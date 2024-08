Baník se ve vedrech chystá na Urartu. Domácí nesmí dostat prostor, velí Šín

„Díky tomu, že jsme první zápas zvládli, panuje v celém týmu dobrá atmosféra. Doufám, že to dobře dopadne a takových výjezdů bude víc,“ řekl ostravský záložník Matěj Šín.

Ostravští do Jerevanu cestovali charterovým letem přímo z Mošnova. V kádru je 23 fotbalistů. Chybějí zranění David Lischka a Radim Šudák a také Tomáš Rigo, jenž kvůli menším zdravotním problémům střídal už v poločase nedělního ligového utkání s Jabloncem (1:0).

Do základní sestavy proti Jablonci trenér Pavel Hapal poslal hned sedm jiných hráčů než tři dny předtím proti Urartu.

„Nějaké změny opět uděláme, něco v hlavě máme,“ připustil kouč. „Sestava, ve které jsme hráli proti Jablonci, se určitě změní. Máme široký kádr. Jsem rád, že kluci, kteří v neděli přišli do rozehraného zápasu, oživili hru. Máme více variant, jak do utkání sáhnout i v jeho průběhu.“

Trenér upozorňuje, že i přes nadějnou pozici, kterou si Baník vytvořil v domácím střetnutí, není nic rozhodnuto.

„Jsme teprve v poločase. Musíme udělat i druhý krok a zvládnout odvetu na půdě soupeře, který se bude chtít rehabilitovat a na svém hřišti bude určitě nebezpečný. Je před námi těžké utkání a tak k tomu přistupujeme,“ konstatoval Pavel Hapal.

Co čeká od protivníka, jemuž bude chybět v Ostravě vyloučený kapitán, záložník Žirajr Margarjan?

„Uvidíme, jak na prohru zareagují sestavou. Ale je jasné, že se nám budou odvetu snažit maximálně znepříjemnit,“ odpověděl.

Matěj Šín podotkl, že si první utkání s Urartu podrobně vyhodnotili. „V odvetě z něj budeme hodně vycházet,“ uvedl Šín. „Víme, že soupeř, pokud má prostor, dokáže být nebezpečný v rychlém přechodu do útoku. Když ho nedostane, více kazí. Ukázalo se asi i to, že soupeř možná není tolik zvyklý na vyšší tempo hry. Když se jim ale prostor nechá, dokážou být šikovní a nebezpeční a umějí to trestat.“

V Arménii momentálně panují ještě o něco větší vedra než v Česku, kolem 35 stupňů Celsia.

Ostravský útočník Erik Prekop slaví gól v utkání 2. předkola Konferenční ligy proti Urartu.

„Tohle by nás nemělo v žádném případě jakkoliv ovlivnit. Podmínky jsou pro nás i pro ně stejné,“ uvedl Matěj Šín. „No, domácí tým může na ně být zvyklý, ale my ho musíme umět porazit kdekoliv.“

Stadion Urartu má kapacitu 4 860. A podle zástupců ostravského klubu Baník přijelo podpořit přibližně dvě stě fandů. „Je neskutečné, co lidi pro Baník udělají a kam až jsou ochotni za ním cestovat,“ ocenil příznivce Šín.

Postupující ze souboje Urartu s Baníkem se v dalším předkole střetne zřejmě s FC Kodaň, který první duel na stadionu gibraltarských Magpies vyhrál 3:0. V Kodani se ve čtvrtek hraje od 19.00.