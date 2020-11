Naštvaný Vieira: Frustrace, zklamání. Slavia měla větší motivaci i chuť

Nice na Slavii prohrálo sice jen o gól (2:3), ale na soupeře nemělo.

Druhý gól dalo až v nastavení, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.

„Ten gól může být v konečném součtu důležitý, ale jinak ten náš výkon..,“ ulevil se legendární francouzský záložník.

Co bylo s vaším týmem?

Měli jsme hrát líp, víc s míčem, hledat lepší řešení v obraně i v útoku. Celkově všechno mělo být lepší.

Obrana bez Danteho nestíhala, chybovala.

Je to kolektivní sport, ale dělali jsme neomluvitelné chyby. Chyběla nám soudržnost, agresivita, ochota se rvát. Odvaha jít do souboje. Viděli jste, v jaké intenzitě hrál soupeř? Od nás to nebylo dostatečné. Chuť hrát, chuť běhat.

Překvapila vás Slavia?

Chtěla mnohem víc vyhrát. Dala do toho tři sta procent. Máme v Evropské lize za sebou tři zápasy se třemi soupeři. A všichni měli větší chuť, dravost i motivaci.