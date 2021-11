Mrzí to hodně, litoval Vrba. Panákovi vyčítá chybu, víc čekal od křídel

Byl skleslý, těžko se mu mluvilo.

„Jsem zklamaný a moc mě mrzí, že v posledním kole s Bröndby Kodaň nebudeme hrát o postup v Evropské lize,“ řekl Vrba na tiskové konferenci v útrobách Ibrox Stadium v Glasgow.

„Prohráli jsme si to druhým gólem, který jsme si dali sami. A když jsme se mohli do hry vrátit, neproměnili jsme šance,“ litoval

Za dva týdny budete bojovat o možnost hrát na jaře aspoň Konferenční ligu. Přesto, cítíte, že cíl jste nesplnili?

Nesplněných cílů je spousta, ale já jsem od začátku sezony říkal, že chceme hrát poháry i na jaře a netvrdil jsem, že to musí být jen v Evropské lize. Mrzí mě, že na ni už nedosáhneme. Ale když se podívám na Konferenční ligu, tak tam jsou také zajímaví soupeři. Cílem bylo jaro a tu šanci pořád máme. Věřím, že se nám to podaří a že naši mladí hráči budou sbírat další zkušenosti.

Ani ve třetím zápase venku jste v pohárech nedali gól. Na co to ukazuje?

Myslím si, že v prvním zápase v Kodani i tady na Rangers jsme byli blízko, abychom skórovali. Samozřejmě mě mrzí, že se to nepovedlo.

I prohra 1:2 by vás nechala ve hře o postup v Evropské lize. Neměli jste to v závěru ještě víc otevřít?

Dali jsme tam ofenzivní hráče, chtěli jsme s tím něco udělat. Střídající hráči nám pomohli a zvýraznili tlak. Myslím si, že jsme byli aktivní a měli tři situace, z nichž jsme gól dát mohli. Karabec netrefil hlavou bránu a pak domácí podržel gólman. Rangers měli víc šancí v prvním poločase, my zase ke konci.

Právě, až ke konci. Čím si vysvětlujete bázlivý výkon v první půli?

Všichni jsme věděli, jak je zápas důležitý. Možná to byl ten důvod, nebyli jsme tak přímočaří směrem dopředu jako v další části utkání. Druhý gól zápas hodně ovlivnil, ale pak jsme se do příležitostí dostali. Ale nebyli jsme v zakončení dost důrazní.

Druhý gól dali domácí po obrovské chybě Panáka, který přihrál soupeři před prázdnou bránu. Chtěl rozehrát na druhého stopera, mladšího Krejčího, ale technicky to nezvládl. Máte pro to pochopení?

Hrubá chyba, to si nemůže dovolit. Budeme mu to vyčítat, mělo to vliv na výsledek. Dostat tak laciný gól, to se jen tak nevidí. Udělal to velmi špatně.

Nezahrála ani křídla, nedařilo se především staršímu z Krejčích. Co za tím bylo?

Od něj i Haraslína jsme chtěli větší aktivitu. Ale tu také mohou vyvíjet, pokud dostanou správnou přihrávku. Každopádně jsme čekali, že se prosadí víc.

Do brány jste překvapivě nasadil Holce. Proč?

Cítili jsme, že i další brankáři potřebují dostat šanci. Holec se jí zhostil dobře. Pomohl nám při rozehrávce, při zakládání útoků. S jeho výkonem jsem spokojený.

Do Prahy se vrátíte v pátek ráno, v neděli hrajete ligu, máte za sebou dvě porážky. Jak složité bude mužstvo na Liberec připravit?

Netvrdím, že to není náročné. Navíc tady po zápase je dopingová kontrola, takže tady můžeme chvíli čekat. Není to optimální. Ale jsem radši, když takové zápasy hrajeme, než abychom se na ně dívali v televizi.