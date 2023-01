Vzpruha pro celou ligu. UEFA přitlačila, úspěchy v pohárech pocítí všechny kluby

Zástupci Ligové fotbalové asociace, která profesionální soutěže v Česku řídí, mluví dokonce o mnohonásobném navýšení.

Solidarity payments UEFA Evropská fotbalová unie (UEFA) každým rokem přerozděluje část vygenerovaných prostředků ze svých klubových soutěží mezi všechny národní asociace. Na bonusové peníze si díky tomu sáhnout i ty prvoligové kluby, které mají k účasti v pohárech daleko.

„Nový systém distribuce takzvaných Solidarity payments totiž zvýhodňuje i členské asociace mimo top pětku evropských lig a zároveň dochází ke stoprocentnímu navýšení podílu i pro země bez účastníka v Lize mistrů,“ vysvětluje výkonný ředitel české nejvyšší soutěže Tomáš Bárta čerstvé změny.

Ještě jste se neztratili?

Na podíl z vyplácené sumy mají nárok všechny ligové kluby, které se v dané sezoně nezúčastnily základní skupiny žádného z evropských pohárů. V rámci pravidel a dohody mezi Ligovou fotbalovou asociací a Fotbalovou asociací České republiky tyto peníze putují na talentovanou mládež.

Částka, která z UEFA připluje do Česka, se pak mezi „neevropské“ kluby rozdělí rovným dílem.

„K celkovému navýšení dochází i díky nové metodice, podle které se platby solidarity jednotlivým asociacím vypočítávají,“ přibližuje Bárta. „Na základě hodnoty televizního trhu Ligy mistrů se nově rozděluje pouze 10 % namísto dosavadních čtyřiceti. Zbývajících 90 % se následně určí podle umístění jednotlivých asociací v žebříčku klubových soutěží UEFA.“

A v něm se Česko dlouhodobě pohybuje okolo patnácté příčky.

Například za sezonu 2021/22, kdy do pohárů (Konferenční ligy) postoupily Slavia, Sparta a Jablonec, UEFA do Česka vyplatí celkem 2 970 000 eur, což je v přepočtu téměř 71 milionů korun. Každý ze zbylých třinácti týmů tak dostane více než pět milionů. Pro srovnání: je to více než čtyřnásobek sumy, kterou si mezi sebe kluby rozdělovaly v předchozím soutěžním ročníku (dohromady asi 17 milionů korun).

„V aktuální sezoně bychom pak měli pracovat ještě s vyšší částkou. Díky podzimní účasti Plzně v Champions League odhadujeme, že si týmy, které se pohárů nezúčastnily, přijdou na více než 400 tisíc eur, což může být v přepočtu až deset milionů korun,“ uvedl Bárta.

Pro celý český fotbal jde logicky ve složitých časech o pozitivní zprávu, protože na finančních injekcích z Evropy je do jisté míry závislý. Kluby, které jsou na mezinárodní scéně úspěšné, vydělávají i stovky milionů korun ročně a peníze následně rozpouštějí dál do ligy například v podobě odstupného za přestupy.

Třeba Plzeň si na podzim v Lize mistrů přišla takřka na půl miliardy korun, aniž by v konkurenci Barcelony, Bayernu a Interu Milán uhrála ve skupině byť jen jediný bod.

Obří sumu, jež už v součtu přesáhla miliardu korun, zase v evropských pohárech v současné éře vydělala Slavia. V Česku je v poslední pětiletce nejúspěšnější i přesto, že se jí v nynější sezoně zrovna nedařilo: po krachu ve skupině Konferenční ligy vydělala – v porovnání s předchozími roky – pouhých 135 milionů korun.