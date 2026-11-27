„Cesta bude dlouhá, časový posun pět hodin, nadmořská výška. Chceme postoupit, ale nebude to jednoduché, což jsme viděli už teď,“ uvedl trenér hradeckých dorostenců Marek Kulič po prvním duelu s kazašským Kairatem Almaty.
Pokud se jim zadaří i v odvetě, dostanou se čeští dorostenečtí šampioni z minulé sezony z vyřazovací části mistrovské do vyřazovací tzv. ligové části celé soutěže. Připojili by se v ní k juniorkám týmů z Champions League, Česko v ní reprezentuje pražská Slavia. Hradečtí k odvetě nastoupí 9. prosince.
„Budeme mít dlouhou přestávku v Istanbulu. Navíc v Kazachstánu počítáme s velkou zimou. Zatím moc nevím, co od toho očekávat,“ podotkl záložník hradeckého mužstva Jakub Vobořil.
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Bude to jeho druhý postupový pokus, první v duelu s albánskou Tiranou vyšel. Hradec si přivezl výhru 3:0 z Tirany a doma ji potvrdil, byť „jen“ hubeným výsledkem 1:0.
Stejně skončil i první zápas s Kairatem. Podle Kuliče svým průběhem hodně připomínal nedávnou odvetu s Tiranou. Hlavně brzkým vyloučením hostujícího hráče a až na jedinou výjimku marným dobýváním soupeřovy branky.
„Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale měli jsme zvítězit vyšším rozdílem. Oni hráli dlouho oslabeni o jednoho hráče po červené kartě, my jsme dobývali, měli další dvě gólovky, mohlo to být 3:0 pro nás,“ mrzelo Kuliče.
A ještě v jednom si Hradečtí mohli připomenout soupeře z Tirany. V nepříjemnosti a agresivitě, s nimiž se museli potýkat. „Pracují v rychlosti, napadají, takže z toho pak vycházejí fauly,“ popsal trenér.
„Byli jsme na to zvyklí a přesně na tuto hru jsme se připravovali už od Tirany. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Až na ty góly,“ poznamenal záložník. Právě on mohl svůj tým už v prvním poločase posunout k lepší výchozí pozici před odvetou. Svoji velkou šanci ale nevyužil, a tak Hradec na gólové vyjádření své převahy čekal až do 61. minuty, kdy už soupeř hrál deset minut bez vyloučeného hráče.
„Běžel jsem přes celé hřiště sprintem, bohužel mi pak docházely sily, a když jsem se dostal ke střele, tak jsem míč netrefil ideálně a gólman ho chytil,“ popsal Vobořil svoji velkou příležitost.
A co vedle dlouhé cesty a možná kruté zimy čekají od zápasu v Kazachstánu? „Tohle je velmi dobrý soupeř. Hráli velmi dobře, technický, běhavý fotbal. Jsou silní na míči, organizovaní a opravdu nepříjemní. Nebude to u nich žádná sranda,“ je si vědom kouč Kulič.
Pro jeho tým to bude těžké i proto, že poslední ligový zápas hrál 8. listopadu.