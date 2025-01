Jak dál v play off Ligy mistrů? Pavouk je variabilní, jistá pozice neexistuje

Vzrušující zážitek z posledního kola základní části (všechny zápasy totiž startují ve středu v 21 hodin) a s ním očekávání (ne)postupu, se už nebude týkat pražské Sparty, která po jistém vyřazení zakončí svou pouť Ligou mistrů v Leverkusenu.

Naopak dosud suverénní Liverpool ještě nemá první příčku definitivně zajištěnou, už teď ale bezpečně ví, že se bez ohledu na výsledek ocitne v nejvýše postaveném slotu dvou nejlepších celků.

Ano, slotu, ze kterého se bude v pátek losovat. UEFA sice v novém formátu posílá postupující do předem nakresleného pavouka, žádný klub v něm ale nemá pevnou pozici. O ni se bude dělit ještě s jedním týmem. Se sousedem v tabulce.

Pavouk play off Ligy mistrů: od předkola až do finále

Důvod? Ani po skončení základní části (tedy ligové fáze) nebudou týmy konkrétně vědět, s kým nastoupí v play off a který potenciální soupeř je čeká v dalším kole.

Za žádnou cenu tedy nemůžou spekulovat, zda by náhodou nebylo lepší si o místo pohoršit a utkat se s někým, kdo mohl v základní fázi potkat schůdnější soupeře, čímž získal víc bodů.

I někteří favorité, například Manchester City nebo PSG, budou do poslední chvíle bojovat o to, aby se v play off vůbec objevili. A popravdě, na tak silné týmy narazit nechcete, když jste si předtím poctivě vybojovali lepší umístění.

Jenže právě díky slotům možnost spekulací celkem rychle odpadá. A „cílené“ vyhýbání se favoritům nahoře či vespod je v podstatě nemožné.

UEFA tak bude týmy a fanoušky napínat opravdu až do poslední chvíle. Rozhodovat mezitím bude každý bod, každý gól.

Asociace jim zároveň dává prostor si na svém webu zaspekulovat a nasimulovat výsledky posledního kola. K tomu připojuje live tabulku, která se po každém nasimulovaném výsledku změní, a také aktualizovaného pavouka play off.

Líbí se vám model pavouka vyřazovací části Ligy mistrů? Ano, tým nemá pevnou pozici. Nelze spekulovat o konkrétním soupeři, je to napínavější 100 %(11 hlasů) Ne, bral bych pevně daného pavouka (např. 1-8, 2-7, ...), žádné možnosti navíc 0 %(0 hlasy)

Patnáctý proti osmnáctému, nebo sedmnáctému

Jak bude nasazení fungovat? To už UEFA představila v předsezónním videu. Do předkola půjdou týmy na 9. až 24. pozici, ale nikoliv automaticky ve dvojicích nejlepší proti nejhoršímu (tedy 9-24, 10-23, atd.).

Los play off Los předkola: 31. ledna Zápasy předkola: 11.+12. a 18.+19. února Los osmifinále, čtvrtfinále, semifinále: 21. února Zápasy osmifinále: 4.+5. a 11.+12. března Čtvrtfinále: 8.+9. a 15.+16. dubna Semifinále: 29.+30. dubna a 6.+7. května Finále: 31. května (Mnichov) První zápas doma vždy odehraje tým s horším umístěním v konečné tabulce Ligové fáze. Už v předkole na sebe mohou narazit celky z jedné asociace i týmy, které už spolu hrály v Ligové fázi.

UEFA vždy dva sousední týmy z konečné tabulky ligové fáze „spáruje“ a teprve z těchto opačných dvojic vylosuje jednoho a druhého soupeře.

Dvojice 9. a 10. týmu (nasazení) půjde proti dvojici 23. a 24. týmu (nenasazení). Výsledkem tohoto párování můžou být dvě potenciální kombinace: 9-23 a 10-24, 9-24 a 10-23.

Obdobně se napárují i zbývající týmy, poslední čtveřici utvoří 15. a 16. se 17. a 18. celkem tabulky.

Stejné to bude i v osmifinále, kam postoupí přímo osm nejlepších po základní části.

Proto zmíněný Liverpool, kterému k udržení první pozice stačí remíza v Eindhovenu či bodová ztráta druhé Barcelony, ví zatím jediné: že skončí ve slotu 1-2. A potenciální soupeře může mít čtyři: 15., 16., 17. nebo 18. tým. Záleží na tom, jak se napárují a kdo z nich nakonec projde do osmifinále.

Druhý z vylosované dvojice vždy zamíří do druhé poloviny pavouka, která je nastavena zrcadlově. Proto se první a druhý tým základní části mohou potkat až ve finále.

Stejný systém se uplatní i při losu Evropské ligy, kde do play off pronikla Plzeň a stále bojuje o elitní osmičku. Konferenční liga už má předkolo vylosované.

Osmý je zatím soupeř Sparty

Poslední přímý postup do osmifinále drží před závěrečným kolem základní části Leverkusen se 13 body. Hned za ním ale jen kvůli horšímu skóre je pět celků se stejným počtem bodů, dalších pět týmů má bodů 12.

I čtyřiadvacátý Stuttgart má tak stále teoretickou naději, že by mohl skončit osmý. Při jisté souhře výsledků.

Do top 8 už naopak nemůže postoupit zmíněný Manchester City. Ten se zatím krčí na nepostupové 25. pozici, ale výhra nad Bruggami by mu postup měla zajistit. Na play off si ještě dělá zálusk 26. Záhřeb a 27. Šachtar. Ostatní celky včetně 29. Sparty už šanci na postup nemají.