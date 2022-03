Vyřazení Rusů a koeficient: motivace nejen pro Spartu, vítěz poháru si polepší

Jestliže se situace na Ukrajině výrazně nezlepší a UEFA nezruší zákaz start ruských klubů v mezinárodních soutěžích, který v pondělí společně s FIFA vyhlásila až do odvolání, rozhodnutí se přímo dotkne i nejbližších ročníků evropských pohárů.

„Netroufám si odhadnout, do kdy rozhodnutí bude platit a nechci mluvit za UEFA,“ poznamenal předseda fotbalové asociace Petr Fousek. „Ale verdikt se samozřejmě týká i příští sezony, nasazování do pohárů, koeficientů a všeho, co s tím souvisí,“ doplnil.

Český fotbal vyšle kvůli loňskému propadu v žebříčku národních koeficientů do příští sezony evropských soutěží pouze čtyři zástupce. To platí i dál.

Vítěz domácího poháru by se však měl vzhledem k ruské izolaci nově posunout z druhého předkola Konferenční ligy do třetího. A nejen to: pokud si totiž alespoň jeden z letošních vítězů Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy zajistí evropskou účast i z domácí soutěže, což je pravděpodobná varianta, první tým Mol Cupu poskočí dokonce o celé patro výš, a sice do třetího předkola Evropské ligy.

FC Koeficient @fc_koeficient Ve velice pravděpodobném případě, kdy alespoň jeden vítěz LM, EL nebo EKL získá právo účasti v některých fázích určitých pohárů z vlastní soutěže, posunul by se český vítěz poháru o soutěž výše, do 3. předkola EL. oblíbit odpovědět

To už je mnohem výhodnější pozice i vzhledem k tomu, že v případě jednoho nezdaru zbude šance na opravu v Konferenční lize. Ostatně Slavia, která podobně zvorala letní kvalifikaci, by mohla vyprávět...

Po vyřazení z Champions League s Ferencvárosem i následném konci v kvalifikaci Evropské ligy s Legií Varšava se jí v soutěži útěchy, nově vzniklé Konferenční lize, daří.

Po postupu ze skupiny i přes turecké Fenerbahce je posledním českým zástupcem v pohárech a brzy ji čeká osmifinále s odepisovaným Lincem.

Boj o 15. příčku po vyřazení Ruska Patnáctý v pořadí vyšle v ročníku 2023/2024 do pohárů pět týmů, z toho dva do Ligy mistrů Upravené pořadí bez Ruska, které v žebříčku drželo 10. příčku: 14. Řecko 27,200 (PAOK)

15. Česko 27,200 (Slavia)

16. Chorvatsko 27,150 (nemá zástupce)

17. Dánsko 26,975 (FC Kodaň)

18. Turecko 26,900 (Galataaray) .. 20. Norsko 26,000 (Bodö/Glimt) Poznámka: Pokud dvě země nasbírají stejný počet bodů, o pořadí rozhodne současný ročník. V tom má momentálně Řecko víc bodů než Česko.

V rukou přitom červenobílí drží celý český národní koeficient, jejž mohou ziskem dalších bodů povýšit a zajistit tak klíčové umístění v elitní patnáctce.

Výsledky aktuálního ročníku se ještě projeví do konečného pořadí, které rozhodne o nasazení týmů do pohárů od sezony 2023/24; a pokud by se žebříček sestavoval bez vyloučeného desátého Ruska, jsou Češi právě patnáctí.

Ale zpátky k aktuálním dopadům pondělního stanoviska.

V Česku se letos poprvé po osmi letech hraje pouze o čtyři evropská místa.

Jen mistr zamíří do kvalifikace Champions League - do druhého, nebo třetího předkola. Druhý a třetí tým ligové tabulky spadne do druhého předkola Konferenční ligy a první tým Mol Cupu po nejnovějších událostech počká na další vývoj.

Specializovaný server kassiesa.net, který se výpočty koeficientů dlouhodobě zabývá, zatím českého vítěze poháru dosadil do třetího předkola Konferenční ligy. A ani to nemusí být při splnění dalších podmínek konečná.

I proto dostává středeční semifinále Sparty s Jabloncem, které se hraje od 18 hodin na pražské Letné, rázem mnohem větší rozměr.

„Důležitý zápas je to pro nás každopádně. Čeká nás protivník, který bude chtít postoupit do finále, což chceme i my,“ řekl v neděli trenér Pavel Vrba s tím, že se chystá dát příležitost i hráčům, kteří v posledních zápasech příliš nenastupovali. „Protože program, který na začátku jara máme, je velmi náročný,“ vysvětlil.

Druhé pohárové semifinále mezi Hradcem Králové a Slováckem je na programu až na konci měsíce.

Mimochodem, pokud vítěz poháru získá zároveň i titul - což se může teoreticky přihodit už jen Spartě - půjde mistr do kvalifikace Ligy mistrů a účast ve třetím předkole Konferenční nebo Evropské ligy připadne vicemistrovi ligy.