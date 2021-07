Pro mě i pro Spartu hodně důležitý zápas, říká trenér Vrba

Žilinu ani Ludogorec do Ligy mistrů nedotáhl, s Plzní v kvalifikaci vyhrál dvanáct zápasů za sebou. Podobná série by se Vrbovi i Spartě náramně hodila.

„Už mám za sebou pár utkání na podobné úrovni, souboj s Rapidem řadím hodně vysoko. Je důležitý z pohledu celé sezony. Víme, jakou soutěž chceme na podzim hrát. Na druhou stranu respektujeme obrovskou sílu soupeře. Čekají nás těžké bitvy,“ řekl Vrba v pondělí v podvečer ve Vídni na tiskové konferenci.

Pomůže vám, že jste si předkoly Ligy mistrů několikrát prošel?

Moje zkušenosti roli hrát nebudou. Hlavní bude, jak zvládneme kvalitu soupeře na hřišti, jak si s nimi poradíme. Jsem rád, že tu budou fanoušci, atmosféra mi chyběla.

Jak silným soupeřem Rapid je?

Viděli jsme některé zápasy z minulé sezony i teď ty z přípravy. Na rakouské poměry má hodně kvalitní mužstvo. Hraje o titul, chce být úspěšný i v pohárech. Čeká nás tým, který ví, co chce hrát. Který má svou tvář.

Rapid Vídeň - Sparta úterý 20.30 Rozhodčí: Gözübüyük - Balder, Bluemink (všichni Nizozemsko) Předpokládané sestavy, Rapid: Strebinger - Stojkovič, Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovič, Knasmüllner - Schick, Fountas, Arase - Kara. Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer - Karlsson, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Hložek.

Je favoritem?

Podle mě je to vyrovnané. Rapid má svou kvalitu, my taky. Nemistrovskou částí kvalifikace vede hodně náročná cesta, tam na slabého soupeře nenarazíte. Dál nás může posunout jen ten nejlepší výkon. Chceme postoupit. Věřím, že na to máme. Ale i Rapid má svou sílu. Tím spíš, když nás čeká hned na úvod sezony.

Soupeři vyhovuje, když může hrát na brejky. Jste na to připravení?

Je to tak, ale určitě to není mužstvo, které by jen zalezlo a čekalo. Budou aktivní. Dopředu mají spoustu předností.

Chybí vám lehce zraněný Čelůstka, naopak je s vámi i Panák, který dva roky nehrál. Znamená to, že může naskočit?

Vyrazil s námi, takže s ním samozřejmě počítáme.

Máte už jasno o složení základní sestavy?

Ještě se o tom budeme bavit. Vyjdeme z posledních zápasů v přípravě. Ale vždycky máte nějaké otazníky, přemýšlíte. Doufám, že se do sestavy trefíme. Když tak si můžeme pomoci i střídáními.

Poprvé v pohárech při vyrovnaném stavu dvojzápasu nebude rozhodovat počet branek vstřelených na hřišti soupeře. Budou utkání vypadat jinak?

Dřív to hrálo velkou roli, to je jasné. Byla obrovská výhoda, když jste venku vyhráli třeba tři dva. Takhle je to asi víc spravedlivé. Postoupí mužstvo, které dá víc gólů.