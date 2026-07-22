Na rozdíl od Hradce je Tromsö už v plném soutěžním tempu. Eliteserien se hraje systémem jaro–podzim a norský tým v červenci odehrál už dvě ligová kola. Do evropských pohárů tak vstupuje rozehraný. Český zástupce má za sebou jen letní přípravu.
Tromsö IL - FC Hradec Králové:
V Tromsö, které leží za polárním kruhem, čeká Hradec zápas na umělé trávě. „Je to specifické, něco úplně jiného. Umí na tom hrát, jejich hra je hodně rychlá s rychlými přihrávkami po zemi,“ řekl kouč českého týmu David Horejš.
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Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland
Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?
- Poslední zápasy Tromsö jsou pro Hradec velkým varováním. V červenci odehrálo dvě ligová kola a v obou zápasech nadělilo soupeřům čtyři branky. V červnu dalo čtyři góly i v přípravném duelu švédskému Örgryte.
- V generálce Tromsö suverénně zvítězilo na hřišti HamKam.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18.07.2026
|HamKam – Tromsö
|1:4
|11.07.2026
|Tromsö – Vålerenga
|4:0
|25.06.2026
|Tromsö – Örgryte
|4:1
Sestřih z ligového utkání HamKam – Tromsö:
- Hradec Králové čeká první soutěžní utkání v sezoně, domácí ligu rozehraje v neděli s Pardubicemi. V létě odehrál čtyři přípravné duely. Dvakrát zvítězil a dvakrát remizoval.
- V generálce hrál Hradec nerozhodně 3:3 s ukrajinským Charkovem a kouč David Horejš měl po utkání hodně zamotanou hlavu. První poločas se jeho týmu vůbec nepovedl a to v něm nejspíš nastoupila předpokládaná základní sestava pro soutěžní zápasy.
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Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16.07.2026
|FC Charkov – Hradec Králové
|3:3
|13.07.2026
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|10.07.2026
|Nordsjælland – Hradec Králové
|0:3
|04.07.2026
|Hradec Králové – Sparta Praha B
|2:1
Největší hvězdu Tromsö chtějí velkokluby
Největší hvězdou Tromsö je střední záložník Jens Hjertö-Dahl. Je to dvacetiletý odchovanec klubu, o kterého mají zájem velké evropské týmy. Glasgow Rangers a Cardiff neuspěly s nabídkami kolem 6,5 milionu eur, ale očekává se, že talentovaný mladík ještě během léta přestoupí. Dalšími důležitými hráči jsou kapitán Ruben Yttergard Jenssen a brankář Jakob Haugaard.
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Hradec tu nikdo nezná, většina lidí čeká postup, přibližuje novinář z Tromsö
Kde sledovat zápas Tromsö – Hradec živě?
V televizním vysílání utkání nenajdete, stream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování musíte být registrovaným uživatelem s ověřeným sázkovým účtem. Pro nové uživatele je služba sedm dní zcela zdarma. Pro trvalý přístup ke všem sportovním přenosům stačí vsadit alespoň 30 Kč za posledních 30 dní.
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Zajímavosti před zápasem Tromsö – Hradec
- Tromsö a Hradec Králové se dosud v pohárech neutkali
- České týmy neporazily v pohárech norského soupeře 6x v řadě
- Hradec Králové si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/1960
- Hradec Králové měl původně hrát předkolo Konferenční ligy, UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do předkola EL
- Hradec Králové startuje v pohárech (bez Poháru Intertoto) poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
- Hradec Králové ve 4 přípravných duelech neprohrál
- Tromsö je v předkole EL díky 3. místu z uplynulé sezony norské ligy
- Tromsö si hlavní fázi pohárů zahrálo 2x, naposledy v sezoně 2013/14 v EL Tromsö začalo soutěžní sezonu už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim
- Tromsö je po 15 utkáních domácí ligy první o bod před obhájcem titulu Vikingem Stavanger, který ale odehrál o tři zápasy méně
- Tromsö v této soutěžní sezoně prohrálo jediný z 9 domácích zápasů
- Za Tromsö v minulosti hrával český útočník Zdeněk Ondrášek