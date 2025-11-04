Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Arsenal hrál v éře Ligy mistrů pošesté v Praze, popáté vyhrál a ještě tady nedostal gól. „Na Slavii to známe, už jsme tady byli a víme, že je to tady vždycky těžké. Byl to složitý zápas,“ řekl Arteta.
„Hráli jsme na stadionu, kde domácí tým má velkou podporu. Musíme si první minuty vyhodnotit a uvědomit si, že to chce příště jinak. Ale tým pak prokázal svou vyspělost.“
Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra
Jeho mužstvo uklidnil první gól, který dal kapitán Saka po půlhodině z pokutového kopu. „Měli jsme emoce pod kontrolou, to bylo důležité. Věděli jsme, že šance přijdou a taky přišly.“
Další dvě branky přidal španělský útočník Merino. „Jsem za něj rád. Má skvělé nastavení, byla to pro něj dobrá šance, když nám chybělo hodně útočníků,“ připomněl Arteta absence Gabriela Jesuse, Havertze a především Gyökerese.
Už za rozhodnutého stavu 3:0 mohl Arsenal přijít o svou sérii bez obdržené branky, která nyní činí 758 minut.
Ázerbájdžánský sudí nařídil penaltu pro Slavii po souboji Gabriela s Provodem. „Nebyl jsem rád, ale už z reálu jsme viděl, že o faul nešlo, že to penalta přece být nemůže. Naštěstí pak sudí rozhodli správně,“ podotkl Arteta.
„A to naše osmé čisté konto za sebou? Je za tím hodně tvrdé práce. A nejlepší na tom je, že kluci to takhle chtějí. Pravda, dvě tři situace jsme mohli vyřešit líp, ale oni se poučí.“