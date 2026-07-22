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Tromsö - Hradec: Statistiky, informace a stream z předkola Evropské ligy

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  20:17

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel. | foto: ČTK

Fotbalisté Hradce Králové zabojují o účast v Evropské lize. Hned ve 2. předkole je však čeká těžká zkouška v podobě norského týmu Tromsö. Jak si oba týmy vedly v přípravě, zajímavosti i informace o tom, kde můžete utkání sledovat živě, najdete v našem přehledu.

Na rozdíl od Hradce je Tromsö už v plném soutěžním tempu. Eliteserien se hraje systémem jaro–podzim a norský tým v červenci odehrál už dvě ligová kola. Do evropských pohárů tak vstupuje rozehraný. Český zástupce má za sebou jen letní přípravu.

Tromsö IL - FC Hradec Králové:

  • Výkop: čtvrtek 23. července, 19:00.
  • Rozhodčí: Levy - Koltunoff, Barbiro - Hacmon (video, všichni Izr.).
  • Předpokládané sestavy:
    Tromsö: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd - Nyhammer, H. Larsen.
    Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner, Dancák, Darida, Horák - Vlkanova, Slončík - Mihálik.
  • Absence: Ekblom - Petrášek (oba zranění).

V Tromsö, které leží za polárním kruhem, čeká Hradec zápas na umělé trávě. „Je to specifické, něco úplně jiného. Umí na tom hrát, jejich hra je hodně rychlá s rychlými přihrávkami po zemi,“ řekl kouč českého týmu David Horejš.

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?

  • Poslední zápasy Tromsö jsou pro Hradec velkým varováním. V červenci odehrálo dvě ligová kola a v obou zápasech nadělilo soupeřům čtyři branky. V červnu dalo čtyři góly i v přípravném duelu švédskému Örgryte.
  • V generálce Tromsö suverénně zvítězilo na hřišti HamKam.
Poslední zápasy Tromsö
DatumZápasVýsledek
18.07.2026HamKam – Tromsö1:4
11.07.2026Tromsö – Vålerenga4:0
25.06.2026Tromsö – Örgryte4:1

Sestřih z ligového utkání HamKam – Tromsö:

  • Hradec Králové čeká první soutěžní utkání v sezoně, domácí ligu rozehraje v neděli s Pardubicemi. V létě odehrál čtyři přípravné duely. Dvakrát zvítězil a dvakrát remizoval.
  • V generálce hrál Hradec nerozhodně 3:3 s ukrajinským Charkovem a kouč David Horejš měl po utkání hodně zamotanou hlavu. První poločas se jeho týmu vůbec nepovedl a to v něm nejspíš nastoupila předpokládaná základní sestava pro soutěžní zápasy.

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš
Poslední zápasy Hradce Králové
DatumZápasVýsledek
16.07.2026FC Charkov – Hradec Králové3:3
13.07.2026Wolfsberg – Hradec Králové1:1
10.07.2026Nordsjælland – Hradec Králové0:3
04.07.2026Hradec Králové – Sparta Praha B2:1

Největší hvězdu Tromsö chtějí velkokluby

Největší hvězdou Tromsö je střední záložník Jens Hjertö-Dahl. Je to dvacetiletý odchovanec klubu, o kterého mají zájem velké evropské týmy. Glasgow Rangers a Cardiff neuspěly s nabídkami kolem 6,5 milionu eur, ale očekává se, že talentovaný mladík ještě během léta přestoupí. Dalšími důležitými hráči jsou kapitán Ruben Yttergard Jenssen a brankář Jakob Haugaard.

Hradec tu nikdo nezná, většina lidí čeká postup, přibližuje novinář z Tromsö

Kde sledovat zápas Tromsö – Hradec živě?

V televizním vysílání utkání nenajdete, stream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování musíte být registrovaným uživatelem s ověřeným sázkovým účtem. Pro nové uživatele je služba sedm dní zcela zdarma. Pro trvalý přístup ke všem sportovním přenosům stačí vsadit alespoň 30 Kč za posledních 30 dní.

Zápas můžete sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Zajímavosti před zápasem Tromsö – Hradec

  • Tromsö a Hradec Králové se dosud v pohárech neutkali
  • České týmy neporazily v pohárech norského soupeře 6x v řadě
  • Hradec Králové si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/1960
  • Hradec Králové měl původně hrát předkolo Konferenční ligy, UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do předkola EL
  • Hradec Králové startuje v pohárech (bez Poháru Intertoto) poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
  • Hradec Králové ve 4 přípravných duelech neprohrál
  • Tromsö je v předkole EL díky 3. místu z uplynulé sezony norské ligy
  • Tromsö si hlavní fázi pohárů zahrálo 2x, naposledy v sezoně 2013/14 v EL Tromsö začalo soutěžní sezonu už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim
  • Tromsö je po 15 utkáních domácí ligy první o bod před obhájcem titulu Vikingem Stavanger, který ale odehrál o tři zápasy méně
  • Tromsö v této soutěžní sezoně prohrálo jediný z 9 domácích zápasů
  • Za Tromsö v minulosti hrával český útočník Zdeněk Ondrášek
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

2. předkolo

FK Karabach vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 1.48
  • 4.18
  • 6.57
Dynamo Kyjev vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.05
  • 3.07
  • 2.41
Šeriff Tiraspol vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.39
  • 3.10
  • 2.22
Tromso IL vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 1.50
  • 4.19
  • 7.07
Hammarby IF vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 2.21
  • 3.23
  • 3.26
FC St. Gallen 1879 vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 6.73
  • 4.90
  • 1.40
Besiktas Istanbul vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 2.08
  • 3.50
  • 3.34
Twente Enschede vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 1.60
  • 3.94
  • 5.39
HNK Hajduk Split vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 21:00
  • 2.19
  • 3.12
  • 3.43
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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