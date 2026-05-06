Nikdy jsem tu nic podobného nezažil, díky. Arteta o postupu do finále Ligy mistrů

Úvodní duel před týdnem v Madridu skončil 1:1, v Londýně se tak hrálo od nuly.
„Hlavně bych chtěl poděkovat fanouškům. Bojovali s námi o každý balon, připravili nám nezapomenutelný zážitek. Nic podobného jsem na tomhle stadionu nezažil,“ rozplýval se Arteta v rozhovoru pro Sky Sports. „Věděli jsme, co to pro všechny znamená, a dali jsme do toho všechno.“
Bylo to vidět, v první půli byl Arsenal lepší. „Víme, jak těžký a náročný je každý soupeř na této úrovni. Atlético je skvělý tým,“ řekl Arteta.
Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM
Jediný gól dal v závěru půle Bukayo Saka, jenž před týdnem kvůli předchozímu zranění naskočil jen pár minut v závěru. Po střele Trossarda dorazil zblízka míč do odkryté brány. „V těchto situacích se snažím být na správném místě. Někdy se to k vám odrazí a někdy zase ne, ale musíte tam prostě být a já tam dnes byl,“ poznamenal Saka.
Druhou půli už Arsenal úspěšně odbránil.
„Neuvěřitelný večer. Za všechny jsem moc šťastný,“ pronesl Arteta. „Ambice klubu i naše cíle se povedlo naplnit. Letos jsme v Lize mistrů někdy měli i štěstí, ale také jsme mu šli naproti. Dali jsme do toho spoustu práce, vášně i víry. A odměnou je finále.“
Jako trenér působí Arteta v Arsenalu takřka sedm let, ale dosud vyhrál jen Anglický pohár (2020) a dvakrát anglický Superpohár (2020 a 2023).
A letos má na dosah rovnou dvě trofeje, ty nejvýznamnější. V Premier League má tři kola před koncem pětibodový náskok na Manchester City, který však odehrál o zápas méně.
V Champions League stačí 30. května v Budapešti zdolat Paris St. Germain, nebo Bayern.
Pokud by se povedlo obojí, Arsenal by prožil nejúspěšnější sezonu v novodobé historii.
Mimochodem, Arsenal během dvou týdnů naděje na dvě trofeje ztratil. Na přelomu března a dubna prohrál finále Ligového poháru a vypadl se Southamptonem v FA Cupu.
I proto úterní semifinálová odveta Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid byla pro klub nesmírně důležitá. A je z toho finále po dvaceti letech. On jako Španěl vyřadil španělský tým.
Poletí do Budapešti na finále už jako anglický mistr?