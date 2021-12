Masopust jako stoper. Hancko coby střelec. Univerzální vojáci jako trend

Kdyby měl na nástěnce vylepené fotbalové rozestavení a postupně si v něm zaškrtával pozice, na kterých nastoupil, bylo by už skoro komplet vybarvené. Jen do branky se Lukáš Masopust ještě nepostavil, jinak už hrál všude. Pravá záloha? Tam je doma. Pravý obránce? Spolehlivá varianta. Opačný kraj hřiště? Žádný problém. Útok? Obstál i proti Barceloně nebo Interu Milán. Střed zálohy? I tam si to zkusil, kdysi jako bažant v Jihlavě.