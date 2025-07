Mrzutý výsledek, tohle nepamatuju. Ale jsme schopní to otočit, řekl trenér Koubek

Plzeň v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů nevyužila spoustu vyložených šancí a gól dostala z jedné povedené akce soupeře.

„Je to s nulou v útoku, takže jsme asi něco dělali špatně. Oni to vykopávali z prázdné brány, jindy chyběly centimetry. Koncovku jsme neřešili dobře. Nebylo nám souzeno. Ve finální fázi jsme si vylámali zuby,“ prohlásil Koubek.

Co ještě bylo špatně?

Jinak klukům nemůžu vytknout nic. Vytvořili si velký tlak, dřeli do úmoru a ty situace si dokázali vytvořit. Někdy takový zápas přijde. Škoda, že se to stalo zrovna v Lize mistrů. Měli jsme skórovat, to je jasné. Ale jsme teprve v poločase, čeká nás odveta. Ten kvalitativní dojem ze zápasu nám dává naději, že se s tím dá něco udělat.

K panice tedy není důvod?

Do odvety půjdeme s vírou, že to jsme schopní otočit. Pochopitelně to pro nás bude těžší, oni budou odvážnější, budou hrát s větším sebevědomím, čeká nás šichta. Ale mužstvu věřím. Bude jiný den, bude to jiný zápas. A třeba budeme mít štěstí, které jsme doma neměli. Pojedeme tam s tím, že to otočíme.

Jediný gól prvního utkání jste dostali v úvodu. Co hráči udělali špatně?

Hlavně Mráz to vyřešil dobře, pohotově, jinou šanci neměli, brejky jsme pochytali. Na zakončení dostal hodně prostoru, nebyl dostoupený, ale udělal to fakt skvěle, to se musí nechat.

Zvlášť mrzuté je, že těsně předtím mnohem větší šanci nevyužil Adu.

To byl klíčový moment. Místo, abychom šli do vedení, tak jsme inkasovali. Adu to řešil špatně, nedůrazně, doprostřed, přitom brána na něj zívala.

Krátce po pauze jste ho střídal, náhradníci Durosinmi a pak Kabongo vypadali dobře. Ukázalo vám to další varianty do útoku?

Kabongo je po vážném zranění a vedl si slušně. Rafiu byl taky cítit. V druhém poločase měl zápas trochu jinou typologii. Hráli jsme na jednu bránu, létaly tam centry, to se útočníkům hraje dobře. Je pak jen otázkou, jestli se v boxu prosadí. Obraz hry pro Adua s Vydrou byl v první půli jiný.

Nepoprali se s tím správně?

Ne úplně se jim dařilo. V některých situací měli střílet, ale přehrávali jsme je. Příležitostí jsme měli méně, než jsme čekali. Řešení některých akcí nebylo správné, postrádal jsem i větší tlak do brány a víc hráčů ve vápně.

Co jste týmu řekl o přestávce? Co jste změnil?

Aby nepanikařili. Věděli jsme, že jsme schopní tlak vystupňovat. Na hráče jsem působil s vírou, že to otočíme, že dáme branky a vyhrajeme. Myslím si, že jsme od toho daleko nebyli.