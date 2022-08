Dojatý kouč Bílek: Děkuju Zlínu. Nebýt jeho, možná bych už nikdy netrénoval

„Je to báječný pocit. Vyhráli jsme titul a hned pak postoupil do Ligy mistrů. Na klubové úrovni je to můj největší úspěch,“ prohlásil dojatý Bílek, když krátce před úterní půlnocí přišel mezi novináře.

Když po emotivní tiskovce odcházel, slyšel potlesk. „Dřív jste pískali,“ prohodil k reportérům se smíchem.

Před deseti jedenácti lety na vás pískali fanoušci, když jste vedl národní mužstvo. Satisfakce završena?

Musím říct, že během angažmá v reprezentaci a pak po něm jsem neprožíval příjemné chvíle. Říkal jsem si, mám vůbec trénovat? V takové atmosféře, která byla vůči mně negativní? Pomalu jsem se z toho dostal a moc mi pomohl Zlín. Tam mě to nakoplo, dostal jsem obrovskou chuť a teď to vyvrcholilo Ligou mistrů v Plzni. Že jsem zpátky, vděčím Zlínu. Kdyby mě tenkrát nevzal, možná bych už nikde netrénoval.

A teď vás všichni oslavují.

Mám obrovskou radost. Předkola jsme zvládli výborně, postoupili jsme zaslouženě. A viděli jste sami, že to fakt nebylo jednoduché.

Nebylo, poločas jste prohráli. Jak vám bylo?

Začali jsme dobře, škoda jen, že jsme v úvodu nevyužili nějakou standardku, měli jsme jich dost, jenže jsme se nedostali k zakončení. A pak bum. Moc si cením, že se mužstvo nesložilo a zápas otočilo. Dosáhli jsme, co jsme chtěli a o čem jsme snili.

Reprezentaci jste dovedl do čtvrtfinále mistrovství Evropy, jako první trenér v samostatné české historii slavil double se Spartou. Je postup do Ligy mistrů nejvíc?

Když vyhrajete titul, je to obrovský úspěch. Liga mistrů ještě větší. Ale pro mě třeba byl úspěch, když jsme se zachránili s Blšany. Je to sice jiné, ale i to zahřeje. Ale asi ano, Liga mistrů je nejvíc, je to úžasné.

Co vám řekl klubový šéf Šádek? Bonusy z Ligy mistrů vyřeší tíživou finanční situaci Viktorie.

Víte, že si ani moc nevzpomínám. Byl šťastný, jako všichni kolem. Je to super. Pro mě je nejvíc, když vidím, jak jsou lidi kolem mě šťastní. Hráči, kolegové, fanoušci.

Napadlo by vás to, když jste loni na jaře tým přebíral na pátém místě ligové tabulky?

Vůbec ne. Hned jsme prohráli na Spartě, pak dostali tři góly na Bohemce od Pardubic. Nezačal jsem dobře. Ale pak jsme se zvedli. A ta minulá sezona, ta byla úžasná. A teď Liga mistrů, to předčilo veškerá očekávání. Jsem rád, že tady můžu trénovat tu bandu bojovníků, která se nikdy nevzdává.

Když portugalský sudí zápas ukončil, co vám běželo hlavou?

Spadlo ze mě napětí, to si myslím. A pak... Nádherný moment. Když si uvědomíte, že budete hrát Champions League. Už jen dostat se do skupiny jakéhokoli poháru je těžký boj.

Koho byste si přál do skupiny?

O tom jsem nepřemýšlel vůbec. Ale když už jsem teď v klidu... Jsou tam samí velikáni. Já mám takový respekt před všemi, že nevím, koho bych preferoval.

Losuje se ve čtvrtek, v sobotu hrajete domácí ligu v Českých Budějovicích. Bude čas na oslavy?

Dneska kluky necháme, asi to malinko oslaví, ve středu mají volno. Ale stejně většina z nich sem na stadion přijde a budou se dávat dohromady. Ligu i poháry máme na stejné úrovni, nechceme nic podcenit a prohrát kvůli naší chybě, že jsme se nepřipravili.