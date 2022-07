Plzeňští fotbalisté znají okruh soupeřů pro 3. předkolo Ligy mistrů

V mistrovské části 3. předkola se představí 12 týmů - šest nasazených a šest nenasazených. Až na dva celky vzejdou zbylí účastníci z dvojzápasů 2. předkola. Plzeň v něm nastoupí proti Helsinkám, úvodní utkání ji čeká ve středu na hřišti soupeře.

Viktoria spolu s finským týmem budou jednou z nasazených dvojic pro 3. předkolo. UEFA zařadila Západočechy do druhé skupiny spolu s Crvenou zvezdou Bělehrad a dvojicí Žalgiris Vilnius - Malmö, čímž se výběr potenciálních soupeřů o polovinu snížil.

Plzeňští mají jistotu, že se vyhnou nenasazeným celkům v první skupině - vítězům duelů Ludogorec Razgrad - Shamrock a Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava a Apollonu Limassol.

Papírově nejschůdnější soupeř by pro Viktorii vzešel z dvojutkání mezi Pjunikem Jerevan a lucemburským Dudelange. Arménský soupeř, kterého Plzeň v roce 2011 na cestě k premiérové účasti ve skupině Ligy mistrů vyřadila po hladkých výhrách 4:0 a 5:1, v 1. předkole senzačně zdolal Kluž. Před třemi lety Pjunik v kvalifikaci Evropské ligy nečekaně přešel přes Jablonec.

Maribor Viktoria vyřadila ve 4. předkole v roce 2013 po vítězstvích 3:1 a 1:0. Slovinský šampion nastoupí proti Šeriffu Tiraspol, který v minulé sezoně senzačně vyhrál půdě na pozdějšího vítěze soutěže Realu Madrid 2:1.

Zbylou variantou pro Viktorii je vítěz dvojutkání mezi severoirským Linfieldem a Bodö/Glimt. Úřadující norský šampion v minulé sezoně došel až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a doma dvakrát porazil pozdějšího vítěze AS Řím (6:1 a 2:1).

Na cestě do skupiny Ligy mistrů by Plzeň musela přejít ještě přes závěrečné 4. předkolo. Účast v hlavní fázi prestižní soutěže by Viktorii vynesla bezmála 400 milionů korun.

V pondělí poznají soupeře pro případné 3. předkolo i další český týmy. Slovácko vstoupí do kvalifikace Evropské ligy až ve 3. předkole a narazí v něm na poraženého z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Vítěz domácího poháru MOL Cupu se utká buď s horším z dvojice Midtjylland - AEK Larnaka nebo Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul.

Soupeře či dvojici protivníků pro případné 3. předkolo se dozvědí i oba čeští účastníci kvalifikace Evropské konferenční ligy Slavia a Sparta. Pražské kluby, které musejí nejprve zdolat 2. předkolo, budou i pro los nadcházejícího kola nasazené. UEFA zatím rozdělení mužstev do skupin nezveřejnila.