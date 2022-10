Bílek: Bayern je jeden z favoritů Ligy mistrů. Musíme být odvážní v ofenzivě

Viktoria dorazila k sousedovi do Bavorska s velkým respektem, ale také s odhodláním.

Nechce utrpět debakl jako v Barceloně (1:5). Chce předvést víc, než doma proti Interu Milán (0:2).

Bayern - Plzeň v úterý od 18:45

„Na Barceloně byl vidět rozdíl, ale odehráli jsme slušné utkání, byť jsme výrazně prohráli. S Interem jsme doma měli zahrát jednoznačně líp, být víc odvážní,“ připustil Bílek.

Nenastal čas změnit způsob hry, abyste byli konkurenceschopní?

Co navrhujete?

Vy jste trenér.

Je složité hru otevřít. Vylosovali nám těžkou skupinu, ale my jsme rádi, že v Lize mistrů jsme. Bayern je možná nejtěžší soupeř vůbec, jeden z favoritů celé soutěže. Nemůžeme hrát jinak, než pozorně dozadu, snažit se o rychlé protiútoky a spoléhat na standardky. A jestli je chceme získat, musíme být v ofenzivě odvážní.

Bayern vs Plzeň na O2 TV Třetí utkání Plzně v Lize mistrů odvysílá stanice Premier Sport 2 na O2 TV. V televizním studiu bude legendární gólman Petr Čech. Druhé speciální Fortuna studio se nachází přímo v mnichovské aréně. Moderátor Petr Svěcený přivítá v roli hostů Davida Limberského nebo trenéra Františka Straku.

Plán je jedna věc, realita může být úplně jiná.

Každý takový zápas musí tým posílit. I když jsme na Barceloně vysoko prohráli, pouštěli jsme si momenty, které pro nás byly velmi dobré. Kombinace, vytvořili jsme si šance. A i když jsme naposled na Bohemce nesehráli dobré utkání, tak v předchozích zápasech v naší lize bylo vidět, že hráči tu sebedůvěru mají. Zápasy, jako je ten na Bayernu, potřebujeme, abychom se zlepšili a byli silnější.

Dál vám na slušný výsledek návod Augsburg, kde Bayern před dvěma týdny v bundeslize prohrál?

Je pravda, že i předtím Bayern několikrát ztratil, ale všechny zápasy byly podobné. Měl značnou převahu, soupeř pozorně bránil a pomohl mu brankář. Střel i šancí si Bayern vytvořil obrovské množství, ale měl smůlu. Jestli chceme pomýšlet na úspěch, tak musíme dobře bránit a mít štěstí. Kdo s Bayernem bodoval, tak to tak měl.

Ale nejspíš budete bez Staňka, který kvůli bolavému ramenu v předvečer utkání na Bayernu netrénoval a předtím vás svými zákroky do Ligy mistrů dostal. Je to velký problém?

Všichni víme, že jak je pro nás důležitý. Gólman, který má výbornou výkonnost a pak vám vypadne, je vždycky ztráta. Marian Tvrdoň odchytal na Bohemce dobrý zápas, podržel nás a týmu pomohl. Na Bayernu to pro něj bude další zkouška, věříme mu.

Chybí i potrestaný Bucha. Kdo nahradí jeho?

Máme dvě varianty. Buď Čermák, nebo Ndiaye. Oba zatím nedostali tolik příležitostí, takže to pro ně nebude jednoduché. Věřím, že mají na to Buchu nahradit.

Bayernu chybí opory Müller s Kimmichem, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Je bez nich Bayern slabší?

Nemyslím si, že je to pro ně problém a obrovská ztráta, byť jde o skvělé hráče. Mají za ně rovnocennou náhradu. Nepočítáme s tím, že by byl Bayern výrazně slabší.

Kdo z jejich hráčů je podle nejvíc nebezpečný? Musiala?

Musiala, Sané, Mané, Gnabry. Kvalita je obrovská. Rychlost, práce s míčem, technika. Na všechny ofenzivní hráče si musíme dát velký pozor, zvlášť po ztrátě míče. Prostě s tím si musíme poradit.