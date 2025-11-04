Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Nelíbil se mu úvod zápasu. „Naší hře chyběla plynulost, soupeř bránil jeden na jednoho a my se s tím prali,“ přiznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po zápase Ligy mistrů na Slavii (3:0). „Ale nakonec jsme spokojení. Výsledek vypadá hezky a ještě si mohli zahrát kluci, kteří tolik minut v sezoně nedostávají.“
Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii.

Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.
Tomáš Chorý se snaží probít se defenzivou Arsenalu.
Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.
Slávistický trenér říká své představy o herním projevu Michalu Sadílkovi.
Arsenal hrál v éře Ligy mistrů pošesté v Praze, popáté vyhrál a ještě tady nedostal gól. „Na Slavii to známe, už jsme tady byli a víme, že je to tady vždycky těžké. Byl to složitý zápas,“ řekl Arteta.

„Hráli jsme na stadionu, kde domácí tým má velkou podporu. Musíme si první minuty vyhodnotit a uvědomit si, že to chce příště jinak. Ale tým pak prokázal svou vyspělost.“

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Jeho mužstvo uklidnil první gól, který dal kapitán Saka po půlhodině z pokutového kopu. „Měli jsme emoce pod kontrolou, to bylo důležité. Věděli jsme, že šance přijdou a taky přišly.“

Další dvě branky přidal španělský útočník Merino. „Jsem za něj rád. Má skvělé nastavení, byla to pro něj dobrá šance, když nám chybělo hodně útočníků,“ připomněl Arteta absence Gabriela Jesuse, Havertze a především Gyökerese.

Už za rozhodnutého stavu 3:0 mohl Arsenal přijít o svou sérii bez obdržené branky, která nyní činí 758 minut.

Ázerbájdžánský sudí nařídil penaltu pro Slavii po souboji Gabriela s Provodem. „Nebyl jsem rád, ale už z reálu jsme viděl, že o faul nešlo, že to penalta přece být nemůže. Naštěstí pak sudí rozhodli správně,“ podotkl Arteta.

„A to naše osmé čisté konto za sebou? Je za tím hodně tvrdé práce. A nejlepší na tom je, že kluci to takhle chtějí. Pravda, dvě tři situace jsme mohli vyřešit líp, ale oni se poučí.“

