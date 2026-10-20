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Třetí výhra! Mladí slávisté postupují Youth League bez zaváhání. Zdolali i Fenerbahce

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  15:53

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým v Londýně utrpěl nevídaný debakl 1:9. | foto: www.slavia.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let zvítězili i ve třetím utkání Youth League. Pražané vyhráli v Istanbulu nad Fenerbahce 3:1 a už po polovině ligové fáze mají téměř jistý postup do vyřazovací části. Navíc se dostali do čela průběžné tabulky. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají 4. listopadu doma proti Arsenalu.

Červenobílí i ve třetím kole potvrdili roli mírného favorita a navázali na předchozí triumfy nad Lens a Sabahem. Fenerbahce, které dosud v soutěži nebodovalo, v osmé minutě po samostatném úniku otevřelo skóre, ale v 16. minutě po soupeřově fatální chybě v rozehrávce srovnal Mašek. Za šest minut otočil stav po kombinaci do prázdné branky Potměšil a v 72. minutě přidal pojistku z voleje o zem Belžík.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest kol místo osmi. Do vyřazovacích bojů projde prvních 22 celků. Slavia má už po třech kolech téměř jistý postup, devět bodů v předchozích dvou sezonách s přehledem stačilo.

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Mladíci pražského klubu hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a s osmi body těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s lisabonskou Benfikou.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Východočeši v příštím týdnu rozehrají v Albánii dvojzápas proti Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

3. kolo

Fenerbahce - Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 8. Ekici - 16. Mašek, 22. Potměšil, 72. Belžík.
Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Palaščák - Szywala (81. Kuneš), Rajnoha, Mašek (63. Savovič), Belžík (86. Ilinčič), Skokan - Kotrba (63. Cedergren), Potměšil (81. Šmiga). Trenér: Titěra.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.71
  • 6.20
  • 1.30
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.57
  • 4.73
  • 5.49
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.34
  • 3.98
  • 2.09
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.65
  • 4.10
  • 2.46
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.77
  • 4.19
  • 4.44
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.13
  • 9.93
  • 22.70
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.50
  • 4.90
  • 6.24
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.54
  • 4.77
  • 5.72
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.13
  • 10.10
  • 19.80
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.85
  • 3.04
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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