Trenér Kotal: Sahali jsme po bodu, ale hrát v Lille v deseti je složité

Prohra v Lille ukončila Spartě sezonu v Evropské lize, ze základní skupiny dál pokračovat nebude.

Příští týden proti AC Milán základní fázi dohraje a do jara jí zbudou už jen domácí soutěže.

„Musíme to vzít jako realitu,“ pronesl Kotal v Lille na tiskové konferenci.

Kdy se vaše účinkování v Evropské lize zlomilo? Bylo to už v prvním utkání, kdy jste doma podlehli právě Lille?

V obou zápasech s Lille jsme museli hrát v deseti. Proti tak kvalitnímu soupeři je to hodně složité. Tady sice měli převahu, ale že by si vytvářeli tolik šancí jako u nás v Praze, to nevím. Celkem jsme to zvládali, v deseti to pak bylo velmi složité.

Už do vyloučení Čelůstky bylo Lille lepší, mělo spoustu šancí, vyhrálo zaslouženě. Souhlasíte?

Víte, jak to je. Nehraje se na to, kdo je lepší, kdo horší. Hraje se na góly. My jsme ho dali jako první, ale soupeř nasadil další útočníky.

A v závěru dvěma góly střídající Burak Yilmaz zápas otočil.

Prokázal kvalitu v útočné fáze, zakončoval v klidu. Nevím, jestli jsme tomu mohli zabránit, musím si to nejdřív pořádně prohlédnout. Pro nás byla škoda, že jsme šli do deseti. Hrát v oslabení proti tak kvalitnímu mužstvu je strašně těžké.

Přispěly k tomu i lehké ztráty při rozehrávce. Je to tak?

S tím máme problémy dlouhodobě. Důležitý je kvalitní výběr místa. Hráčům říkám, že je zapotřebí o dva, o tři metry rozšířit hřiště, aby bylo kam hrát dopředu. My se točíme s míčem zpátky na naši bránu, což je nebezpečné, když soupeř na vás doráží a povede se mu míč získat. Hráči si musí uvědomit, že základní výběr pro hru je hodně důležitý.

Už v poločase jste střídal Karlssona, tahouna z posledních zápasů. Proč?

Sám o to požádal, byl unavený. Mně se tedy nezdálo, že by toho tolik naběhal. Vím, bylo tam hodně náběhů bez míče. Vycházeli jsme z defenzívy a chtěli jsme útočit po křídlech, kde bylo víc volno.

Do základní sestavy jste nasadil staršího z Krejčích. Jak byste hodnotil jeho výkon?

Pomalu se dostává do zápasového rytmu. Věřím, že v dalších utkáních ukáže, že je kvalitním hráčem.

To byste potřebovali už v neděli v derby proti Slavii. Může se porážka v Lille na vás negativně podepsat?

Jsme zklamaní, sahali jsme po bodu, ale musíme to vzít. Teď nás čeká domácí liga, zápas o první místo a my chceme být úspěšní. Pro hráče je to dostatečná motivace.