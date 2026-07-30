Ulich vzpomíná na hradecké tažení poháry: Kodaň mě chtěla. Na klub jsem netlačil

Od prosince je jedním z nových spolumajitelů hradeckého klubu a hned pár měsíců po svém návratu tam, kde fotbalově vyrostl, je i u comebacku Hradce na evropskou scénu.
Ve čtvrtek tak bude sledovat, zda jeho následovníci dokážou napodobit jeho slavnou fotbalovou generaci, která v tehdejším Poháru vítězů pohárů přešla přes dvě kola, než těsně vypadla až před branami jarního čtvrtfinále.
„Úplně jiná role. Nemám takové emoce jako hráči na hřišti nebo trenéři. A beru to s větším nadhledem a klidem,“ říká Ulich při pohledu na poslední dvě evropská vystoupení Hradce.
|
Hradec - Tromsö: Statistiky, informace a stream z předkola Evropské ligy
Jaké bylo letět do Norska v nové pozici člověka, jenž klub, za který před lety dlouho hrál, nyní spoluvlastní?
Zvláštní hlavně v tom, že jsem si uvědomil, že jsme s (trenérem brankářů) Tomášem Poštulkou do Norska letěli už jen dva, kteří tehdejší jízdu Evropou pamatují. Domácí pohár, kterým jsme se do Evropy tehdy dostali, s námi vyhrál ještě (dnes generální manažer) Richard Jukl, ten ale po sezoně z Hradce odešel a Evropu s námi už nehrál.
Tromsö bylo – a asi stále je – považováno v souboji s Hradcem za favorita. Jak jste to viděl vy?
Respektoval jsem jeho sílu, ale zároveň jsem přesvědčený, že máme skvěle poskládaný tým, který má kvalitu uspět i v Evropě. Proto jsem věřil, že minimálně bod můžeme uhrát.
Povedlo se. Příjemný zážitek?
Určitě. A pro mě to byl krásný zájezd i tím, že jsem poprvé nejel jako hráč. Mohl jsem si projít město, projet se lanovkou na kopec nad Tromsö a trochu si celé místo užít jako turista. A po zápase jsme mohli vítězství i lehce oslavit. (směje se)
Jaké vzpomínky se vám vybavují na cestu Hradce před jednatřiceti lety pohárovou Evropou?
Příjemné. Hlavně proto, že to pro nás neskončilo hned prvním kolem, ale dostali jsme se až do osmifinále a nebyli daleko ani od čtvrtfinále.
Tehdy vám ho vzal až penaltový rozstřel v domácí odvetě. Hodně hořký konec?
Soupeř měl štěstí, my smůlu. Přitom odvetný domácí zápas s Dynamem Moskva jsme odehráli fantasticky, měli jsme spoustu šancí, mohli jsme dát víc gólů. Nakonec ale rozhodly penalty. Tam jsme bohužel vypadli. Myslím si ale, že jsme se za naše vystoupení nemuseli stydět.
Fotbalovou Evropu jste ale zaujali tím, jak hladce jste prošli předkolem a prvním kolem. Zvlášť jasné vyřazení FC Kodaň bylo možná překvapením i pro vás samotné.
Tenkrát se nám všechno mimořádně povedlo. Byli jsme maximálně efektivní, skoro co střela, to gól. Hráli jsme v obrovské euforii, dařilo se celému mužstvu i jednotlivcům.
|
Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby
Vám také. Bývalý útočník Petr Samec, který byl s devíti góly nakonec nejlepším střelcem celého ročníku tehdejšího Poháru vítězů pohárů, říká, že s vámi v záloze se mu ty góly střílely skoro samy.
Musím říct, že i mně se na to vzpomíná krásně. A bylo vidět, jak to pomáhá nejen klubu, ale i nám hráčům. Právě díky těm evropským zápasům si nás některých hráčů všimly větší kluby a během pár let jsme přestupovali do kvalitních mužstev.
I vy jste hned po sezoně odešel do pražské Slavie – slušný posun, ne?
Ano, ale mohl jsem odejít už mnohem dřív.
Povídejte.
Po tom podzimním úspěšném dvojzápase s Kodaní přišla nabídka právě od ní.
Jaká na tehdejší poměry byla?
Docela vysoká.
Zůstal jste ale v Hradci. Proč k přestupu nedošlo?
V Hradci se o nabídce přemýšlelo, ale klub ji nakonec neakceptoval.
Šel byste tehdy? Dánsko ještě nebylo tak vyhlášenou fotbalovou adresou...
Byl jsem připravený. Nebylo to ale tak, že bych tlačil na klub nebo si přestup vynucoval, rozhodnutí jsem nechal na vedení. Byl jsem mladý, už samotná evropská zkušenost pro mě byla obrovská. Vracím se k tomu právě proto, že když tým nebo hráč odehraje v Evropě dobré zápasy, může to otevřít podobné možnosti.
Pokud by nějaké nabídky nyní přišly, byly by pro klub příjemnou starostí?
Tohle vždycky záleží na vedení klubu. Musí najít správnou rovnováhu, aby mužstvo příliš neoslabilo, ale mělo ho možnost a dokázalo dobře doplnit. Je za námi ale teprve první zápas, na podobné úvahy je ještě brzy.
Není však tajemstvím, že Hradec se snaží přivést další posily a kádr rozšířit, zatím získal jen dvě. Jak to vidíte z pozice spolumajitele?
