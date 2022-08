Stockholm nebude schůdnější než Fenerbahce, varuje trenér Svědík

„Nemyslím si, že by nemuseli mít stejnou kvalitu jako Fenerbahce, které je možná větším klubem s větším rozpočtem, ale to mě nezajímá. Neporovnával bych je. A takhle to nemůžeme stavět. Máme svoje cíle, které chceme splnit. Soupeř je jasně daný a my chceme přes něj přejít,“ pronesl Svědík před čtvrtečním úvodním duelem v Uherském Hradišti.

Pokud by se to Slovácku povedlo, zahraje si na podzim dalších šest utkání ve skupinové fázi.

Na koho z AIK si budete muset dát největší pozor?

Nebezpečných hráčů mají více. Hlavně zkušení jako Larsson, Guidetti, Lustig, kteří si prošli reprezentací. A na brankáře (Nordfeldt) nesmím zapomenout. V Evropě mají mužstva nějakou kvalitu. Jejich hra je založená na disciplíně a organizaci typické pro severské celky. Je to vidět i u jejich národního týmu. Švédský rukopis je jasně patrný.

Bude to hlavně o dobývání jeho obrany?

Důležité budou první oťukávací minuty. Ale jak se prezentovali venku, tak to všemu nasvědčuje. Měli i jiné rozestavení, než používají doma. Fakt je, že venku obranu příliš neotevírají. I když v Makedonii prohrávali 0:1, nepanikařili, byla vidět zkušenost. Věděli, že jejich čas přijde a to se mi líbilo. Šli si za postupem.

Tentokrát začínáte doma. Je to lepší?

Je to jiná situace, může to hrát nějakou roli. Domácí prostředí je vždycky určitou výhodou, jenže až čas ukáže, jestli to byla ve dvojzápase výhoda. Ale jsem rád, že začínáme doma.

S jakým výsledkem byste byl spokojený před odvetou?

S každým pozitivním. Vítězství by bylo super, ale nemyslím si, že pro postup bude stěžejní. Budu spokojený, když nebudeme dělat takové chyby, jakých jsme se dopustili v ligových zápasech a s Fenerbahce. Abychom se poučili a byli lepším týmem než v posledních kolech.

Po utkání v Budějovicích jste zkritizoval brankáře Nguyena. Má pořád vaši důvěru, mluvil jste s ním?

S gólmany mluví hlavně trenér brankářů Luboš Přibyl. Nechávám je v klidu. Ale když vidím, že je něco špatně, tak neřeknu, že to špatně není. Ve Slovácku si nehrajeme na ego. Když jsem s Filipem bavil po zápase s Fenerbahce, tak mu to bylo jasné. Pokud si gólmana přivedeme a koupíme, tak na něj mužstvo spoléhá a čeká od něj nadstandardní výkony. V Evropě se bez nadstandardních výkonů celého mužstva nehneme a o gólmanovi to platí dvojnásob. Brankář je stěžejní postava dobrého výsledku. Doufám, že Filip na tahle slova bude reagovat a podá zlepšený výkon. Beru ho jako člena širší reprezentace a podle toho mám na něj nároky.

Budete kompletní?

Hofmann je v pořádku a uvidíme, jestli se dají dokupy další dva hráči. Ale nechci je jmenovat.