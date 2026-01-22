Trpišovský: Slušná partie, ale mohlo to být větší drama. Standardky? Dobrá práce

  8:19
Proti superfavoritovi jeho tým obstál. Vedl, vyrovnal, hrozil ze standardek, hlavně první poločas se povedl. Proto Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, po porážce 2:4 s Barcelonou v Lize mistrů věděl: „Mohli jsme vytěžit víc. Dostali jsme góly, kterým se dalo zabránit.“
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) a jeho protějšek z Barcelony...

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) a jeho protějšek z Barcelony Hansi Flick po zápase. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z...
Slávističtí fotbalisté po porážce s Barcelonou v Lize mistrů.
Slávistický záložník Lukáš Provod se chystá střílet v utkání s Barcelonou.
Robert Lewandowski zvýšil náskok Barcelony v utkání se Slavií na 4:2.
„Našli bychom tam při gólových akcích od soupeře skvělé věci, ale mohli jsme se v důležitých situacích lépe rozhodovat,“ přemítal Trpišovský. „Kluci do toho dali maximum, hlavně v první půli jsme odehráli slušnou partii. Ve druhém poločase Barcelona zjednodušila hru, hrála víc přímočaře za obranu. Mám radost, že jsme dali dva góly a že jsme v některých pasážích obstáli.“

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Projevilo se, že jste měli dost času se přes zimu na Barcelonu připravit?
Připravovali jsme se spíš celkově na jaro. Ale pravda je, že evropský fotbal je v některých věcech jiný, má svá specifika, hlavně v postavení hráčů na hřišti, což jsme třeba při třetím gólu nedodrželi. Nechtěli jsme být zranitelní jako v jiných zápasech a snažili jsme se vařit z toho, co bylo k dispozici. Plán nám fungoval v první půli fakt dobře, na to, že normálně takhle nehrajeme a kvalita Barcelony je neskutečná. Bohužel obdrženým gólům předcházely ztráty, to mě mrzí. Při troše štěstí a lepším řešení to mohlo být větší drama.

Už před zápasem jste předvídal, že standardky pro vás mohou být klíčem k úspěchu – a dali jste z nich oba góly.
Byl na to čas, ať už ohledně videí, nebo příprav na situace. Kluci odvedli dobrou práci. Zvlášť, když to měli ztížené mrazem, balon i hřiště byly namrzlé. Musíte počítat s tím, že fotbalově bude Barcelona lepší, proto potřebujete najít zbraň, jako jsou třeba právě standardky. Tečovali jsme to většinou tam, kam jsme chtěli, měli jsme dobrý timing.

Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej

Byl první poločas výkonem na hranici možností?
Až na drobnosti ano. V první půli nám toho spoustu vyšlo, fantastičtí fanoušci, plný stadion... Je povinnost do toho dát všechno, ale musíte se i dobře rozhodovat a přidat kvalitu. Chtěli jsme být aktivní, nahánět je nahoře, což se nám často dařilo. Ve druhé půli už jsme byli v některých situacích později a chyběla nám větší intenzita. Navíc Barceloně výborně zahrál Fermín López. Už před utkáním jsem ho chválil, ale naživo je ještě lepší než v televizi.

Čím to, že proti Barceloně jste hrozili víc než proti Arsenalu nebo Interu?
Každý zápas je jiný, týmy jsou v jiném rozpoložení. Na Interu to byl suverénně náš nejhorší výkon, oni byli na vrcholu, my hráli s covidem... Na hráčích je vidět posun, jsou v některých situacích chytřejší než dřív. Není snadné si zvyknout na rychlost myšlení protihráčů na téhle úrovni, ale tentokrát jsme byli kompaktní, do defenzivy to byl podobný zápas jako s Arsenalem. Potřebujeme ale neztrácet tak často míče a udržet výkon ve druhém poločase – soupeř pak rychle trestá. Musíme být nebezpeční nahoru a dohrávat protiútoky.

Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra

Kapitán Bořil nehrál ani minutu. Jak on a další náhradníci nesli, že se proti Barceloně nedostali na hřiště?
Takový zápas chce hrát každý. Hráči už z nácviků vycítí, jaká bude sestava, takže zklamání prožijí už den před zápasem. Na lavičce jich máte dvanáct, chcete, aby tam šli všichni, ale to matematicky nejde. Není to snadné rozhodování, ale brali jsme v potaz, jak se zápas vyvíjel. A teď se už soustředíme na poslední zápas s Pafosem.

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

22. ledna 2026  8:19

Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.

Když se zvedl ze země a chtěl se radovat, z nohy ztratil kopačku. „Nechal jsem ji bejt, nechtěl jsem se v té euforii zdržovat, oslava měla přednost,“ říkal slávistický fotbalista Vasil Kušej. V tu...

22. ledna 2026  6:34

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou sedm duelů a čeká ho už jen jeden na hřišti kyperského Pafosu. Jak si slávisté vedou, kde můžete atraktivní souboje...

9. prosince 2025,  aktualizováno  22. 1.

Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z...

Byl u obou slávistických gólů. Dva centry od rohového praporku, dvě branky, které Slavii proti Barceloně v Lize mistrů dlouho držely ve hře. „Jenže teď mám z toho všeho smíšené pocity, protože jsme...

22. ledna 2026

Kane se opět zaskvěl, Liverpool si poradil s Marseille. PSV s Kovářem dostalo tři góly

Střelec Bayernu Harry Kane se prosazuje v zápase s Royale Union SG.

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 7. kole Ligy mistrů porazili Union Saint-Gilloise 2:0, připsali si šesté vítězství a na druhém místě tabulky hlavní fáze už mají jistotu přímého postupu do osmifinále....

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  23:45

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta

MESSI vs. MESSI. Ten plzeňský Václav Pilař bojuje o míč s tím skutečných -...

V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích...

21. ledna 2026  11:19

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

21. ledna 2026  10:59

