Pojmenujte po něm trofej! Evropská liga patří Emerymu. Slavil počtvrté

V letech 2014-2016 se Emerymu povedlo vyhrát Evropskou ligu třikrát po sobě ještě jako trenérovi Sevilly. Finále si zahrál i předloni s Arsenalem, který na Chelsea ovšem nestačil.



Zkušeností z velkých zápasů má více než dost. Možná i proto byl nakonec s podceňovaným Villarrealem úspěšnější než jeho protějšek Ole Gunnar Solskajer, trenér nováček, z United.

Zápas skončil po brankách nejlepšího střelce Villarrealu Gerarda Morena a Edinsona Cavaniho 1:1. Skóre zůstalo stejné i po prodloužení. Španělský tým vyhrál až na penalty 12:11.

„Jsem šťastný! Hráči tvrdě dřeli celou sezonu. Jsem na Villarreal velice pyšný. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Proti Manchesteru United jsme odehráli dobré utkání,“ vyprávěl Emery poté, co počtvrté zdvihl trofej pro vítěze Evropské ligy.



V tomto ohledu je unikátem, specialistou. Čtyři trofeje z Evropské ligy nebo jejího předchůdce Poháru UEFA nikdo nemá. Osamostatnil se před Giovannim Trappattonim, který třikrát slavil s Juventusem.

„Možná by se trofej měla jmenovat po něm,“ nadhodil bývalý záložník Manchesteru United Owen Hargreaves v televizi BT Sport.



„Jeho tajemství? Je to velký trenér. Už nemá co dokazovat. Je světová extratřída,“ řekl rozradostněný Étienne Capoue, jenž byl zvolen mužem zápasu.



A může se těšit na Ligu mistrů namísto účasti v Konfederační lize, kterou by Villarreal hrál coby sedmý celek La Ligy.

„Klub už v Lize mistrů hrál, užijeme si to,“ slibuje Emery. „Evropskou ligu jsme chtěli vyhrát, těšíme se na Champions league!“



Španělsko tak bude mít v příštím ročníku nejprestižnější klubové soutěže hned pět zástupců.



„Šílený zážitek. Alespoň jsem nemusel hrát a trpěl jsem jen z dálky,“ ulevil si po nekonečném penaltovém rozstřelu prezident klubu Fernando Roig. „Příští rok bude v Champions league pět týmů ze Španělska. Pro Villarreal je to obrovský krok z fotbalového i finančního hlediska.“



O největší drama se totiž postaral až penaltový rozstřel.

Hráči obou týmů proměnili dvacet jedna penalt po sobě, nuceni proto byli kopat i brankaři.

Gerónimo Rulli svůj pokutový kop dal a hned na to zlikvidoval i ránu Davida de Gey. Stal se hrdinou.

„Ani v tom nejdivočejším snu bych si nepředstavil, že bych takovým způsobem rozhodl o penaltový rozstřel, navíc v Evropském finále! Proměnit naši poslední penaltu a hned potom jejich poslední penaltu chytit... nikdy.“



„Když jsem přišel na řadu, raději jsem na nic nemyslel. To by bylo nejhorší, co bych mohl udělat! Jen jsem vystřelil vší silou, co mi po tak náročném zápase zbyla,“ vyprávěl. „Popravdě, nemám ponětí, jak jsem to provedl.“

Devětadvacetiletý brankář dělal celou sezonu dvojku kolegovi Sergiu Asenjovi. Naskočil jen do dvou zápasů španělské ligy. V Evropské lize ale odchytal všechno, Villarreal neprohrál jediný zápas, a i proto dostal šanci si zachytat finále.

A nezklamal.