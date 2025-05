Jak uchlácholit zničené fanoušky? Snad trochou víry, hlesl kouč Manchesteru

Své hodnocení po zápase začal Amorim větou: „O své budoucnosti mluvit nehodlám.“

Jenže právě o ní hovořil, když dostal otázku, jaká slova útěchy po tak mizerné sezoně může fanouškům nabídnout?

„Nemám nic, co bych jim ukázal,“ hlesl. „Snad jen trochu víry.“

Trochu málo na trenéra jednoho z největších klubů planety, ne?

„Uvidíme, co se stane. Jsem otevřený všemu. Nechci se tady nijak obhajovat. Pokud vedení i fanoušci usoudí, že nejsem ten pravý, tak odejdu,“ řekl Amorim.

„Ale sám se nevzdám, své práci věřím. A jak jste mě mohli poznat, na způsobu, jakým pracuju, nic měnit nebudu.“

Amorim přišel do Manchesteru v průběhu loňského podzimu, ale mužstvo pod ním rozhodně nevzkvétalo. V Premier League z šestadvaceti duelů vyhrál jen šest, z toho tři proti klubům, které sestupují.

Výsledky měl jen v Evropské lize, přes Real Sociedad, Lyon a Athletic Bilbao se tým probil do finále, ale nejdůležitější zápas, který mohl krajně nepovedenou sezonu částečně rozsvítit, prohrál.

„Nehráli jsme nijak skvěle, ale byli jsme lepší než soupeř. Hlavně po přestávce. Zkusili jsme úplně všechno, abychom vyrovnali. Měli jsme za sebou zápasy, které jsme prohráli po špatném výkonu, ale to tenhle případ nebyl,“ řekl Amorim. „Jsem k vám vždycky upřímný. Musíme se vyrovnat s velkou bolestí.“

Finálový triumf by přinesl účast v příštím ročníku Ligy mistrů, místo toho jsou United úplně bez evropských pohárů, protože v Premier League jim kolo před koncem patří až šestnáctá příčka.

Je to teprve podruhé od roku 1990, kdy budou v evropských pohárech chybět. United tak nemohou počítat s finančním příjmem, který mohl činit plus minus sto milionů eur. Finalisté současného ročníku Paris St. Germain a Inter Milán už mají jistých 140 milionů eur, United za Evropskou ligy vydělali necelých čtyřicet milionů eur.

„Amorim hovořil o tom, že United mají dva plány, jak se v létě chovat na přestupovém trhu. Tak ten dražší rovnou můžou hodit do koše,“ píše BBC. „Klubový šéf sir Jim Ratcliffe se v posledních měsících zaměřil na snižování nákladů. Teď budou výdaje posuzovány s ještě větší pečlivostí.“

United by se potřebovali zbavit dvaceti hráčů a za ně přivést dvacet nových, což je však nereálné. Prioritou je získat útočníka, střelce. Finále proti Tottenhamu bylo patnáctým zápasem, v němž United v letošním ročníku neskórovali.

„Amorim musí přimět hráče, aby byli jako jeden muž. Aby se postavili jeden za druhého, vizuálně i emocionálně,“ radí BBC.

„Po finále zůstali téměř každý sám se svými myšlenkami. Andre Onana seděl v pokutovém území, Harry Maguire byl někde uprostřed hřiště, Alejandro Garnacho plakal u půlící čáry. Amorim chodil sem a tam, jak to dělává, a díval se do země. Z této různorodé party musí sestavit tým, který bude legendární klub důstojně reprezentovat.“

Že jsou United souborem jednotlivců, ukázala i slova Garnacha po zápase. „Až dosud jsem hrál každý zápas a pomohl do finále. A v něm hraju sotva dvacet minut. Tak vám nevím,“ stěžoval si dvacetiletý Argentinec, jenž byl v zimě spojován s přestupem do Chelsea či Neapole. Kdo ví, jestli na to nedojte nyní.

Smlouvy po sezoně končí Victoru Lindelöfovi i a Christianu Eriksenovi. Řešit se bude i talentovaný Kobbie Mainoo. Kapitán Bruno Fernandes má nabídku ze Saúdské Arábie...