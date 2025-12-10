Kdy a kde sledovat zápas U. Craiova – Sparta živě?
Utkání 5. kola ligové fáze Konferenční ligy Universitatea Craiova – Sparta vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 11. října od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Universitatea Craiova – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Universitatea Craiova v nedělním utkání rumunské ligy remizovala doma s CFR Kluž 1:1. V tabulce je po devatenácti odehraných kolech čtvrtá z šestnácti účastníků, na vedoucí Rapid Bukurešť ztrácí pět bodů.
- Sparta v sobotní lize zvítězila 1:0 v Olomouci a napravila propadák z domácího duelu proti Pardubicím (2:4).
Výsledky týmů v Konferenční lize
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Sparta – Shamrock Rovers 4:1
|4:1
|2. kolo
|Rijeka – Sparta 1:0
|1:0
|3. kolo
|Sparta – Čenstochová 0:0
|0:0
|4. kolo
|Legia Varšava – Sparta 0:1
|0:1
|1. kolo
|Raków Čenstochová – Universitatea Craiova
|2:0
|2. kolo
|Universitatea Craiova – FC Noah
|1:1
|3. kolo
|Rapid Vídeň – Universitatea Craiova
|0:1
|4. kolo
|Universitatea Craiova – Mainz
|1:0
Univ. Craiova – Sparta:
Předpokládané sestavy:
Absence: Bancu (3 ŽK), Radulescu (není na soupisce), Mora (zranění) - Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Hollý, Kofod, Uchenna (všichni zranění), Ševínský (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Mora, Rus - Mannsverk, Ševínský (všichni 2 ŽK).
VIZITKA SOUPEŘE
CS Universitatea Craiova
Zajímavosti před zápasem U. Craiova – Sparta:
- Týmy na sebe v soutěžích UEFA ještě nenarazily
- Sparta našla přemožitele v jediném z uplynulých 7 soutěžních zápasů a 3 z posledních 4 vyhrála; v sobotu zvítězila v ligovém utkání v Olomouci 1:0
- Sparta vyhrála venku 4 soutěžní utkání po sobě
- Sparta prohrála v pohárech s rumunskými soupeři jediné z minulých 5 utkání, v uplynulé sezoně vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů FCSB
- Sparta minule v pohárech na hřišti rumunského týmu zvítězila po 2 prohrách (shodně 0:2)
- Sparta prohrála 2 z minulých 9 utkání Konferenční ligy
- Sparta v této sezoně Konferenční ligy vyhrála venku jen 2 z 5 zápasů
- Craiova ještě na český tým v pohárech nenarazila; s Olomoucí se v září 1992 v 1. kole Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) utkala U Craiova 1948
- Craiova v červnu remizovala v přípravě 3:3 s jiným pražským celkem Bohemians 1905
- Craiova hraje skupinovou/ligovou fázi některého z pohárů poprvé v historii
- Craiova prohrála jediný z posledních 6 duelů v Konferenční lize
- Craiova doma neprohrála 10 pohárových zápasů v řadě (všechny v Konferenční lize), naposledy tam našla přemožitele v srpnu 2019
- Craiova prohrála jediný z posledních 12 soutěžních duelů a v rumunské lize je 4.
- Craiova doma v soutěžní sezoně prohrála jediné z 15 utkání, zvítězila tam ale v jediném z minulých 5 duelů
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz 2,48.
|U. Craiova – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,09
|3,28
|2,51