžeme slavit tak, jak bychom chtěli.“

Domácí kapitán Corentin Tolisso však nesouhlasil. „I při oslavách musíte zůstat pokorní. V klidu si bouřlivě oslavujte v šatně, ale provokovat fanoušky? Soupeř hrál dobře a zaslouží si gratulace, ale není důvod se takto chovat,“ řekl Francouz, který byl jedním z prvních, kdo Guendouzimu na trávníku domlouval.

„Všichni za Guendouzim stojíme, tak by měl fungovat tým,“ zdůraznil podle BBC Sport hostující trenér Ismail Kartal.

Fenerbahce si po vyřazení soupeře pražské Sparty ze třetího předkola zahraje v hlavní fázi Ligy mistrů poprvé od roku 2008. Na Lyon zbývá Evropská liga.

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