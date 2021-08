Vrba: Důležité je vyhrát titul, pak je postup do Ligy mistrů jednodušší

Sparta s elitním francouzským týmem prohrála oba zápasy, úterní odvetu v Monaku 1:3, v součtu celkově 1:5.

Ukázalo se, jak je nemistrovská část kvalifikace o Champions League složitá, český vicemistr v ní narazí na týmy z ligových soutěží, které jsou výš než Fortuna liga.

„Pro nás byla Liga mistrů snem,“ poznamenal Vrba. „Asi jste si všimli, že momentálně hrajeme s hráči, z nichž čtyřem nebo pěti je míň než dvaadvacet. Máme spíš hodně perspektivní mužstvo.“

Jako útěcha pro Spartu je tu Evropská liga. Tím, že je z nemistrovské větvě, už nemusí do play off na rozdíl od mistrovské Slavie, která ve stejný den vypadla s Ferencvárosem Budapešť.

„Evropská liga pro nás může být odrazovým můstkem pro příští sezonu. Pro mě teď bude důležité uhrát titul, protože si myslím, že postoupit do Ligy mistrů z mistrovské části je výrazně jednodušší než z nemistrovské, kde hrajete s mužstvy, která jsou někde jinde.“

Do Ligy mistrů svůj tým dovedl Vrba už třikrát. Bylo to s Plzní v letech 2011, 2013 a 2018. Dvakrát to dokázal přes tři předkola, potřetí šla Plzeň přímo do skupiny. A pokaždé to bylo díky tomu, že byla českým šampionem.

Sparťanského přemožitele z kvalifikace na cestě do hlavní fáze čeká ještě jedna překážka, favorizovaný Šachtar Doněck, pravidelný účastník prestižní klubové soutěže.

„Přeju Monaku, ať postoupí do Ligy mistrů. Hraje velice dobrý fotbal,“ řekl Vrba.