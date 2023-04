Tuchel za to nemůže. A Neuer by to chytil. Jak se omlouvá kolaps Bayernu

Bayern v letošním ročníku Champions League s trenérem Julianem Nagelsmannem: osm zápasů, osm výher, dvě inkasované branky, soupeři Barcelona, Inter Milán, Plzeň, Paris St. Germain.

Bayern po příchodu Thomase Tuchela: jeden zápas, prohra, tři inkasované branky, soupeř Manchester City. „Výsledek je úplně mimo. Trestali nás, kdy jsme byli absolutně lepší. Pro nás hrozně kruté,“ prohlásil Tuchel.

Bayern možná na pohled nehrál zle, i on přispěl k zábavnému představení. Ale jeho hráči slibné příležitosti nedokázali vyřešit a na druhé straně hřiště v defenzívě byli žalostní.

První branku inkasovali hosté z dálky, od Rodriho to byla povedená střela. „Ale fotbalové Německo se ptá: byl by to gól, kdyby v bráně stál Many Neuer a ne Yann Sommer,“ zaznělo v médiích.

„Neuer by to chytil,“ prohlásil ve studiu televize Sky někdejší dortmundský gólman Roman Weidenfeller.

Faktem je, že zraněný Neuer má 193 centimetrů, o deset víc než jeho švýcarský zástupce. Má také i delší paže. Ale nikdo se nedozví, jestli by na míč letící do horního rohu brány dosáhl.

„Nejen dnes svým vystoupením vnesl mezi spoluhráče nejistotu. Myslel jsem si, že Neuera plně nahradí, ale musím svá slova trochu upravit. Nemyslím si, že je to pro Bayern volba pro příští sezonu,“ řekl v televizním studiu Sky další z expertů Dieter Hamann, někdejší záložník Bayernu.

„Vždyť to nebyla ani poloviční šance,“ řekl Tuchel ke střele Rodriho ze 27. minuty. „Ale samozřejmě takové góly padají.“

Když pak o minutu a půl později Musiala z desítky neprostřelil blok protihráčů a Sané v úvodu druhé půle z vyložené pozice napálil jen padajícího Edersona, domácí trestali dál.

Francouzský stoper Dayot Upamecano si pochopitelně neodpustil další ze svých „neotřelých“ řešení, jako poslední hráč Bayernu kličkoval a byl z toho druhý gól City.

„Nebyla to jeho poslední chyba v kariéře, to se stává,“ nezatracuje ho Tuchel. „Ale když nemá komu přihrát dopředu, může hrát dozadu brankáři. Když je nahoru zavřeno, tak je zavřeno.“

„Výkon v prvním poločase nám dodal sebevědomí a v druhém jsme toho chtěli využít. Ale když uděláte takovou chybu na téhle úrovni, tak vás soupeř nemilosrdně potrestá,“ řekl kapitán Joshua Kimmich.

Jenže Upamecano takovou chybu udělá v každém utkání, na hřišti si dělá co chce, nedokáže vyhodnotit míru rizika. Buď zaviní gól nebo pokutový kop. Na City nechyboval jen jednou, po jeho dalších přehmatech mohl dát soupeř další dvě branky.

Během březnové reprezentační přestávky vedení Bayernu odvolalo kouče Nagelsmanna, protože tým po porážce v Leverkusenu klesl na druhé místo bundesligy a klubovým šéfům se zdálo, že cíle v sezoně (ligový titul a triumfy v Lize mistrů a v Německém poháru) jsou ohroženy.

„Dostali jsme se pod tlak. Z reprezentací se všichni vraťte zdraví a pak srazíme Dortmund.“ To byla poslední slova Nagelsmanna v kabině, než byl odvolán.

Po příchodu Tuchela se Bayern sice vrátil do čela bundesligy, Dortmund zdolal 4:2, ale vzápětí doma prohrál pohárové čtvrtfinále s Freiburgem. A po úvodním duelu mezi nejlepšími osmi může odpískat i Champions League.

„Aby to Bayern zvrátil, je zapotřebí zázrak biblických rozměrů,“ napsal nejčtenější německý deník Bild.

„Tuchel převzal zcela nejistý tým, který za poslední rok a půl prochází nevyrovnanými výkony, nenašel žádnou stabilitu. Nenašel ani sám sebe, jak ukázalo skóre 0:3 v Manchesteru City. Ani Tuchel nedokáže zázraky,“ píše komentátor Kickeru. Zcela jasně hází vinu na Nagelsmanna a omlouvá Tuchela.

Trenér Bayernu Thomas Tuchel po utkání s Manchesterem City.

„Od Bayernu se očekává, že může v odvetě dát tři góly. Jenže kdo je dá?“ ptá se Kicker.

„Odpovědění lidé za složení kádru, především sportovní ředitel Hasan Salihamidžič šli do sezony naivně s názorem, že ofenziva se obejde i bez skutečné devítky s výjimkou Erica Maxima Choupo-Motinga,“ poukazuje na to, že klub nesehnal náhradu za Roberta Lewandowského.

„A co bylo také patrné u prvních dvou inkasovaných gólů: Yann Sommer není Manuel Neuer. Někdy chybí centimetry...,“ zdůraznil Kicker.

Bayern ještě není vyřazen, ale sotva si lze představit, že v současné formě a rozpoložení dokáže City porazit o tři branky, aby dostal souboj aspoň do prodloužení. Spíš bude mít práci v závěrečných sedmi kolech bundesligy uhájit první příčku před dotírajícím Dortmundem.

„Někdy potřebujete tečovanou střelu, správně odražený míč, nechytatelnou ránu do šibenice, pak se může všechno změnit. Ale nám nic z toho prostě momentálně nevychází. Přitom aspoň jeden gól jsme si zasloužili,“ litoval Tuchel.

„Manchester hrál líp, měl šance na čtyři pět nula. Ale i tak je výsledek pro nás příliš krutý,“ hlesl stoper Matthijs de Ligt.