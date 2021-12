Trpišovský: Jsem fakt hrdý, podali jsme neskutečně vyspělý výkon

„Všem potenciálně nebezpečným situacím, na které jsme se připravovali, jsme zamezili. Po téhle stránce mám pocit, jako už dlouho ne. Tým uhrál přesně to, co jsme potřebovali,“ pokračoval.

„Toho, že jsme zaslouženě postoupili, si vážím o to víc, že to bylo po zápasech s tak dobrým a silným týmem. Několikrát jsem tým za výkony venku v Evropě káral, ale tentokrát jsem na něj fakt hrdý.“

Podalo mužstvo jeden z nejlepších takticky vyspělých výkonů?

Určitě ano. Hráli proti nám strašně silní hráči nahoře, poznali jsme to už v Praze i ze sestřihů. Po Lipsku, které porazil, šel z Unionu ohromný respekt. Ale kromě standardky, kdy jsme zaspali po odraženém balonu, si nevybavuju situaci, kdy jsme se v defenzivě rozhodli špatně.

Jedním ze tří středních obránců byl Masopust, jak si na neobvyklé pozici vedl?

Neskutečný výkon. Jako by se na stoperu narodil. Nechtěli jsme, aby toho třetího s Aihamem Ousouem a Tarasem Kačarabou hrál Alex Bah po tom zranění hlavy, ale Maso to zvládl skvěle. Ukázal se jako pravý kapitán.

Jak jste duel v Berlíně viděl?

Nebyli jsme v jednoduché situaci, dobře si pamatujeme, jaké to bylo loni v Leverkusenu. Jeli jsme sem bez spousty hráčů, nastoupili v jiném rozestavení, hráli na těžkém terénu, který spíš svědčil soupeři... Přesto jsme v první půli hráli skvěle do defenzivy a ve druhé se zlepšili i směrem dopředu. Je škoda, že jsme nerozhodli dřív. Sice jsme si to zdramatizovali, ale za mě to byl neskutečně vyspělý výkon týmu i jednotlivců.

Do vedení vás poslal Ivan Schranz krásnou střelou do horního rohu, co jste na to řešení říkal?

Ivan nám dal dva podobné góly za Budějovice v přípravě. Vždycky si na to vzpomenu, tahle je střela je jeho výstavní kousek: dvacet metrů, nahoru křížem, z obou stran... Někdy se mi ježí chlupy, když někdo od nás z téhle vzdáleností střílí, ale on se rozhodl dobře.

Spolu s Peterem Olayinkou navíc neúnavně napadali soupeřovy stopery.

Oba nahoře podali heroický výkon. Viděl jsem stopery Unionu v osmdesáté minutě totálně vyčerpané. Ivan podal nejlepší výkon ve Slavii, gratuluju mu, prošel si těžkým obdobím a neskutečně nám pomohl. Olayinka také podal top výkon.

Po nešťastném úvodu sezony se vám daří. Vedete ligu, postoupili jste do jarní fáze v pohárech. Co to o týmu vypovídá?

Že se tým vyvíjí. Někteří kluci si našli nové role. Už jsem říkal dřív, že když se daří, umí hrát každý. Ale když ne, ukáže vám to, s kým můžete v krizových momentech počítat. Někteří kluci si upevnili svou pozici, jiní vyletěli v hierarchii hrozně vysoko jako třeba Daniel Samek.

Jak si vážíte tohoto postupu ve srovnání s předchozími?

Srovnává se to fakt těžko. Vždy za sebou musíte nechat dva týmy. S klukama jsme se hodně bavili, že tahle skupina byla těžší než některé dřívější. Abychom postoupili, museli jsme za sebou nechat tým, který v bundeslize dvakrát po sobě hraje v top šestce, Feyenoord se nahání s Ajaxem v Nizozemsku, Haifa proti nám taky hrála dobře. Fakt si toho postupu moc vážím.

Důležitý je i pro národní koeficient.

Jednoznačně. I Sparta postoupila, takže máme šanci dostat se blíž k tomu klíčovému patnáctému místu. Máme dva týmy na jaře, což je pro nás všechny důležité. Pro nás je bonus, že ještě ve středu hrajeme pohár se Zlínem, v tuhle chvíli jsme ve víc soutěžích a v zimě se vám vždycky připravuje lépe, když víte, že ještě narazíte na nejmíň jeden tým v Evropě.

Jmenovali jste jen šest náhradníků, proč?

Nikdo z realizáku se nevešel do dresu, takže jsme lavičku nemohli doplnit. Ale vážně, nikdo nám nezbyl, nominovaní byli všichni, kteří byli schopní zasáhnout do utkání. Do týmu na poslední chvíli před odjezdem zasáhla viróza, někteří kluci zůstali doma.