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Přiznejme si, nestíhali jsme v ničem, máme spoustu problémů, uznal trenér Kováč

Autor:
  23:38
Radoslav Kováč

Radoslav Kováč | foto: MAFRA

Radoslav Kováč
Radoslav Kováč
Radoslav Kováč
Radoslav Kováč
10 fotografií
Žádné polehčující okolnosti, žádné výmluvy. „Ve všech aspektech hry byl soupeř lepší, prostě ve všem,“ prohlásil Radoslav Kováč. Trenér plzeňských fotbalistů po úvodním utkání základní fáze Evropské ligy proti Unionu St. Gilloise mluvit jinak ani nemohl.

Belgický protivník Viktorii rozebral do šroubku, nic jí nedovolil a v Plzni vyhrál 3:0. Kdyby proměnil aspoň polovinu vyložených šancí, dal by šest sedm branek.

„Musíme si to přiznat, nestíhali jsme vůbec v ničem,“ řekl Kováč do kamery televize Sport 1.

„Byli rychlejší, lepší v dynamice, v práci s míčem. Do ničeho nás nepustili. Mohli přidat i víc branek,“ uznal plzeňský kouč.

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Když k týmu před necelými třemi týdny přišel, začal triumfem 5:1 nad Crvenou zvezdou Bělehrad v odvetě závěrečného předkola.

Ale od té doby tým vyhrál jen na Artisu Brnu, remizoval se Slováckem i v Hradci a poslední dvě utkání nezvládl. O víkendu proti Olomouci podlehl 2:3, proti St. Gilloise 0:3.

„Na rozpoložení obou týmů bylo vidět, jak na tom momentálně jsou. U nás je jasný, že nám to nejde, máme spoustu problémů,“ podotkl Kováč.

„Viděl jsem, jak jsme všude pozdě. Od první sekundy jsme couvali, vůbec tam není dynamika. Logicky to tak dopadlo.“

O přestávce za stavu 0:2 se hráče snažil povzbudit, podržet. Pár změn stačilo jen na to, že Plzeň protivníka aspoň přibrzdila.

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„Pozitivum je výkon brankáře Wiegeleho, dobře do toho vstoupili Gabriel i Červ. Někteří kluci hráli po delší době, další nejsou na úrovni, na které bychom je potřebovali. Útočíme, oni nás dvakrát překopnou a jdou sami na bránu. To jsem ještě nezažil,“ kroutil hlavou nad prvním i druhým gólem.

V neděli hraje Plzeň na Slavii, což je vůbec nejtěžší zápas v lize. Po posledních výkonech vyhlídky nic moc.

„Potřebujeme v neděli uhrát dobrý výsledek,“ přál si Kováč.

Pak je dlouhá reprezentační přestávka. Tři týdny má na to, aby se zmátořila.

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2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
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34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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