Slavia v nejslavnější soutěži čeká na vítězství už čtyřiadvacet zápasů, z toho v devatenácti případech vedl mužstvo právě kouč s kšiltovkou.
„Znovu tady byla skvělá kulisa, opět bylo vyprodáno a my bychom už rádi lidem dali víc než prohru. Chceme vítězství pro klub i pro sebe, ale zase se to nepovedlo, což po zápase, který byl podle mě fifty fifty a celkově jsme v něm byli možná aktivnější, bolí tím spíš,“ pokračoval.
Co budete hráčům vyčítat?
Právě, že jim nemůžu vyčíst nic. Všichni kluci do toho zase dali maximum. Jasně, že tam bylo spoustu technických chyb, které však v takových zápasech přijdou. Můžeme se bavit o nevyužitých standardních situacích.
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Rohů jste měli celkem 13.
A měli bychom si při takovém počtu vytvořit aspoň nebezpečné situace, nějakou hlavičku, gólovku, to souhlasím. Ale taky se podívejte na to, jaké hráče měl soupeř na hřišti. V defenzivě byl každý o půl hlavy vyšší než my, centry vyndavali z vápna exkluzivně. Nevím, jestli můžu mluvit o lekci, ale soupeř nám ukázal, jak být efektivní. My nenabídli žádné překvapivé řešení, a tak přišel trest.
Cítili jste křivdu po verdiktech rozhodčích?
Kvůli červené kartě, kterou rozhodčí vrátil? Nevím. Nechci o tom mluvit po prohraném zápase, ale když si vzpomenu na to, za co byl po zásahu od videa vyloučený Mikuláš Konečný proti Lens... Tam se řeklo, že to bylo jasné.
A tentokrát? Sudí Obrenovič nejprve vyloučil Veigu za faul na Chytila, po zhlédnutí videa předchozí verdikt opravil na žlutou kartu.
Takový je fotbal, každý má jiný metr a my jsme v Evropě zvyklí, že VAR málokdy rozhodne v náš prospěch. Ale tohle není důvod, proč zápas dopadl, jak dopadl. Měli jsme hlavně mnohem lépe vyřešit situace v poslední třetině hřiště.
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U zrušené červené ale ještě chvíli zůstaneme: co vám o svém verdiktu řekl sudí Obrenovič?
Že obránce chtěl hrát míč a v tom případě to prý není červený, ale žlutý faul. Říkal jsem mu, že mohl jít Chytil sám na bránu, ale on opakoval: žlutá karta.
Taky jste žádali penaltu za ruku Costy, už nařízený pokutový kop za faul na Nowaka pak rozhodčí naopak zrušil.
Ruku jsem letmo viděl a byla u těla. A u té poslední situace nám říkali, že balon ještě nebyl ve hře, takže se to nepočítalo. Tak to je.
Nedávno jste chválil vaše nigerijská křídla Mubaraka s Ayaosim, i oni ale tentokrát ve finální fázi selhávali. Tušíte proč?
Můj pocit je takový, že na tom všem klukům strašně záleží. Možná až moc. Kdybychom si řekli, že hrajeme normální ligový zápas, nebyly tady nablýskané kulisy, věřím, že spoustu situací vyřešíme líp. Cítím, že ten neklid před bránou soupeře je v hlavě. Jsme zbrklí, nepřesní. Přitom třeba v Jablonci jsme i pod časoprostorově větším tlakem zvládali podobné situace lépe. Vidím přemíru snahy.
Například střídající záložník Kačor však hru znovu oživil. Roste právě on pro Evropu?
Vidíme v něm kluka, kterých je v jeho věku minimum. Má všechno od mentality, správného nastavení i přístupu. Hraje v pohybu, chce na sobě pracovat a my se ho budeme snažit dál rozvíjet. Po posledním zranění potřebuje dohnat kondici, aby v pohybu a v potřebné intenzitě odehrál co největší dobu. Zrovna on situace na poslední třetině řeší dobře, situace správně vidí, což bývá v naší lize deviza zahraničních hráčů. Pokud se nezraní, má před sebou skvělou kariéru.
Vy teď máte před sebou hlavně nedělní duel proti Baníku. Zvládnete se z dalšího evropského nezdaru oklepat?
Musíme. Je to potřeba. V neděli hrajeme už o jedné hodiny, zase tady bude spoustu lidí a my jim chceme udělat radost. Není jednoduché se sbírat z porážek, kór opakovaně, ale to k fotbalu patří. V neděli musíme jít do zápasu se stejnou energií i válečnictvím, což bude práce i pro nás trenéry.
Jak to myslíte?
Řešili jsme to po remíze s Boleslaví, že jsme po Fenerbahce mohli udělat víc změn a že nám scházela energie. Během příštích dnů si to musíme vyhodnotit, abychom byli v módu, který potřebujeme.
Přemýšlíte už i nad tím, co budete potřebovat v zimě? Kádr se vám kvůli marodce zužuje.
Už předtím to byl jeden z nejužších kádrů, který jsme za poslední roky měli. Ale co bude v zimě, zatím říct neumím. Na jaře je vždy zápasů méně než na podzim, ale už teď evidujeme zájem o naše hráče. Na jednoho z nich tady bylo pět klubů.
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Takže počítáte s odchody?
Teoreticky se to může stát, mužstvo je mladé a v kontextu jednoho roku může být odchodů poměrně hodně. Teď potřebujeme posílit dvě pozice, které nám scházely, ale jinak se spíš budeme dívat po hráčích, kteří by mohli dorazit v létě. Je jasné, že pokud někteří kluci budou pokračovat na klubové a reprezentační úrovni podobně jako dosud, může být příští léto podobné tomu minulému.
Budete se shánět i po útočníkovi? Zrovna v zápase s Villarrealem bylo zřejmé, že vám typ, jako byl Tomáš Chorý, v určitých pasážích scházel.
Kdyby byl zdravý Ouanda, ve dvojici s Chytilem by byl skvělý. Bohužel na podzim zvládl asi jen 150 minut, přitom právě do evropských zápasů jsme s ním na hrotovou pozici dost počítali. Pokud se někdo objeví, pokusíme se o něj, může se to nějakým způsobem rozhýbat, třeba někdo nebude hrát v zahraničí a otevře se příležitost k jeho příchodu, ale to dopředu nikdy nevíte.