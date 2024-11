Plzeňský Koubek: Takhle se musí hrát, výhry si vážím, porazili jsme silný tým

O kvalitě Dynama Kyjev úplně nevypovídá, že má po pěti zápasech nula bodů a v soutěži teprve dalo první gól.

Plzeň však podala svůj klasický pohárový výkon. Byla pro soupeře nepříjemná, rozbíjela jeho hru, byla pevná v defenzívě a nebezpečná z rychlých protiútoků.

„Podali jsme aktivní výkon, takhle se musí hrát,“ prohlásil trenér Koubek.

„Naším záměrem bylo rozbít soupeři hru a chodit do brejků. Pustit Dynamo, které je silné v kombinaci, na míč, by nebylo dobré,“ zdůraznil Koubek.

Poločas skončil 0:0, krátce po půli sice jako první dostali míč do sítě domácí, ale Vavričenko překonal Jedličku z těsného ofsajdu. A vzápětí skóroval Vydra.

Plzeňská radost v Hamburku, útočník Matěj Vydra (vlevo) právě dal gól do sítě Dynama Kyjev v utkání Evropské ligy. S ním jsou na snímku Lukáš Kalvach a Sampson Dweh.

„V první půli se nám poměrně dařilo, byť soupeř po našich zbytečných ztrátách párkrát zahrozil. Ve druhé půli jsme byli efektivní. Branka přišla v nejlepší možné chvíli,“ řekl Koubek.

„Pak už to bylo o odolání sílícímu tlaku Dynama a snaze přidat z brejku další gól. I tohle se podařilo zrealizovat. Bál jsem se závěrečného náporu soupeře, druhý gól nás vysvobodil,“ poznamenal plzeňský kouč.

Jeho tým inkasoval až v páté minutě nastavení. Pak už byl konec.

Plzeň v Evropské lize ještě neprohrála, ke třem remízám přidala druhou výhru a atakuje pozice, z nichž se postupuje přímo do osmifinále. Čekají ji ještě tři utkání a jakýkoli bodový zisk by měl dát jistotu v účasti v prvním kole play off. Za dva týdny doma hostí Manchester United.