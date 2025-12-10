Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?

Sparťané se ve středu ráno vydali do Rumunska k pátému utkání základní fáze Konferenční ligy.
V letištním terminálu se míjeli s rivaly z Viktorie Plzeň, kteří cestovali k zápasu Evropské ligy do Atén. Odlet měli naplánovaný už na půl desátou, ale měli osmdesát minut zpoždění.
Universitatea Craiova – Sparta
5. kolo základní fáze Konferenční ligy
výkop: čtvrtek 18.45 (středoevropského času)
rozhodčí: Jasper Vergoote - Michele Seeldraeyers, Michael Geerolf (všichni Belgie)
stadion: Ion Oblemenco stadium (kapacita 30 944 diváků)
Sparta má po čtyřech kolech sedm bodů jako Craiova, vítěz duelu si tak nejen zajistí účast v play off, ale zároveň se před závěrečným kolem posune do boje o elitní osmičku, která jde přímo do osmifinále.
Co čeká sparťany ve čtvrtek večer na krásném stadionu Iona Oblemenca? Bouřlivé prostředí, víc než dvacet tisíc fanoušků na tribunách a nepříjemný protivník, který se po rozpačitém průběhu podzimní části pod novým trenérem zvedá.
Když na začátku listopadu tým doma prohrál s Aradem 1:2, nečekaně rezignoval trenér Mirel Radoi. „Pro klub je to šok,“ psala rumunská média. Nepomohlo, že se ho do ranních hodin majitel klubu Mihai Rotaru i sportovní manažer Mario Felgueiras snažili přemluvit, aby zůstal.
Důvod rezignace nebyl zcela jasný, média spekulovala o špatném přístupu hráčů a že kouči došla trpělivost. Radoi opustil tým, který ze čtvrté příčky ztrácel šest bodů na vedoucí Rapid Bukurešť.
Nástupcem se stal Filipe Coelho. Pětačtyřicetiletý portugalský kouč býval asistentem Paula Benta v čínském Čchung-čching Tang-taj a u národních mužstev Jižní Koreje a Spojených arabských emirátů. V Portugalsku působil v nižších soutěžích. Významnou hráčskou historii za sebou nemá.
|
Pepovi věnuju každý gól. Vatajelu skóroval a v slzách vzpomínal na Šurala
Craiovu vedl v pěti zápasech, v domácí soutěži tým jednou vyhrál a dvakrát remizoval, v tabulce je pořád čtvrtý s pětibodovým odstupem na Rapid. K tomu vyhrál jeden zápas Rumunského poháru a v Konferenční lize si vyšlápl na Mohuč, která do té doby všechna tři utkání vyhrála.
„Nový trenér s námi víc mluví, dodává nám mnohem větší sebevědomí. Důležité je to, co předvádíme na hřišti,“ řekl útočník Stefan Baiaram. O víkendu Craiova remizovala s CFR Kluž.
„Nejsem spokojený s výsledkem, ale s hrou ano. Hráli jsme dobře, ale neproměnili jsme šance. Myslím, že je to podruhé, co byl nejlepším hráčem zápasu soupeřův brankář,“ citovala kouče rumunská média.
Craiova v posledních letech patří v Rumunsku k zavedeným organizacím, se svým zázemím a podmínkami se vyrovná velkým bukurešťským klubům FCSB, Rapidu a Dinamu. Po FCSB a Dinamu má v zemi nejvíce fanoušků.
SC U. Craiova vs FC U. Craiova
Z jednoho byly rázem dva. V roce 1991 po čtvrtém titulu se od Club Sportiv Universitatea Craiova oddělil fotbalový oddíl a pokračoval samostatně pod názvem FC Univesitatea Craiova. A dvacet let město reprezentoval.
