Nikdy jsem tu nic podobného nezažil, díky. Arteta o postupu do finále Ligy mistrů

  16:14
Držel se za ruku s Declanem Ricem i s Nonim Maduekem a společně se rozběhli vstříc nadšeným fanouškům na tribunách. „Nemůžu být šťastnější,“ jásal Mikel Arteta. Trenér fotbalistů Arsenalu právě mluvil o postupu do finále Ligy mistrů, v semifinálové odvetě jeho tým porazil Atlético Madrid 1:0.
Trenér Arsenalu Mikel Arteta slaví gól v semifinále Ligy mistrů. | foto: Reuters

Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone po odvetě semifinále Ligy mistrů s Arsenalem.
Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone během odvety semifinále Ligy mistrů s...
Úvodní duel před týdnem v Madridu skončil 1:1, v Londýně se tak hrálo od nuly.

„Hlavně bych chtěl poděkovat fanouškům. Bojovali s námi o každý balon, připravili nám nezapomenutelný zážitek. Nic podobného jsem na tomhle stadionu nezažil,“ rozplýval se Arteta v rozhovoru pro Sky Sports. „Věděli jsme, co to pro všechny znamená, a dali jsme do toho všechno.“

Bylo to vidět, v první půli byl Arsenal lepší. „Víme, jak těžký a náročný je každý soupeř na této úrovni. Atlético je skvělý tým,“ řekl Arteta.

Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM

Jediný gól dal v závěru půle Bukayo Saka, jenž před týdnem kvůli předchozímu zranění naskočil jen pár minut v závěru. Po střele Trossarda dorazil zblízka míč do odkryté brány. „V těchto situacích se snažím být na správném místě. Někdy se to k vám odrazí a někdy zase ne, ale musíte tam prostě být a já tam dnes byl,“ poznamenal Saka.

Kapitán Arsenalu Saka otevírá skóre v odvetě semifinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid.

Druhou půli už Arsenal úspěšně odbránil.

„Neuvěřitelný večer. Za všechny jsem moc šťastný,“ pronesl Arteta. „Ambice klubu i naše cíle se povedlo naplnit. Letos jsme v Lize mistrů někdy měli i štěstí, ale také jsme mu šli naproti. Dali jsme do toho spoustu práce, vášně i víry. A odměnou je finále.“

Jako trenér působí Arteta v Arsenalu takřka sedm let, ale dosud vyhrál jen Anglický pohár (2020) a dvakrát anglický Superpohár (2020 a 2023).

A letos má na dosah rovnou dvě trofeje, ty nejvýznamnější. V Premier League má tři kola před koncem pětibodový náskok na Manchester City, který však odehrál o zápas méně.

Trenér Mikel Arteta z Arsenalu v duelu Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid.

V Champions League stačí 30. května v Budapešti zdolat Paris St. Germain, nebo Bayern.

Pokud by se povedlo obojí, Arsenal by prožil nejúspěšnější sezonu v novodobé historii.

Mimochodem, Arsenal během dvou týdnů naděje na dvě trofeje ztratil. Na přelomu března a dubna prohrál finále Ligového poháru a vypadl se Southamptonem v FA Cupu.

I proto úterní semifinálová odveta Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid byla pro klub nesmírně důležitá. A je z toho finále po dvaceti letech. On jako Španěl vyřadil španělský tým.

Poletí do Budapešti na finále už jako anglický mistr?

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

