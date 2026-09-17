Soupeř Plzně v datech: Pozor na rohy zleva i dravé kraje. Střelci Unionu umí i z dálky

Jak vyrostl Union?
Union je klub, který se mezi belgickou elitu vrátil až v posledních letech. Právě data přitom v jeho příběhu hrají dost významnou roli.
Klub z Bruselu má slavnou minulost, nejúžasnější éru prožil na začátku minulého století a až do roku 1935 získal celkem jedenáct titulů. Po válce ovšem postupně ztratil veškerou sílu, propadl se a takřka padesát let vadl v nižších soutěžích. Ale od roku 2018 pod dohledem britských investorů Tonyho Blooma (majitel Brightonu) a Alexe Muzia postupně vyletěl zpátky mezi špičku.
Před dvěma lety v kvalifikaci Ligy mistrů potkal Slavii.
Loni se přesně po devadesáti letech stali belgickými šampiony.
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Na úspěšné cestě klub nerozhodila ani ztráta kouče Sébastiena Pocognoliho, kterého si vyhlédlo Monako. Nahradil ho David Hubert a Union válí dál: v poslední sezoně skončil v Belgii druhý, aktuálně se dělí o první místo společně s Gentem.
Mimochodem, v kádru je i bývalý český mládežnický reprezentant Ondřej Kričfaluši.