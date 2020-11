Chceme si napravit reputaci, říká trenér Sparty k duelu na Celtiku

Chce to kuráž, musíme přidat Ondřej Čelůstka před zápasem na Celtiku „Evropskou ligu jsme nezačali ideálně, hlavně co se výsledků týče. Máme co napravovat. Jestli chceme pomýšlet na úspěch ve skupině, musíme zabrat a bodovat.“ „Vnímáme sílu soupeře, je to velmi dobrý a houževnatý tým. My pořád týden co týden řešíme absence, ale dneska to tak je. Věřím, že jsme dobře připravení a že si zpátky do Prahy odvezeme dobrý výsledek.“ „Poslední zápas v Miláně nám ukázal, že máme na čem pracovat. Z mého pohledu musíme být víc odvážní, mít kuráž, hrát přímočaře. Musíme si přiznat, že z naší strany toho bylo málo. Musíme přidat a jít za lepším výsledkem.“