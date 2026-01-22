Trpišovský: Slušná partie, ale mohlo to být větší drama. Standardky? Dobrá práce

„Našli bychom tam při gólových akcích od soupeře skvělé věci, ale mohli jsme se v důležitých situacích lépe rozhodovat,“ přemítal Trpišovský. „Kluci do toho dali maximum, hlavně v první půli jsme odehráli slušnou partii. Ve druhém poločase Barcelona zjednodušila hru, hrála víc přímočaře za obranu. Mám radost, že jsme dali dva góly a že jsme v některých pasážích obstáli.“
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali
Projevilo se, že jste měli dost času se přes zimu na Barcelonu připravit?
Připravovali jsme se spíš celkově na jaro. Ale pravda je, že evropský fotbal je v některých věcech jiný, má svá specifika, hlavně v postavení hráčů na hřišti, což jsme třeba při třetím gólu nedodrželi. Nechtěli jsme být zranitelní jako v jiných zápasech a snažili jsme se vařit z toho, co bylo k dispozici. Plán nám fungoval v první půli fakt dobře, na to, že normálně takhle nehrajeme a kvalita Barcelony je neskutečná. Bohužel obdrženým gólům předcházely ztráty, to mě mrzí. Při troše štěstí a lepším řešení to mohlo být větší drama.
Už před zápasem jste předvídal, že standardky pro vás mohou být klíčem k úspěchu – a dali jste z nich oba góly.
Byl na to čas, ať už ohledně videí, nebo příprav na situace. Kluci odvedli dobrou práci. Zvlášť, když to měli ztížené mrazem, balon i hřiště byly namrzlé. Musíte počítat s tím, že fotbalově bude Barcelona lepší, proto potřebujete najít zbraň, jako jsou třeba právě standardky. Tečovali jsme to většinou tam, kam jsme chtěli, měli jsme dobrý timing.
Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej
Byl první poločas výkonem na hranici možností?
Až na drobnosti ano. V první půli nám toho spoustu vyšlo, fantastičtí fanoušci, plný stadion... Je povinnost do toho dát všechno, ale musíte se i dobře rozhodovat a přidat kvalitu. Chtěli jsme být aktivní, nahánět je nahoře, což se nám často dařilo. Ve druhé půli už jsme byli v některých situacích později a chyběla nám větší intenzita. Navíc Barceloně výborně zahrál Fermín López. Už před utkáním jsem ho chválil, ale naživo je ještě lepší než v televizi.
Čím to, že proti Barceloně jste hrozili víc než proti Arsenalu nebo Interu?
Každý zápas je jiný, týmy jsou v jiném rozpoložení. Na Interu to byl suverénně náš nejhorší výkon, oni byli na vrcholu, my hráli s covidem... Na hráčích je vidět posun, jsou v některých situacích chytřejší než dřív. Není snadné si zvyknout na rychlost myšlení protihráčů na téhle úrovni, ale tentokrát jsme byli kompaktní, do defenzivy to byl podobný zápas jako s Arsenalem. Potřebujeme ale neztrácet tak často míče a udržet výkon ve druhém poločase – soupeř pak rychle trestá. Musíme být nebezpeční nahoru a dohrávat protiútoky.
Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra
Kapitán Bořil nehrál ani minutu. Jak on a další náhradníci nesli, že se proti Barceloně nedostali na hřiště?
Takový zápas chce hrát každý. Hráči už z nácviků vycítí, jaká bude sestava, takže zklamání prožijí už den před zápasem. Na lavičce jich máte dvanáct, chcete, aby tam šli všichni, ale to matematicky nejde. Není to snadné rozhodování, ale brali jsme v potaz, jak se zápas vyvíjel. A teď se už soustředíme na poslední zápas s Pafosem.