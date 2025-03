Od Fiorentiny k Laziu. Udělali jsme pokrok, můžeme si dovolit víc, říká trenér Koubek

Lazio ovládlo základní fázi Evropské ligy s devatenácti body, Plzeň skončila šestnáctá, ale zase bude spoléhat na domácí prostředí, kde se jí v pohárech mimořádně daří.

„Výhodu spatřuji hlavně v divácích, ale také v tom, že se na vlastním hřišti vždycky cítíte jistěji,“ říká kouč Koubek.

V čem je ještě kouzlo vašeho stadionu?

Myslím, že to tak mají všechna mužstva. Určitě ten tlak, který vytváří pomyslný dvanáctý hráč, je velkým dopingem, nemusí to být aréna pro padesát tisíc lidí. Výborná atmosféra vás žene dopředu.

Co od Lazia očekáváte?

Jsou zatraceně dobří. Pro nás je čest potkat se s takovou kvalitou, také víme, že nebude jednoduché na ní vyzrát.

Může vám pomoci loňský střet s Fiorentinou?

My jsme v tom zápase byli hodně oslabení, sešly se zranění i disciplinární tresty a na lavici museli kluci z béčka. Tenkrát situace nebyla jednoduchá, museli jsme tomu přizpůsobit styl hry a více upřednostňovali defenzivu. Teď jsme v jiné pozici, hlavně co se týká útočné síly. Také si myslím, že jsme za ten rok udělali nějaký pokrok a můžeme si dovolit víc.

Kam se mužstvo za ten rok posunulo?

Nějací hráči přišli, ale většina týmu je delší dobu pohromadě, navíc je dál o získané zkušenosti. S vědomím, že se to dá zvládat. To posiluje vlastnosti okolo psychiky. Velká část hráčů se dostala do reprezentačních výběrů, což značně posiluje sebevědomí.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek před zápasem s Ferencvárosem.

Máte jasno o sestavě?

Poslední utkání v lize nehrál stoper Markovič, měl virózu, takže to se samozřejmě nabízí. Na jednom, až dvou postech ještě nemáme úplně jasno, ale jinak je kmen víceméně daný.

V dobrém světle se od lednového příchodu z Karviné ukazuje Amar Memič. Uvažujete i o něm?

Odměnou pro Memiče je, že se udržel v bosenské reprezentaci. Přišla mu pozvánka, což je bonus, který mu určitě pomůže. Výborně pracuje, je to skvělý kluk a moc mu to přejeme. Ukázal, že se nemusíme bát nasadit ho do sestavy, ale uvidíme, jestli to bude proti Laziu.

Co budete považovat za dobrý výsledek do odvety?

Já bych hlavně chtěl, aby to byl z naší strany kvalitní zápas. Výsledek pak přichází s dobrou hrou, i když ne vždy to musí platit. Budu spokojený, když výkon mužstva bude mít parametry jako s Realem Sociedad, Anderlechtem nebo Ferencvárosem.