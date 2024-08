Jdeme dál za pohádkou, říká Šín. Velebí fanoušky, kteří cestovali do Arménie

Ve třetím předkole Konferenční ligy se Baník střetne s FC Kodaň, který přešel přes gibraltarský klub Magpies. V dánské metropoli nastoupí příští týden ve středu.

V Arménii dal kouč Hapal příležitost brankáři Holecovi, který přišel z Karviné. S tou měl Baník hrát v neděli v lize, ale vzhledem k jeho postupu je utkání odloženo. Ovlivnilo to sestavu?

„Jediná naše myšlenka byla, že do brány půjde Domino a Markoviče necháme odpočinout,“ poznamenal Hapal.

„K tomu jsme chtěli vyzkoušet Chaluše s Frydrychem ve čtyřobráncovém systému a fungovalo to velice dobře. Jinak jsme nechtěli spekulovat, zda postavit jinou sestavu a že bychom někoho šetřili. Zažil jsme zápasy, kdy se soupeř chytil první situací a narostla mu křídla. To jsme nechtěli dopustit.“

Připustil, že z utkání i přes výraznou domácí výhru (5:1) měli obavy. „Z těch podmínek, hlavně klimatických,“ podotkl kouč. „Ale kluci se s tím porvali velmi dobře. Dobře jsme vstoupili do utkání, dali gól, měli další šance, ale Buchta nedal.“

Přesto právě David Buchta podle něj odehrál výborný zápas. „Nechci ale individualizovat. Pochválit musím celé mužstvo. A poctivě jsme pracovali dozadu, jsem rád za další nulu,“ řekl Hapal.

V době výkopu bylo v Jerevanu kolem 33 stupňů Celsia. „V prvním poločase bylo hrozné dusno, ale ve druhém zapadlo slunce a už to bylo dobré. To jsme se už aklimatizovali a dotáhli utkání k výhře,“ uvedl ostravský záložník Matěj Šín.

Postup označil za velký zážitek. „I pro fanoušky, byli úžasní. Překvapilo mě, kolik jich za námi přijelo,“ ocenil Šín přibližně tři stovky příznivců přímo v hledišti. „Jedeme za pohádkou dostat se do skupiny Konferenční ligy.“

K tomu Baník musí přejít ještě přes dva soupeře. Tím nejbližším je FC Kodaň.

„Je to klub, který hrával Ligu mistrů, má spoustu reprezentantů, kvalitní tým, ale ve fotbale je možné všechno,“ konstatoval Hapal. „Nebudeme asi favoritem, ale uděláme vše pro to, abychom postoupili. To je náš cíl. Na to se budeme soustředit.“