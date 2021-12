Holeš o Unionu: Hrozně se posunuli, hrají výborně. Ale moc se těšíme

Slávisté v Berlíně sehrají ve čtvrtek závěrečné utkání skupiny Konferenční ligy. Když udrží Union za sebou, k čemuž stačí i remíza, proklouznou do jarní fáze.

Union Berlín - Slavia Praha ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Jak se na klíčový zápas těšíte? Kalkulujete s tím, že potřebujete jen bod?

Těšíme se hodně. Je to další zápas na evropské scéně proti bundesligovému týmu, který v tomhle kole porazil Lipsko a má velkou kvalitu. Víme, že nám venkovní zápasy tuhle sezonu v Evropě moc nevycházejí, ale chceme to zlomit, vyhrát, postoupit.

Ve venkovních zápasech, které jste prohráli, podporovala domácí mužstvo bouřlivá kulisa. Na obřím Olympijském stadionu bude maximálně pět tisíc lidí kvůli covidovým opatřením, může to být výhoda?

Já vždycky hraju radši s diváky, patří to k fotbalu a bez nich je smutný. Každopádně to možná určitá výhoda bude, než kdyby se hrálo na An der Alten Försterei. Tam je hřiště blízko, bývá tam bouřlivá atmosféra. Ta kapacita může hrát trochu roli.

Jistě jste si detailně rozebrali duel Unionu s Lipskem. Co jste z něj vyčetli? Viděli jste jiný Union, než v září v Edenu?

Uplynula už nějaká doba a musím říct, že se posunuli. Budou nepříjemní. Mají výborné individuality, hrají důrazně, kompaktně. Nečeká nás nic jednoduchého. Na každém postu číhá nepříjemný hráč, hrají takový fyzický fotbal, bude to hodně těžké.

Budete hrát na nově položeném trávníku. Máte s tím nějaké zkušenosti?

Nevybavuju si, že bychom pár dní na to, když se měnil v Edenu, hráli. Vypadá to jako krásná nová tráva, uvidíme, jak nám to bude svědčit na tréninku. Jestli to bude pevné, jestli to bude držet. Je fajn, že si to můžeme vyzkoušet, aby nás nic nepřekvapilo.