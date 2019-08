To se snad ani ztratit nedalo, láteřil kouč Jílek. Tým chválil za výkon

Sparta v úvodním duelu 3. předkola vedla 2:0, ale totálně pokazila posledních sedm minut.

„Když to skončilo, zklamání bylo obrovské. Utekl nám zápas, který se snad ani ztratit nedal,“ prohlásil trenér Jílek.

Šance na postup se výrazně snížily. Souhlasíte?

Oslabily, to je pravda. Ale pořád je to remízový stav. Vím, musíme dát v Turecku gól. Když se oprostíme od jejich bouřlivého prostředí a vepředu budeme efektivní, šanci máme.

Měli byste mnohem výhodnější pozici, kdybyste nezkolabovali v závěru. Co se stalo v posledních minutách?

Udělali jsme dvě individuální chyby a soupeř nás z nich potrestal. Ale pojďme mluvit o celém zápase, proč se bavit jen o posledních deseti minutách?

No...

Chápu, je to logické, protože rozhodly o konečném výsledku.

A jinak?

Viděl jsem výborný výkon Sparty. Samozřejmě, zklamali jsme ve finální fázi. Měli jsme dost šancí, abychom rozhodli. Pak soupeř ukázal kvalitu a prosadil se. Přitom ty jeho situace nebyly tak připravené, jako ty naše, které my jsme neproměnili.

Vyplynulo vyrovnání z toho, že jste se v závěru o výsledek báli?

Budeme hledat důvody, proč jsme inkasovali. Nedůslednost, takticky jsme to nedohráli. Ale to nesouvisí s tím, že bychom se báli. První gól, chyba v osobním bránění při standardce. Při druhé brance jsme ztratili kompaktnost v bloku. Měli jsme devět lidí nad míčem, to se nemůže stát.

Je pro vás zklamáním, že při první brance tu chybu udělal zrovna Kozák, kterého jste dával za vzor, jak je směrem k mužstvu zodpovědný?

Ze záznamu jsem to ještě neviděl, ale Kozák má hlídat prostor. Hráče si tam předávali, u Ekubana měl být Hašek. Ale nevím, jak to tam vypadalo, nechci dělat unáhlené závěry. Ta střela byla výborná, ale hráč na takovou potřebuje čas. Jenže na něj nebyl žádný tlak.

Hosté se v závěru dostávali víc do hry, vy jste se zatáhli. Neměli jste hrát jinak?

Obě branky padly do připravené obrany, nebyla tam žádná hektika. Něco jiného by bylo, kdybychom inkasovali po brejcích do otevřené obrany. Tak to nebylo. Spíš jsme to měli zklidnit, povely byly, abychom neztráceli míče vepředu. Přišlo mi, že jsme byli netrpěliví, že chceme rychle přidat třetí gól. Byli jsme ukvapení, měli jsme si všechno líp připravit. To budu hráčům vyčítat. Na posledních dvaceti metrech nám schází kvalitní řešení.

V pohárovém zápase jste Spartu vedl poprvé. Co si z toho odnesete?

Když jsme do Sparty přišli, řekli jsme, že se chceme zaměřit na výkon. To jsme dnes naplnili. Byl aktivní, hráli jsme kvalitním způsobem, tak jsme to chtěli. Ale samozřejmě v postupové matematice to kazí ty dvě inkasované branky v závěru. Ale to neznamená, že je rozhodnuto.

Hrálo se bez diváků. Jak to podle vás zápas ovlivnilo? Vypadal by jinak?

Nevím, jak by to vypadalo. Ale v závěru by nám lidi určitě pár sil dodali. Když zápas začal, hrozně to na mě dopadlo. Pro mě to bylo strašný, šílený pocity. Bylo to horší, než jsem čekal. Hrát fotbal bez diváků je fakt strašný.