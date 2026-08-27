Uráželi mou matku! Guendouzi provokoval v Lyonu, potyčku uklidňoval i Šulc

„Allez l’OM!“ křičel do kamer oslavně, načež po trávníku poskakoval a radoval se, čímž opět pobouřil pískající fanoušky.
A nejen je.
Během chvilky se na Guendouziho sesypali hráči soupeře, mezi prvními ho šel pokárat i český záložník Pavel Šulc. Do strkanice se zapojili i hráči z laviček a členové realizačních týmů.
Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi.— Aykırı (@aykiri) August 26, 2026
Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar.… https://t.co/OfDNNErE6j pic.twitter.com/Iq5jCZNpM1
Sám provokatér Guendouzi jen se zvedlýma rukama nad hlavu procházel melou až k útrobám stadionu, kde si neodpustil další radostná gesta vůči domácím fanouškům.
Vtom na něj z tunelu vystartoval kdosi v teplákové soupravě Lyonu, až ho musela z cesty odklidit ochranka Fenerbahce. Podle francouzských médií šlo o trenéra gólmanů Antónia Ferreiru.
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„Uráželi mou rodinu a matku během celého zápasu, bylo to neuctivé,“ citoval poté Guendouziho francouzský deník L’Equipe. „Jsem velmi zklamaný z toho, jestli nemůžeme slavit tak, jak bychom chtěli.“
Domácí kapitán Corentin Tolisso však nesouhlasil. „I při oslavách musíte zůstat pokorní. V klidu si bouřlivě oslavujte v šatně, ale provokovat fanoušky? Soupeř hrál dobře a zaslouží si gratulace, ale není důvod se takto chovat,“ řekl Francouz, který byl jedním z prvních, kdo Guendouzimu na trávníku domlouval.
Zjdkjdksks j’avais pas vu cette vidéo ptdrrrrr pic.twitter.com/F7Qf5uTSHK— BeOM (@Be_OM13) August 26, 2026
„Všichni za Guendouzim stojíme, tak by měl fungovat tým,“ zdůraznil podle BBC Sport hostující trenér Ismail Kartal.
Fenerbahce si po vyřazení soupeře pražské Sparty ze třetího předkola zahraje v hlavní fázi Ligy mistrů poprvé od roku 2008. Na Lyon zbývá Evropská liga.