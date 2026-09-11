Unavení, pokopaní a nemáme nic. Emočně strašně těžké, kroutil hlavou Vlček

Z nadějného skóre 2:1 je výsledek 2:3. A Slavia, která nad francouzským Lens dvakrát vedla, přestože hrála takřka celý druhý poločas v deseti, má zase prázdné ruce.
„Emočně strašně těžký večer,“ oddychoval Vlček. „První poločas jsme hráli výborně. Plán, s kterým jsme šli do zápasu, jsme plnili do puntíku. Ale věděli jsme, že v deseti to bude extrémně těžké.“
I tak jste se záhy dostali do vedení.
Jo, zvládali jsme to skvěle a na tým jsem extrémně hrdý. Tím spíš ale bolí, že nás to neodměnilo aspoň bodem. Holt zkušenosti, které musíme využít zase příště.
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Proč jste se v nastaveném čase sesypali?
Bylo nás o jednoho méně a soupeř měl spoustu času na stranách hřiště. Sypaly tam spoustu balonů, možná padesát centrů do vápna, kam chodili v šesti lidech, což je strašně těžké nabírat. Gól na dva dva nás bohužel zlomil.
A dostali jste i třetí.
Co k tomu říct. Takový závěr zápasu prostě musíme zvládnout. Ale i tak jsme proti velmi dobrému soupeři, který je kvalitní snad na všech postech, obstáli. Opakoval bych se, ale na tým jsem hrdý.
Dá se vůbec popsat, jaká atmosféra byla po zápase v kabině?
Sami si to určitě dovedete představit. První tři body v Lize mistrů máte na dosah, ale nakonec odcházíte unavení, pokopaní a nemáte nic. Těžké to je, ale musíme zvednou hlavy, protože nás už v neděli čekají Teplice, další strašně těžký zápas. Musíme se zmobilizovat. Myslím, že na hřišti bylo vidět, jak dobře jsme plnili plán a že jsme tam nechali maximum. Neodměnilo nás to, ale neznamená to, že se budeme hroutit.
Těžké chvíle jistě prožívá hlavně stoper Mikuláš Konečný. Faul na červenou kartu udělal padesát sekund po nástupu na hřiště.
Pořádně jsem to neviděl, je to samozřejmě škoda. Ale Končimu jsme všichni vyjádřili podporu, takové věci se ve fotbale stávají. On je mladý a výborný hráč. Věřím, že mu celé mužstvo pomůže, aby ho to nějak nevzalo.
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Ale kdyby se nezranil David Zima, s kterým obrana v prvním poločase fungovala perfektně, mohl zápas dopadnout jinak. Souhlasíte?
Na to asi nedokážu odpovědět. Zranění jsou součástí fotbalu a trenéři na hřiště poslali Mikyho. Všichni víme, co se stalo, ale určitě ho nikdo z ničeho nevidí. Doufám, že ho to nezlomí. Jedeme dál.
Co jste říkal na výkon Danijela Šturma, který dal dva krásné góly?
Paráda! Góly potřeboval, navíc v Lize mistrů. Pro jeho sebevědomí určitě skvělé, je to výborný hráč a týmu extrémně pomáhal, i když neměl čísla. Teď je má. Jenom je strašná škoda, že takhle rozehraný zápas nedotáhneme k nějakému bodu. Jak my, tak fanoušci bychom si to zasloužili.
Cítíte se ještě hůř než minulý rok, kdy jste na úvod Ligy mistrů doma proti Bodö/Glimt taky prošustrovali dvougólový náskok a remizovali 2:2?
Těžko říct, možná ano. V devadesáté minutě vedete dva jedna nad skvělým týmem, navíc bojujete v deseti. Je to ztráta jako loni, ale tehdy jsme měli aspoň remízu. Zápasů každopádně zbývá pořád spoustu. Jedeme dál.