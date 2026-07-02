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Česko nepřijde o tým v pohárech. UEFA škrtla Karvinou, do předkol jde Jablonec

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Aktualizujeme   17:20aktualizováno  17:31

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dva si polepší, třetí se raduje. Kvůli korupční aféře vyřadila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) ze svých soutěží Karvinou, vítěze českého poháru. Do předkol se tak podívá Jablonec, který nahradí Hradec Králové v Konferenční lize. Východočeši budou startovat v Evropské lize, do jejíhož závěrečného předkola se zároveň posouvá Plzeň.

UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Dohromady tak Česko vyšle do evropských pohárů všech pět týmů, jak mu náleží dle pozice v žebříčku koeficientů. Původně byla ve hře totiž i možnost, že by o místo přišlo, pokud by se nerozhodlo dostatečně rychle a předkola se rozehrála.

Teď už je jasno.

Karviná o své místo v závěrečném předkole Evropské ligy (které náleží vítězi MOL Cupu) přichází. A kvůli tomu dochází k posunům.

O účast v pohárech se popere i Jablonec, shodou okolností poražený finalista poháru právě s Karvinou, který začne svou cestu ve druhém předkole Konferenční ligy.

Jak půjdou týmy do Evropy

po vyloučení Karviné

1. místo – Slavia: základní fáze Ligy mistrů

2. místo – Sparta: 3. předkolo Ligy mistrů

3. místo – Plzeň: závěrečné předkolo Evropské ligy

4. místo – Hradec: 2. předkolo Evropské ligy

5. místo – Jablonec: 2. předkolo Konferenční ligy

Tam měl původně startovat Hradec Králové, ten se tak posouvá do druhého předkola Evropské ligy, kde byla Plzeň, která coby třetí tým ligové tabulky uplynulé sezony zaujme právě karvinské místo. Tímto momentem si zajistila minimálně základní fázi Konferenční ligy.

Jistotu podzimní účasti v pohárech mají také další dva kluby – Slavia v Lize mistrů a Sparta nejhůř v Evropské lize, protože začíná ve třetím nemistrovském předkole Champions League.

Po čtrnácti letech je znovu český klub vyloučen z pohárů kvůli korupční aféře. Tehdy nemohla do Evropy olomoucká Sigma, rovněž vítěz tehdejšího domácího poháru. V Česku byla tehdy za ovlivnění utkání už potrestaná, dostala pokutu a v lize odečetla devět bodů.

U Karviné se čekalo, protože původně podala odvolání, ale nakonec ho – i kvůli hrozbě úplného vyškrtnutí jednoho českého týmu z pohárů – stáhla. UEFA ji tak rychle nahradila Jabloncem.

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Čtvrtfinále

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2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
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Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
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0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
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Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
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Atlético Madrid
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Bruggy
Bodo/Glimt
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Bayern Mnichov
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