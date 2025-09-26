Viktoria v úvodním duelu Evropské ligy v Budapešti remizovala 1:1. Vyrovnávací gól dostala deset vteřin před koncem čtyřminutového nastavení.
„Tohle se musí už dohrát,“ zlobil se.
„Mohlo za to špatné chování na druhé straně hřiště. Pak se to valilo zpátky. Byl to taktický důvod, špatné rozhodnutí v té situaci,“ líčil Koubek.
Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení
O čem plzeňský trenér ještě mluvil?
O zisku bodu venku. „Máme jeden, měli jsme mít tři. Příští týden hrajeme v Evropě znovu. Před zápasem bychom remízu brali, teď jsme totálně naštvaní a zklamaní. To, co se v závěru stalo, je chyba. To se nesmí stát, to jsme podělali.“
O tom, že o výhru v nastavení nepřišli Plzeňští letos poprvé. „Zabýváme se tím. V týmu je řada změn. V těch klíčových situacích mi tam chybí rutina, zkušenost. Mužstvo není v těch chvílích tak vyzrálé. Hráči v těch situacích neměli to nejlepší provedení.“
Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra
O tom, aby se to příště neopakovalo. „To je náš džob. Máme bod, měli být tři. Ale neprohráli jsme, nemůže nás to v žádném případě zlomit. Mužstvo potřebuje být psychicky odolnější, stabilnější. Souaré podal výborný výkon, ale pak to v rohu nedohraje.“
O kvalitním prvním poločase a slabším druhém. „Ten hodnotím pozitivně, pak domácí něco změnili, hráli odvážně, riskovali, nakopávali míče na hroťáky. Nemyslím si, že by druhá půle byla nějaký propadák. Měli jsme spoustu situací, ze kterých jsme mohli přidat druhou branku. Domácí měli nějaké závary, ale žádné vyložené šance si moc nevytvořili. Proti deseti nemáte nikdy vyhraný zápas. Ale měli jsme si to pohlídat. Je to pro kluky další zkušenost, někdy vás to může posílit.“