Že se mužstvo postupně správně doplňuje. Důležité je, že téměř nikdo neodešel a tým zůstal pohromadě. Posilujeme, ale chceme přivádět kvalitu, ne kvantitu, nechceme jen naplnit kádr počtem hráčů. Hledáme fotbalisty, kteří nám opravdu pomohou. A těch na trhu není mnoho, zvlášť v kategorii hráčů, kteří jsou pro nás dostupní a zároveň splňují naše požadavky.
|
Zasloužili jsme si to. Nebojácný Horejš po derby chválil, ale potřebuje do fitka
Přijdou do kádru hradeckého týmu brzy takoví?
Je potřeba být trpělivý, přestupové okno ještě není u konce. Jeden nebo dva hodně zajímaví hráči přijdou.
Pojďme zpátky na hřiště. Po vítězství v Tromsö přišla i výhra v prvním utkání ligové sezony, navíc v derby s Pardubicemi. Jak jste viděl tenhle zápas?
Tentokrát bohužel ne přímo na stadionu, protože dcera hrála tenisový turnaj v Ostravě. Takže jsem utkání sledoval online.
Váš názor na něj?
Řekl bych, že to byl z naší strany zkušený výkon. Pardubice se ani za nepříznivého stavu nedokázaly dostat do výraznějšího tlaku, na našich hráčích je vidět sebevědomí, sehranost a víra ve vlastní sílu.
Ve čtvrtek tým čeká odveta s Tromsö. Co podle vás bude důležité, aby potvrdil příznivý výsledek z Norska a postoupil?
Základem bude pevná defenziva. Je třeba vidět, že v prvním utkání nám pomohlo i štěstí. Je stále začátek sezony a je vidět, že někteří hráči ještě nejsou v ideální formě, ale s každým zápasem se to bude zlepšovat. Už v Norsku byly v našem týmu vidět některé výborné individuální výkony. Navíc jsme dvakrát vyhráli, dobrá věc pro sebevědomí. A věřím, že Tromsö už nebude tak dominantní jako v Norsku v prvním poločase a že odvetný zápas bude vyrovnanější.
Jak vidíte šance na postup? Výsledek prvního duelu vypadá hodně příznivě.
Tady zvedám varovný prst. Výsledek 1:0 je velmi zrádný, zvlášť proti tak kvalitnímu soupeři. Kluci si mohou věřit, ale zároveň k zápasu musí přistoupit s velkou pokorou, v žádném případě si nesmějí myslet, že je hotovo. Sám jsem něco podobného zažil se Slavií proti Šachtaru Doněck. Hráli jsme o Ligu mistrů, v Doněcku jsme první zápas vyhráli 1:0. V domácí odvetě jsme také měli šance, ale po jedné chybě v závěru soupeř vyrovnal, v prodloužení přidal druhý gól a do Ligy mistrů jsme nepostoupili. Proto říkám: sebevědomí ano, ale vždycky s pokorou.
Horejš: Velký zápas, ale tlak si nechceme připouštět
Zní to pro fotbalisty Hradce Králové velmi nadějně. Pokud totiž ve čtvrtek vpodvečer v odvetě předkola Evropské ligy nepřijdou o jednobrankový náskok, který si před týdnem přivezli z norského Tromsö, budou mít jistotu evropského pohárového podzimu!
Už by jenom řešili, zda by je v ligové části čekalo osm zápasů v už zmíněné Evropské lize, či šest v Konferenční lize.
„Pro nás pro všechny je to velký zápas. S kluky jsme se o tom bavili, tlak si nechceme vůbec připouštět, naopak bereme jako privilegium, že zápas má velkou hodnotu,“ řekl kouč hradeckého mužstva David Horejš před duelem, jenž tým nasměruje k dalšímu pohárovému programu.
Možností je víc. Postup by pro Hradec znamenal jistotu Konferenční ligy, a to i v případě, že by v dalším předkole Evropské ligy neprošel přes lepšího z dvojice Besiktas – Midtjylland.
Pokud se Hradci nadějně rozehraný dvojzápas nepodaří dotáhnout k postupu, není nic ztraceno. Tým by dostal už za týden další šanci v předkole Konferenční ligy. Ale to by v zápasech s lepším z dvojice Alaškert Jerevan – Kluž už neměl právo na omyl.
Na podobné úvahy je ale do čtvrtečního večera čas. I hradečtí hráči se pochopitelně upírají k odvetě. Týden poté, co v Norsku překvapivě 1:0 vyhráli a připravili si pro odvetu výhodnou pozici.
„Počítáme ale s tím, že Tromsö sem přijede s vůlí dvojzápas otočit a postoupit, před jeho začátkem byli velkým favoritem,“ mírní Horejš přehnaný optimismus a dodává: „Určitě máme k soupeři velký respekt, ale stejně velkou máme víru, že postoupíme my.“
Podobně to vidí i kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida: „Nebude to rozhodně nic lehkého, jsme rádi, že si vezeme náskok, ale za velkého favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané.“
O tom, kdo postoupí, mohou při vyrovnanosti soupeřů rozhodnout detaily. K nim mohou patřit i počasí a herní podmínky. Zatímco před týdnem se v Norsku hrálo při teplotě 10 stupňů a na umělé trávě, tentokrát to vypadá na tropický večer na přírodním trávníku. „Tyto drobnosti jdou malinko na naši stranu, asi v tom budeme mít lehkou výhodu,“ porovnává Darida. „My jsme to v Norsku brali tak, že se na to nemůžeme vymlouvat, totéž teď platí pro Tromsö.“