Trenér Svědík: Co se stalo po přestávce, nechápu. Selhali jsme jako tým

„Je hezké, že jsme zareagovali, ale jsem strašně zklamaný, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce. Není možné, aby se taková věc stala tak zkušenému mužstvu. Vypneme, ulevíme si a soupeř to okamžitě a nekompromisně trestá,“ shrnul Svědík bláznivou slováckou premiérou v hlavní soutěži evropských pohárů

První půle byla podle vašeho gusta, že?

Byla super. Vedli jsme 2:0, soupeř dostal červenou, slušně jsme odehráli i zbytek poločasu. Mihálik měl další šanci. Kdyby ji proměnil, bylo by po zápase. Co se stalo po přestávce nechápu. Nepomohla ani slova v kabině, že musíme začít aktivněji, než jsme končili první poločas. Udělali jsme hned zbytečný faul, následoval roh a dostaneme kontaktní gól

Za čtvrt hodiny jste rázem prohrávali. Co bylo špatně?

Nechávali jsme soupeři strašně moc prostoru. Ustoupili jsme od hry, která fungovala, od represinku, kterým jsme soupeři odebírali balony. Inkasovali jsme druhou branku a pak bylo vidět při každé akci v našem vápně, že jsme nervózní. Nevěřili jsme si. I při třetím gólu jsme měli více hráčů ve vápně a stejně jsme dorážejícího hráče nedostoupili.

Dvěma góly srovnal bleskově po pauze Diabaté. Byl tím rozdílovým hráčem?

Věděli jsme, že má kvalitu, ale nechali jsme ho sami vyniknout. V první půlce byl neviditelný, zdvojovali jsme ho. Pak jsme ho nechali rozehrát a měli jsme s ním problémy celý druhý poločas. Úplně se změnil obraz hry, museli jsme otevírat prostory.

Mohl Nguyen chytat první gól zpoza vápna?

Asi mu šlo zabránit. Ale měli jsme jinak řešit situaci před rohem. Hlavně jsem ale viděl týmové chyby, v součinnosti. Říká se, že jsme zkušený tým, ale stalo se nám to už poněkolikáté.

Po pauze vás nebylo jako jindy vidět u lavičky. Proč?

Seděl jsme na střídačce a přemýšlel, co udělat, jak vystřídat. Udílet pokyny v takové atmosféře bylo navíc složité.

Střelce dvou branek Kalabišku, který nehrál v neděli proti Slavii, jste si chystal na Partizan?

Je starší, nemůže hrát všechny zápasy. Čekali jsme na vhodnou chvíli. Nechali jsme ho odpočinout a typologicky proti Slavii nám seděl více Doski.

Jen na lavičce zůstal záložník Trávník a místo něj hrál na hrotu Kozák. Byl zraněný, nebo to byl záměr?

Byla to strategie. Chtěli jsme hrát na dva útočníky, tušili jsme, že budou hrát na tři obránce a chtěli jsme je zaměstnat. Jejich stopeři jsou soubojoví, dobří hlavičkáři. Fungovalo to ale jen v prvním poločase. Ve druhé jsme selhali jako tým.

Ve druhé půlce jste z vrcholu spadli až na dno, pak jste částečně vrátili. Jak s mužstvem zamává tenhle bláznivý průběh?

Utkání jdou rychle po sobě. Musíme se poučit. Bohužel poslední dobou máme pasáže, ve kterých nejsme důslední a ustoupíme od hry, kterou máme nastavenou. Nerozumím, že upustíme od toho, co funguje, proč se obraz hry tak změnil. Možná to ovlivnil brzký gól. S hráči jsem nemluvil. Ale hrozně nás zlobí obranná fáze. Prohrajeme souboj jeden na jednoho, pak nás to stojí zápas, nebo musíme dotahovat. Dostáváme strašně moc branek, jedenáct v lize, tři teď, i když hrajeme přesilovku. Stalo se nám to před pár měsíci v Budějovicích, teď jsme aspoň vyrovnali.