U. Craiova - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Autor: ,
  10:58
Páté kolo ligové fáze Konferenční ligy zavede fotbalisty Sparty do Rumunska. Čeká je těžký souboj na hřišti týmu Universitatea Craiova. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Sparťanští fotbalisté před utkáním proti Legii ve Varšavě. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas U. Craiova – Sparta živě?

Utkání 5. kola ligové fáze Konferenční ligy Universitatea Craiova – Sparta vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 11. října od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Universitatea Craiova – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Universitatea Craiova v nedělním utkání rumunské ligy remizovala doma s CFR Kluž 1:1. V tabulce je po devatenácti odehraných kolech čtvrtá z šestnácti účastníků, na vedoucí Rapid Bukurešť ztrácí pět bodů.
  • Sparta v sobotní lize zvítězila 1:0 v Olomouci a napravila propadák z domácího duelu proti Pardubicím (2:4).

Výsledky týmů v Konferenční lize

KoloZápasVýsledek
1. koloSparta – Shamrock Rovers 4:14:1
2. koloRijeka – Sparta 1:01:0
3. koloSparta – Čenstochová 0:00:0
4. koloLegia Varšava – Sparta 0:10:1
KoloZápasVýsledek
1. koloRaków Čenstochová – Universitatea Craiova2:0
2. koloUniversitatea Craiova – FC Noah1:1
3. koloRapid Vídeň – Universitatea Craiova0:1
4. koloUniversitatea Craiova – Mainz1:0

Univ. Craiova – Sparta:

  • Výkop: čtvrtek 11. prosince, 18:45 SEČ.
  • Rozhodčí: Vergoote - Seeldraeyers, Geerolf - Boterberg (video, všichni Belg.).

Předpokládané sestavy:
Craiova: Isenko - Romančuk, Rus, Screciu - Mogos, Mekvabišvili, Baluta, Teles - Matei - Al-Hamlaví, Baiaram.
Sparta: Vindahl - Kadeřábek, Panák, Sörensen - Preciado, Kairinen, Vydra, Ryneš - Kuol, Haraslín - Rrahmani.

Absence: Bancu (3 ŽK), Radulescu (není na soupisce), Mora (zranění) - Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Hollý, Kofod, Uchenna (všichni zranění), Ševínský (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Mora, Rus - Mannsverk, Ševínský (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

CS Universitatea Craiova

  • Rok založení: 1948
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Stadion: Ion Oblemenco Stadium, kapacita cca 30 983 diváků
  • Web: universitatea-craiova (oficiální klubová stránka)

Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř Sparty v Konferenční lize.

  • Úspěchy:
    • Rumunská liga: 4× vítěz (roky 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1990–91)
    • Rumunský pohár: 5× vítěz
    • Významné mezinárodní úspěchy
      • V sezóně 1981/82 postoupila Craiova do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (předchůdce Ligy mistrů).
      • V sezoně 1982/83 dosáhla Craiova na semifinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) — byla tak prvním rumunským klubem, který v evropském poháru dosáhl semifinále.

Zajímavosti před zápasem U. Craiova – Sparta:

  • Týmy na sebe v soutěžích UEFA ještě nenarazily
  • Sparta našla přemožitele v jediném z uplynulých 7 soutěžních zápasů a 3 z posledních 4 vyhrála; v sobotu zvítězila v ligovém utkání v Olomouci 1:0
  • Sparta vyhrála venku 4 soutěžní utkání po sobě
  • Sparta prohrála v pohárech s rumunskými soupeři jediné z minulých 5 utkání, v uplynulé sezoně vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů FCSB
  • Sparta minule v pohárech na hřišti rumunského týmu zvítězila po 2 prohrách (shodně 0:2)
  • Sparta prohrála 2 z minulých 9 utkání Konferenční ligy
  • Sparta v této sezoně Konferenční ligy vyhrála venku jen 2 z 5 zápasů

Prezentace sparťanských fanoušků ve Varšavě.

  • Craiova ještě na český tým v pohárech nenarazila; s Olomoucí se v září 1992 v 1. kole Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) utkala U Craiova 1948
  • Craiova v červnu remizovala v přípravě 3:3 s jiným pražským celkem Bohemians 1905
  • Craiova hraje skupinovou/ligovou fázi některého z pohárů poprvé v historii
  • Craiova prohrála jediný z posledních 6 duelů v Konferenční lize
  • Craiova doma neprohrála 10 pohárových zápasů v řadě (všechny v Konferenční lize), naposledy tam našla přemožitele v srpnu 2019
  • Craiova prohrála jediný z posledních 12 soutěžních duelů a v rumunské lize je 4.
  • Craiova doma v soutěžní sezoně prohrála jediné z 15 utkání, zvítězila tam ale v jediném z minulých 5 duelů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz 2,48.

U. Craiova – SpartaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,093,282,51
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

Young Boys Bern vs. Lille //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.36
  • 4.14
  • 1.69
FC Utrecht vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.37
  • 3.64
  • 1.79
Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.19
  • 7.31
  • 11.20
Sturm Graz vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.86
  • 3.78
  • 2.22
OGC Nice vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.14
  • 3.49
  • 2.17
FC Midtjylland vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.82
  • 3.95
  • 3.83
Ludogorec Razgrad vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.38
  • 3.40
  • 2.10
Ferencváros vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.82
  • 3.80
  • 4.01
Dinamo Záhřeb vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.31
  • 3.54
  • 2.08
Brann Bergen vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 3.12
  • 3.65
  • 2.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Slavia žádala o přemístění duhové vlajky. Vadil nám znak Tottenhamu, hájila se pak

Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur.

Prohrála 0:3 a přišla o reálnou naději na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Spíš než předvedený výkon ale fotbalová Slavia musela obhajovat svůj požadavek, který vzbudil pozdvižení: nechala...

10. prosince 2025  11:14

U. Craiova - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté před utkáním proti Legii ve Varšavě.

Páté kolo ligové fáze Konferenční ligy zavede fotbalisty Sparty do Rumunska. Čeká je těžký souboj na hřišti týmu Universitatea Craiova. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace...

10. prosince 2025  10:58

Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?

John Mercado ze Sparty v akci s Michaelem Ameyawem.

Na trochu „zamrzlém“ klubovém webu z hlavní strany křičí do světa dva týdny stará zpráva: „Vítězství po vynikající výkonu proti Mohuči.“ Universitatea Craiova se v zápase proti německému klubu...

10. prosince 2025  10:28

Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl...

10. prosince 2025  9:36

Trpišovský chválil i po prohře: Není nula tři jako nula tři. Soupeř z nás měl respekt

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...

Od našeho zpravodaje v Anglii Zdržení v ucpaných ulicích na předzápasové cestě ke stadionu ho z míry nevyvedlo. „Když jsme hráli v dorostu v Ostravě a vyjížděli z Prahy ve čtyři ráno, občas jsme dorazili až v čekačce a šli rovnou...

10. prosince 2025  8:59

Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech

Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...

Od našeho zpravodaje v Anglii Podobně jako před šesti lety na Chelsea přinutili pořadatele ve žlutých vestách, aby poklekli. „Sit down! Sit down!“ ozývalo se ze sektorů slávistických fanoušků po další porážce ve fotbalové Lize...

10. prosince 2025  6:51

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Od našeho zpravodaje v Anglii Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.