Kouč Monaka: Chceme do Ligy mistrů, tak musíme Spartu vyřadit. Lehké to nebude

V pondělí večer přicestují do Prahy, vyspí se v luxusním hotelu a v úterý vletí na Spartu. „Myslím, že jsme dobře připravení. Ale zase je to náš první zápas, Sparta už má za sebou čtyři, v tom je její výhoda,“ říká Niko Kovač, trenér fotbalistů AS Monako.