I trenér je nahraditelný. Na tribuně to pro mě budou muka, přiznal Koubek

K tomu Plzeň z disciplinárních důvodů pro čtvrteční duel Evropské ligy postrádá také liberijského obránce Sampsona Dweha.

„Když vám vypadne hráč ze zadní linie, vždycky to nějaký problém je. Ale připomenu, že nám na poslední chvíli před odvetou v předkole s Hearts odešel Robin Hranáč. Také jsme si poradili a musíme si poradit znovu. To je fotbal, standardní věc. Šanci dostane někdo jiný a uvidíme, jak se s tím popasuje,“ hlásil na dnešní tiskové konferenci třiasedmdesátiletý Koubek.

Plzeň vs San Sebastian čtvrtek 21.00 rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni Lotyšsko) Přímý přenos: odvysílá netradičně placený televizní kanál Sport 3, který vybraní operátoři v Česku zařadí v den utkání. Důvodem je, že utkání odvysílá také slovenská Joj Sport, a přenos tak nemůže být na kanálech Sport 1 a Sport 2, které jsou lokalizovány pro Česko i Slovensko.

Jak váš trest ovlivní koučování týmu?

Jakákoliv komunikace je zakázaná, takže nebude žádná.

Přizpůsobil jste tomu přípravu na utkání?

Přípravu mi nikdo nezakázal, můžu s vámi mluvit před utkáním i po něm. Stopku mám jen na přítomnost v koučovací zóně. Mužstvo bude v každém případě připravené a moji kolegové to zvládnou, jsou to zkušení trenéři. Stejně jako hráči, i trenér je nahraditelný.

V čem bude nejvíc chybět Dweh?

V rozehrávce k němu občas máme výhrady, ale obranné myšlení má výborné. Dokáže číst situace, je důrazný. V defenzivní činnosti zřejmě náš nejlepší hráč. To bylo vidět, když byl v Soluni vyloučený. S ním jsme ztratili vzduch. Při náporu domácích nám strašně chyběl, neuskákali jsme to. On je v tu chvíli všude a jsem přesvědčený, že kdyby byl vyloučený kdokoliv jiný, náskok jsme neztratili.

Kolik variant při jeho absenci připadá v úvahu?

Jméno samozřejmě neřeknu. Varianty, kdo nastoupí, mohou být dvě.

Váš soupeř loni vyhrál skupinu Ligy mistrů v konkurenci Interu Milán či Benfiky. Jaké síle budete čelit?

Je to La Liga, španělský fotbal. Všichni hráči jsou skvělí na míči, mají silný presink, velkou intenzitu hry, pohyblivost i obratnost s míčem. Když s nimi chcete držet krok a eliminovat jejich technickou převahu, musíte použít jiné zbraně. Být dobře organizovaní, agresivní, běhaví. A zároveň dostatečně účinní směrem dopředu.

Je to zatím nejtěžší rival, na kterého jste v Evropské lize narazili?

Pokud budeme srovnávat mužstva z elitních lig, tedy Frankfurt a San Sebastian, obě jsou špičková, ale každý preferuje zcela jiný styl. U Španělů je to hodně technické, s vysokou kvalitou na míči. Oba zmíněné týmy jsou lepší než PAOK a Ludogorec, to ano. A stavím je na stejnou rovinu, protože každý má jiné přednosti.

Bral byste čtvrtou remízu v soutěži?

My víme, že když budeme brát pouze remízy, dál nepostoupíme. Máme ještě pět zápasů, z toho tři z celky ze špičkových lig. Dva ze Španělska, k tomu Manchester United. Zbývají Kyjev a Anderlecht. My se v každém duelu musíme pokusit o tři body, jinak nepostoupíme. To je matematika. A já si myslím, že potřebujeme dvě vítězství. Na druhou stranu, každého získaného bodu si hodně vážíme, všichni soupeři jsou velice silní.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek koučuje své mužstvo při utkání Evropské ligy ve Frankfurtu.

Kteří hráči španělského klubu vás nejvíce zaujali?

Známe je všechny a nemá smysl moc jmenovat. Jsou tam vynikající hráči, kteří už mají něco za sebou. Oyarzabal, mistr Evropy, kde ve finále vstřelil vítězný gól. Japonský reprezentant Kubo, vynikající driblér, nebo další člen národního týmu Španělska Mendéz. Je jedno, kdo nastoupí, určitě budou trošku rotovat sestavou. V lize se jim tolik nedařilo, ale minulý víkend zabrali, vyhráli v Seville a asi nabírají dech. Teď mají nás, o víkendu Barcelonu. Uvidíme, s čím přijdou a kdo nastoupí. Ale je to jedno, v každé sestavě hrají stejně. Mají svůj styl, jen dosazují figurky na šachovnici. Je to skvělý soupeř, pro nás ohromná výzva.

Jak vypadá zdravotní stav Lukáše Hejdy, který se zranil v MOL Cupu v Ústí nad Labem?

Není to až tak vážné, jak to zpočátku vypadalo. Ale nějaký týden pauzy si zranění vyžádá. Bohužel, znovu nám vypadl Matěj Valenta, opět se ozvalo koleno, není fit. Zcela v pořádku nebyl ani Červ, věřím, že už to odeznělo a bude to na jeho výkonu vidět. Na Slovácku nebyl ve své kůži. A potěšitelný stav je u Soarého, který již trénuje naplno a ke čtvrtečnímu zápasu bude připravený.