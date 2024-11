Bizarní penalta. Největší chyba, jakou jsem viděl, říká kouč o Mingsově ruce

Těžko usuzovat, co mu v dané chvíli problesklo hlavou. Fotbalovou Aston Villu to ale poprvé v Lize mistrů stálo body, když její stoper, zkušený reprezentant Tyrone Mings, při rozehrávce ve vlastním vápně chytil balon do ruky a zavinil tak penaltu. „Naprosto šílené. Na co myslel?“ nechápali experti.