Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí mu rutina i zkušenosti

Autor:
  8:22
Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil jen vážně. „Ani se mi nechce mluvit,“ začal televizní rozhovor pro Nova Sport.
Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.

Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu. | foto: Reuters

Gólová hlavička Pešiče, který srovnal proti Plzni v samotném závěru.
Pesič (číslo 8) srovnal proti Plzni v samotném závěru.
Rafiu Durosinmi zařídil v Maďarsku Plzni vedení.
Obránce Ferencvárose Makreckis pravděpodobně zapomněl, že v desáté minutě...
12 fotografií

Viktoria v úvodním duelu Evropské ligy v Budapešti remizovala 1:1. Vyrovnávací gól dostala deset vteřin před koncem čtyřminutového nastavení.

„Tohle se musí už dohrát,“ zlobil se.

„Mohlo za to špatné chování na druhé straně hřiště. Pak se to valilo zpátky. Byl to taktický důvod, špatné rozhodnutí v té situaci,“ líčil Koubek.

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

O čem plzeňský trenér ještě mluvil?

O zisku bodu venku. „Máme jeden, měli jsme mít tři. Příští týden hrajeme v Evropě znovu. Před zápasem bychom remízu brali, teď jsme totálně naštvaní a zklamaní. To, co se v závěru stalo, je chyba. To se nesmí stát, to jsme podělali.“

O tom, že o výhru v nastavení nepřišli Plzeňští letos poprvé. „Zabýváme se tím. V týmu je řada změn. V těch klíčových situacích mi tam chybí rutina, zkušenost. Mužstvo není v těch chvílích tak vyzrálé. Hráči v těch situacích neměli to nejlepší provedení.“

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

O tom, aby se to příště neopakovalo. „To je náš džob. Máme bod, měli být tři. Ale neprohráli jsme, nemůže nás to v žádném případě zlomit. Mužstvo potřebuje být psychicky odolnější, stabilnější. Souaré podal výborný výkon, ale pak to v rohu nedohraje.“

O kvalitním prvním poločase a slabším druhém. „Ten hodnotím pozitivně, pak domácí něco změnili, hráli odvážně, riskovali, nakopávali míče na hroťáky. Nemyslím si, že by druhá půle byla nějaký propadák. Měli jsme spoustu situací, ze kterých jsme mohli přidat druhou branku. Domácí měli nějaké závary, ale žádné vyložené šance si moc nevytvořili. Proti deseti nemáte nikdy vyhraný zápas. Ale měli jsme si to pohlídat. Je to pro kluky další zkušenost, někdy vás to může posílit.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

2. kolo

Brann Bergen vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.40
  • 3.42
  • 2.80
FC Viktoria Plzeň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.80
  • 3.80
  • 4.09
Panathinaikos Atény vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.55
  • 3.91
  • 6.07
Ludogorec Razgrad vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 5.00
  • 3.88
  • 1.65
Fenerbahce Istanbul vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.05
  • 3.50
  • 3.42
FCSB vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.60
  • 3.37
  • 2.60
Celtic Glasgow vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.00
  • 3.40
  • 3.69
Boloňa vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.00
  • 3.50
  • 3.58
AS Řím vs. Lille //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.70
  • 3.79
  • 4.69
Sturm Graz vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 2.60
  • 3.37
  • 2.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 4:1 3
2. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
3. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
4. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
5. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
6. LilleLille 1 1 0 0 2:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 2:1 3
7. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
9. FC PortoPorto 1 1 0 0 1:0 3
10. FCSBFCSB 1 1 0 0 1:0 3
10. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
12. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 1:0 3
13. KRC GenkGenk 1 1 0 0 1:0 3
14. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
15. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
16. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
17. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
17. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 1 0 1:1 1
19. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
20. FerencvárosFerencváros 1 0 1 0 1:1 1
21. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
22. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
23. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
24. Brann BergenBrann 1 0 0 1 1:2 0
25. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
27. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
28. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
29. FC UtrechtUtrecht 1 0 0 1 0:1 0
30. Glasgow RangersRangers 1 0 0 1 0:1 0
31. Go Ahead EaglesGA Eagles 1 0 0 1 0:1 0
32. BoloňaBoloňa 1 0 0 1 0:1 0
33. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
34. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
35. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
36. Young Boys BernYoung Boys 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí mu rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Šulc nastoupil s Karabcem a Lyon vyhrál. Vitík s Boloňou padl na půdě Aston Villy

Fotbalová Evropská liga za sebou má první kolo. Kromě žalu Plzně, která v nastavení ztratila výhru na Ferencvárosi, smutnili ve čtvrtek i Češi Dominik Pech a obránce Martin Vitík. Za Boloňu odehrál...

25. září 2025  21:28

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...

25. září 2025

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...

25. září 2025  17:16

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.