V roce 2011 byl kvůli finančním potížím vyloučen z rumunského svazu. Dva roky se v Craiově nehrál ligový fotbal. Až v roce 2013 současně obnovily činnost jak zaniklé FC pod názvem FC U Craiova 1948, tak v rámci původního sportovního klubu CS Universitatea Craiova vznikl fotbalový oddíl. Oba kluby začaly ve druhé lize a přely se o historii.
Na konci sezony CS postoupil do nejvyšší soutěže, druhý znovu zbankrotoval. CS Universitatea Craiova působí v nejvyšší soutěži nepřetržitě dodnes, FC v roce 2017 vzkřísil podnikatel Adrian Mititelu. Postupně se mužstvo probojovalo do první ligy, takže v letech 2021 až 2024 se hrálo ligové derby o Craiovu. Oba týmy sdílely podobný název i logo a hrály na stejném stadionu.
Loni v létě FC U Craiova 1948 sestoupil, po roce administrativně sestoupil a nyní působí až ve třetí lize.
V předchozích třech ročnících obsadila pokaždé třetí příčku, předtím byla dvakrát čtvrtá a zase třetí.
Poslední titul, celkově čtvrtý, získala v roce 1991. Za posledních devět let vyhrávaly rumunskou ligu jen tři týmy: poslední dva ročníky patřily FCSB, dva tituly má Constanta a pět CFR Kluž.
Jak název napovídá, Craiova je univerzitním klubem. V roce 1983 hrála semifinále Poháru UEFA, což se do té doby nikomu z Rumunska nepovedlo. Rok předtím byla ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí, předchůdci Ligy mistrů.
V novodobé historii evropských pohárů je letos poprvé v základní fázi, jinak se jí nedařilo překonat kvalifikaci. Na podzim 2017 nestačila v 3. předkole Evropské ligy na AC Milán, o rok později na Lipsko, další sezonu ji zastavily AEK Atény. V létě 2021 vypadla už v prvním předkole s Lokomotivou Tbilisi, následně v druhém předkole Konferenční ligy padla s albánským Laci.
O rok později se v Konferenční lize dostala do závěrečného předkola, ale vypadla s Beer Ševou, loni s Mariborem o dvě předkola dřív. Vyšlo to až letos, kdy přešla přes Sarajevo, Trnavu a Istanbul Basaksehir. Především s Trnavou to byla bitva. Po domácí výhře 3:0 podlehla na Slovensku 1:4, ale v prodloužení dala dvě branky.
Základní fázi začala porážkou v Čenstochové, remizovala v Jerevanu s FC Noah, porazila venku Rapid Vídeň a naposled zmíněnou Mohuč.
V kádru jsou vedle domácích fotbalistů Ukrajinci, Srb, Chorvat, Gruzínec, Portugalec, Američan, Kubánec i dva Francouzi. Právě útočník Steven Nsimba, původem z Demokratické republiky Kongo, je se šesti brankami nejlepším střelcem týmu. Stefan Bairam dal pět branek a s cenovkou tři miliony eur je nejhodnotnějším hráčem. Při standardkách si sparťané musí dát pozor na bezmála dvoumetrového ukrajinského stopera Oleksendra Romančuka. Jeho krajan Pavlo Isenko je brankářskou jedničkou.
V Craiově nepůsobil žádný český fotbalista, ale dva místní se vydali do české ligy. Bogdana Vatajelua v lednu 2017 angažovala Sparta, pak hostoval v Jablonci a po dvou a půl letech se domů vrátil. Zůstal další čtyři roky, po roce stráveném v Kluži zamířil loni do kazachstánského Aktobe, za které v létě nastoupil proti Spartě v předkole.
Za ofenzivního hráče Alexandra Balutu v létě 2018 dala Slavia takřka sedmdesát milionů korun, v té době byl historicky nejdražší posilou klubu. Ani on se v pražském klubu neprosadil, hostoval v Liberci, pak byl v maďarské Puskás Académii, v FCSB a letošní podzim strávil v Los Angeles.